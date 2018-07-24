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7月23日，国家主席习近平在基加利同卢旺达总统卡加梅举行会谈。这是会谈前，习近平在卡加梅陪同下检阅仪仗队。 新华社记者 姚大伟 摄

习近平同卢旺达总统卡加梅举行会谈

两国元首一致同意共同续写中卢友好合作关系新篇章

新华社基加利7月23日电（记者陈贽 魏建华 郑开君）国家主席习近平23日在基加利同卢旺达总统卡加梅举行会谈。两国元首积极评价中卢建交47年来双边关系发展成就，共同规划中卢友好合作未来，一致同意共同推动双方互利合作结出更加丰硕成果，为中卢人民、中非人民带来更多福祉。

习近平强调，去年3月，我同总统先生就两国关系和友好合作达成广泛共识，推动中卢关系步入快速发展轨道。中方愿同卢方携手努力，推动中卢传统友好转化为更多惠及两国和两国人民的实实在在成果，共同续写两国友好合作关系新篇章。

7月23日，国家主席习近平在基加利同卢旺达总统卡加梅举行会谈。 新华社记者 谢环驰 摄

习近平强调，中卢双方要从战略高度和长远角度看待双边关系，坚定支持对方自主选择发展道路，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持。要加强发展战略对接，充分发挥互补优势，拓展务实合作广度和深度。中方欢迎卢方积极参与共建“一带一路”国际合作，鼓励中国企业赴卢旺达投资兴业，助力卢旺达工业化和现代化进程。要加强人文交流合作，促进两国民心相通，为中卢世代友好奠定坚实社会和民意基础。要加强执法安全合作，密切两国在国际及地区事务中协作，加强在全球性重要议题上的协调和配合，维护好非洲和发展中国家共同利益。

习近平指出，几十年来，中非始终真诚友好、团结合作，是休戚与共的命运共同体和合作共赢的利益共同体。发展同非洲国家团结合作是中国对外政策重要基础，也是中方长期、坚定的战略选择。非洲正如奔跑的雄狮。我们愿意看到一个强大的、日益走向一体化的非洲。非洲联盟是引领非洲国家团结合作的一面旗帜。中方一向支持非盟在非洲和平与发展中发挥引领作用，在国际和地区事务中发挥更大作用。我们愿提升同非盟关系的战略性、示范性、实效性，更好造福中非人民。

7月23日，国家主席习近平在基加利同卢旺达总统卡加梅举行会谈。 新华社记者 庞兴雷 摄

卡加梅表示，热烈欢迎习近平主席访问卢旺达。中国是非洲可靠的、患难与共的朋友，发展同中国的友好关系对卢旺达和非洲十分重要。卢旺达赞赏中国多年来在基础设施建设、农业、教育等领域给予的宝贵帮助，这些帮助为卢旺达重建发展、改善民生作出了积极贡献。卢方希望同中方交流治国理政经验，密切两国双边、多边各领域互利共赢合作。“一带一路”倡议对卢旺达、对非洲都是重要机遇，卢方愿积极参与“一带一路”框架内合作。

卡加梅表示，作为非盟轮值主席，我愿强调，中国长期以来对非洲坚定的支持和帮助对非洲大陆发展十分珍贵。非洲高度重视中国在国际事务中的重要作用，坚定致力于深化非中友好和互利合作，期待出席并积极参与中非合作论坛北京峰会，愿同中方共同推动中非合作论坛建设，为双方人民带来更多利益。

7月23日，国家主席习近平在基加利同卢旺达总统卡加梅举行会谈。这是会谈前，习近平同卡加梅步入会场。 新华社记者 庞兴雷 摄

会谈后，两国元首共同见证了关于“一带一路”建设等多项双边合作文件的签署。

两国元首共同会见了记者。

会谈前，卡加梅在总统府前广场为习近平举行盛大欢迎仪式。当习近平乘车驶向总统府时，热情友好的当地民众涌上街边，身着印有中卢两国国旗的服装，高声欢呼，热烈鼓掌，欢迎最尊贵的客人。

7月23日，国家主席习近平在基加利同卢旺达总统卡加梅举行会谈。这是会谈前，习近平和夫人彭丽媛同卡加梅和夫人珍妮特合影。 新华社记者 庞兴雷 摄

习近平和夫人彭丽媛抵达总统府时，卡加梅和夫人珍妮特上前迎接。两国元首登上检阅台。军乐队奏中卢两国国歌。在卡加梅陪同下，习近平检阅仪仗队。习近平和彭丽媛同卢方主要官员握手。卡加梅夫妇同中方陪同人员握手。身着民族服装的当地民众，通过别具特色的卢旺达舞蹈和鼓乐表演，抒发对习近平到访的激动和喜悦。

当天下午，习近平和彭丽媛还参观了基加利大屠杀遇难者纪念馆。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等出席上述活动。



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