来源：人民网-中国共产党新闻网

【编者按】“志合者，不以山海为远”。党的十八大以来，习近平主席五次参加金砖国家领导人会晤、五次参加金砖国家领导人非正式会晤，每一次会晤，都为引领金砖合作提供了“中国智慧”和“中国动力”，在金砖合作进程中留下了深刻的中国印记。

在金砖国家合作平台上，习近平主席系统阐释“开放、包容、合作、共赢”的金砖精神，合力推动金砖国家开辟出一条平等互利、合作共赢的新路子，有力助推金砖国家互利合作，取得累累硕果，为世界稳定和繁荣开辟了更加光明的未来。

金砖国家领导人第十次会晤将于7月25日至27日在南非约翰内斯堡举行，习近平主席将应邀出席。值此之际，新时代学习工作室对习近平主席在金砖国家合作平台上的重要论述进行了梳理摘编，以飨读者，共同学习。

金砖国家领导人会晤

时间：2017年9月4日

地点：中国厦门

会议：金砖国家领导人第九次会晤

讲话主题：深化金砖伙伴关系 开辟更加光明未来

2017年9月4日，金砖国家领导人第九次会晤在厦门国际会议中心举行。国家主席习近平主持会晤并发表重要讲话。 新华社记者 马占成 摄

2017年9月4日，金砖国家领导人第九次会晤在厦门国际会议中心举行。国家主席习近平主持会晤。在大范围会议上，习近平发表题为《深化金砖伙伴关系 开辟更加光明未来》的重要讲话。

指出三条金砖合作之道

金砖合作之所以得到快速发展，关键在于互尊互助，携手走适合本国国情的发展道路；

秉持开放包容、合作共赢的精神，持之以恒推进经济、政治、人文合作；

倡导国际公平正义，同其他新兴市场国家和发展中国家和衷共济，共同营造良好外部环境。

提出四个“致力于”

习近平强调，世界格局深刻复杂变化的背景下，金砖合作显得更加重要。我们应该再接再厉，全面深化金砖伙伴关系，开启金砖合作第二个“金色十年”。对此，习近平提出四个“致力于”：

·致力于推进经济务实合作

我们应该紧紧围绕经济务实合作这条主线，在贸易投资、货币金融、互联互通、可持续发展、创新和产业合作等领域拓展利益汇聚点。

·致力于加强发展战略对接

我们应该在大局上谋划、关键处落子，本着共商、共建、共享原则，寻找发展政策和优先领域的契合点，继续向贸易投资大市场、货币金融大流通、基础设施大联通目标迈进。

·致力于推动国际秩序朝更加公正合理方向发展

我们应该坚定奉行多边主义和国际关系基本准则，推动构建新型国际关系，为各国发展创造和平稳定环境。

要推动开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化，建设开放型世界经济，支持多边贸易体制，反对保护主义。

要推进全球经济治理改革，提高新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权，为解决南北发展失衡、促进世界经济增长提供新动力。

·致力于促进人文民间交流

国之交在于民相亲。只有深耕厚植，友谊和合作之树才能枝繁叶茂。加强我们五国人文交流，让伙伴关系理念扎根人民心中，是一项值得长期投入的工作。这项工作做好了，将使金砖合作永葆活力。

时间：2016年10月16日

地点：印度果阿

会议：金砖国家领导人第八次会晤

讲话主题：坚定信心 共谋发展

2016年10月16日，金砖国家领导人第八次会晤在印度果阿举行。中国国家主席习近平出席并发表重要讲话。新华社记者姚大伟摄

2016年10月16日，金砖国家领导人第八次会晤在印度果阿举行。习近平发表了题为《坚定信心 共谋发展》的重要讲话。

回顾十年收获

这是共谋发展、不断前行的10年。

这是拓展合作、互利共赢的10年。

这是敢于担当、有所作为的10年。

提出五个“共同”

习近平强调，当前，金砖国家发展面临着复杂、严峻的外部环境。我们必须坚定信心，共同面对挑战。我们要贡献金砖国家的智慧和力量，携手寻找应对之道。对此，习近平提出五个“共同”：

