期盼两国友好新时代——习近平署名文章在南非反响热烈

来源：新华网

新华社约翰内斯堡７月２３日电（记者赵熙 荆晶）在对南非共和国进行国事访问前夕，国家主席习近平２２日在南非《星期日独立报》《星期日论坛报》和《周末守卫者报》发表题为《携手开创中南友好新时代》的署名文章。

文章发表后在南非引起热烈反响。当地各界人士及主要媒体认为，习主席的文章充分阐述了南非与中国的全面战略伙伴关系，两国将继续在探索符合本国国情的发展道路进程中相互支持，共同开创南中友好新时代。

习主席在文章中说，两国关系经受住了时间和国际风云变幻的考验，实现了由伙伴关系到战略伙伴关系再到全面战略伙伴关系的重大跨越，呈现出政治互信、经贸合作、人文交流、战略协作齐头并进的强劲发展势头。

南非外长西苏鲁表示，南方高度重视南中全面战略伙伴关系。南非新政府不仅希望巩固双方既有友好关系，还致力于进一步提升南中合作水平。南非热切期待习近平主席结合出席金砖峰会对南非进行国事访问，这将是拉马福萨总统接待的首次国事访问。南方愿与中方密切配合，确保习主席访问圆满成功，取得务实成果。

南非国家安全部长杜巴表示，南中两国不仅是合作伙伴，更亲如兄弟。南方愿以两国建交２０周年为契机，回顾两国关系发展历程，深化双边互利合作。

南非高等教育部副部长布提·马哈米拉对习主席在文章中提到的两国教育、文化、科技、卫生、青年、妇女等领域交流合作不断扩大表示赞同。她认为，南中两国之间的跨文化对话可以推动构建人类命运共同体进程，也是开创南中友好新时代的重要基石。

金砖国家工商理事会南非理事会主席伊克博·瑟维认为，习主席在文章中提到的“互利双赢、共同发展”，是南中经贸合作的重要价值体现。南方欢迎中国企业进一步扩大在南非的投资，推动双方科技进步和技术创新，促进科技成果商业化，以创新驱动发展。

习主席在文章中说，这次金砖国家领导人会晤是金砖合作第二个“金色十年”的首次峰会。中方将全力支持南非方办好这次会议，在“金砖国家在非洲：在第四次工业革命中共谋包容增长和共同繁荣”主题下，深化金砖战略伙伴关系，加强金砖团结合作，助力金砖五国联动发展。

南非《星期日独立报》发表题为《金砖峰会：一个绝佳契机》的社论认为，即将召开的金砖国家领导人会晤蕴含着南南合作的无穷潜力，是一个开展创新合作与发展的良好契机，期待此次会晤取得务实成果，为金砖国家及全球发展作出贡献。

社论说，金砖合作正在不断扩展和深化。金砖合作机制将成为推动国际治理体系现代化的重要力量。（网站首页图：新华网图片）



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