·共同建设开放世界

我们要推进结构性改革，创新增长方式，构建开放型经济，反对各种形式的保护主义，以推进经贸大市场、金融大流通、基础设施大联通、人文大交流为抓手，走向国际开放合作最前沿。

·共同勾画发展愿景

我们要继续高举发展旗帜，结合落实2030年可持续发展议程和二十国集团领导人杭州峰会成果，加强南北对话和南南合作，推动全球经济实现强劲、可持续、平衡、包容增长。

·共同应对全球性挑战

我们要加强在重大国际问题以及地区热点上的协调沟通，推动热点问题政治解决，携手应对自然灾害、气候变化、传染病疫情、恐怖主义等全球性问题，为国际社会实现长治久安作出贡献。

·共同维护公平正义

我们要继续做全球治理变革进程的参与者、推动者、引领者，继续提升新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权，继续做国际和平事业的捍卫者，推动构建合作共赢的新型国际关系。

·共同深化伙伴关系

我们要以落实《金砖国家经济伙伴战略》为契机，深化拓展各领域经济合作，建设好、维护好、发展好金砖国家新开发银行和应急储备安排这两个机制，加强人文交流，继续扩大和巩固金砖国家“朋友圈”，保持开放、包容，谋求共同发展。

时间：2015年7月9日

地点：俄罗斯乌法

会议：金砖国家领导人第七次会晤

讲话主题：共建伙伴关系 共创美好未来

2015年7月9日，金砖国家领导人第七次会晤在俄罗斯乌法举行。中国国家主席习近平出席并发表重要讲话。新华社记者 饶爱民 摄

2015年7月9日，习近平主席出席在俄罗斯乌法举行的金砖国家领导人第七次会晤并发表题为《共建伙伴关系 共创美好未来》的主旨讲话。

习近平指出，越是在困难的时候，越要坚定信心。应该看到，任何进步都不是直线的，有曲折也有反复。尽管会有这样那样的困难，但金砖国家拥有丰富自然和人力资源、广阔国内市场、巨大发展潜力、充裕政策空间，上升趋势不会改变。

提出四个“构建”

习近平强调，当前，国际形势错综复杂，金砖国家机遇和挑战并存，我们应该加强合作、携手并进，继续做推动全球发展的领跑者。对此，习近平提出四个“构建”：

·构建维护世界和平的伙伴关系

金砖国家应该携手应对全球性问题。要共同维护第二次世界大战胜利成果和国际公平正义。要摒弃冷战思维，拒绝零和博弈，共同维护地区和世界和平稳定，要继续致力于推动国际关系民主化，倡导通过对话和谈判，以和平和政治方式解决分歧。

·构建促进共同发展的伙伴关系

要共同构建更紧密经济伙伴关系，同步推进金砖国家新开发银行总部和非洲区域中心建设，落实好金砖国家经济伙伴战略。要在2015年后发展议程、气候变化等重大国际发展问题上，维护新兴市场国家和发展中国家共同利益。

·构建弘扬多元文明的伙伴关系

要坚持开放包容，积极开展同其他国家和国际组织对话和交流，加强同其他新兴市场国家和发展中国家团结合作，扩大金砖国家代表性和影响力。

·构建加强全球经济治理的伙伴关系

要共同致力于提高金砖国家在全球治理体系中的地位和作用，倡导建设开放型世界经济，支持多边贸易体制，加强在网络空间和移民问题等领域交流合作。

时间：2014年7月15日

地点：巴西福塔莱萨

会议：金砖国家领导人第六次会晤

讲话主题：新起点 新愿景 新动力

2014年7月15日，国家主席习近平在巴西福塔莱萨出席金砖国家领导人第六次会晤并发表重要讲话。 新华社记者 兰红光 摄

2014年7月15日，习近平主席在巴西福塔莱萨举行的金砖国家领导人第六次会晤上发表题为《新起点 新愿景 新动力》的主旨讲话。

首提金砖国家合作八字精神

坚持开放精神，发挥各自比较优势，加强相互经济合作，培育全球大市场，完善全球价值链，做开放型世界经济的建设者。

坚持包容精神，推动不同社会制度互容、不同文化文明互鉴、不同发展模式互惠，做国际关系民主化的实践者。

坚持合作精神，继续加强团结，照顾彼此关切，深化务实合作，携手为各国经济谋求增长，为完善全球治理提供动力。

坚持共赢精神，在追求本国利益的同时兼顾别国利益，做到惠本国、利天下，推动走出一条大国合作共赢、良性互动的路子。

提出四个“坚定不移”

习近平说，金砖国家合作是不断前进的历史进程。要在总结经验的基础上，规划发展金砖国家更紧密、更全面、更牢固的伙伴关系的新的合作蓝图。对此，习近平提出四个“坚定不移”：

·坚定不移推动经济可持续增长

我们应该通过必要的经济改革，增强内生动力，保持经济稳定增长。我们应该坚持包容性增长理念，用社会政策托底宏观经济政策，织牢社会安全网，推动经济从量的增长转向质的提升。我们应该协调经济发展、社会发展、环境保护，拓展更大经济发展空间。

·坚定不移开展全方位经济合作

我们应该建立更紧密经济伙伴关系，在贸易和投资领域探索建立一体化大市场，在货币金融方面构建多层次大流通，在基础设施建设领域形成陆海空大联通，在人文领域推动各国人民大交流。我们应该扎实推动务实合作，推动应急储备安排尽早投入运作，更多发挥工商理事会、智库理事会作用，争取各领域合作取得更多早期收获成果，给各国人民带来实实在在的好处。

·坚定不移塑造有利外部发展环境

我们应该推动金砖国家在经济总量、对外贸易、国际投资等方面占全球比重继续上升，带动全球范围内的强劲、可持续、平衡增长。我们应该推动完善全球经济治理，把增加发展中国家代表性和发言权的有关共识和决定落到实处，确保各国在国际经济合作中机会平等、规则平等、权利平等。我们应该推动加强全球宏观经济政策协调，防范主要经济体经济政策变动给金砖国家带来负面外溢效应。

·坚定不移提高道义感召力

我们应该积极参与世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动，共同维护国际公理，决不允许任何势力为侵略历史翻案。我们应该推动建立全球发展伙伴关系，让世界上的贫困人口改变生活面貌。只要金砖国家人民同世界各国人民携手同心，金砖合作、南南合作和人类发展之路就会越走越宽广。

时间：2013年3月27日

地点：南非德班

会议：金砖国家领导人第五次会晤

讲话主题：携手合作 共同发展

2013年3月27日，国家主席习近平在南非德班出席金砖国家领导人第五次会晤。这是习近平发表重要讲话。 新华社记者 兰红光 摄

2013年3月27日，习近平主席在南非德班举行的金砖国家领导人第五次会晤上发表了题为《携手合作 共同发展》的主旨讲话。

维护国际公平正义，维护世界和平稳定

不管国际风云如何变幻，我们都要始终坚持和平发展、合作共赢。

不管国际格局如何变化，我们都要始终坚持平等民主、兼容并蓄。

不管全球治理体系如何变革，我们都要积极参与。

习近平就共同发展提出几点建议：

大力推动建设全球发展伙伴关系，促进各国共同繁荣

要努力发展经济、改善民生，做好自己的事情，为世界经济多添一些增长点。

要推动各国加强宏观经济政策协调，改革国际货币金融体系，推动贸易和投资自由化便利化，促进全球经济更加强劲发展。

要共同参与国际发展议程的制定，充分利用人类积累的生产力和物质资源，完成联合国千年发展目标，缩小南北发展差距，促进全球发展更加平衡。

要用伙伴关系把金砖各国紧密联系起来，下大气力推进经贸、金融、基础设施建设、人员往来等领域合作，朝着一体化大市场、多层次大流通、陆海空大联通、文化大交流的目标前进。

要共同支持非洲在谋求强劲增长、加快一体化、实现工业化方面作出的努力，促进非洲经济成为世界经济的新亮点。

深化互利合作、谋求互利共赢

要继续增强五国政治互信和人民友谊，加强治国理政经验交流，共同推动工业化、信息化、城镇化、农业现代化进程，把握发展规律，创新发展理念，破解发展难题。

要继续加强在联合国、二十国集团、国际经济金融机构等框架内的协调和配合，维护共同利益。

要把各国的政治共识转化为具体行动，积极推进金砖国家开发银行、外汇储备库等项目，加快各领域务实合作，夯实合作的经济社会基础，展现金砖国家内谋发展、外促合作的积极形象。

金砖国家领导人非正式会晤

时间：2017年7月7日

地点：德国汉堡

2017年7月7日，国家主席习近平在德国汉堡主持金砖国家领导人非正式会晤，发表引导性讲话和总结讲话。新华社记者 马占成 摄

2017年7月7日，习近平主席在德国汉堡主持金砖国家领导人非正式会晤，并发表引导性讲话和总结讲话。

习近平指出，当前，世界经济出现一些积极迹象，金砖国家发展前景普遍向好，令人振奋；同时，也出现一些需要金砖国家密切关注、妥善应对的挑战。

提出四个“毫不动摇”

习近平强调，金砖国家要发扬开放包容、合作共赢的伙伴精神，加强团结合作，维护共同利益，谋求联动发展。对此，习近平提出四个“毫不动摇”：

·毫不动摇构建开放型世界经济

维护多边贸易体制，推动经济全球化向开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展，让全体人民分享经济增长和经济全球化的成果。

·毫不动摇奉行多边主义

共同推动各方以政治和和平方式解决地区冲突和争端，努力实现各国和平共处、合作共赢，倡导国际社会充分利用联合国等多边机制，共商国际规则，共建伙伴关系，共同应对各种全球性挑战。

·毫不动摇加强全球经济治理

共同巩固二十国集团作为国际经济合作主要论坛的地位，推动主要经济体加强宏观经济政策协调，落实好二十国集团领导人杭州峰会及历届峰会共识，为新兴市场国家和发展中国家创造良好发展环境。

·毫不动摇推动共同发展

推动二十国集团落实杭州峰会有关2030年可持续发展议程的行动计划以及支持非洲和最不发达国家工业化的倡议，带动国际社会向广大发展中国家特别是非洲国家提供支持，帮助他们提高发展能力，力争实现跨越式发展。

时间：2016年9月4日

地点：中国杭州

2016年9月4日，金砖国家领导人非正式会晤在杭州举行，国家主席习近平出席。新华社记者李学仁摄

2016年9月4日，习近平主席出席在杭州举行的金砖国家领导人非正式会晤，就金砖国家深化合作、共同应对当前挑战深入交换意见。

金砖国家面临的两个新形势

世界经济正在经历新旧动能转换，复苏缓慢乏力。

金砖国家所处的国际大环境总体保持稳定，但也波澜频起。

提出四个“共同”

习近平指出，面对新形势，我们要坚定信心，保持定力，要看到金砖国家的体量和潜力，看到金砖国家所代表的新兴市场国家和发展中国家的生机活力。只要我们固本强基，解决好当前面临的问题和挑战，加强团结，深化彼此信任和合作，就一定能够迎来金砖合作新局面。习近平就加强金砖合作提出四个“共同”：

·共同创新增长方式

要抓住中方推动制定二十国集团创新增长蓝图的契机，加快实施创新驱动发展战略，保持总需求扩大力度，深化结构性改革，改造提升传统比较优势，提升中长期增长潜力。

要认真落实去年乌法会晤通过的《金砖国家经济伙伴战略》，开创贸易投资大融合、货币金融大流通、基础设施大联通、人员文化大交流的新局面，形成优势互补、增长联动的强大合力。

·共同完善全球治理

要继续在二十国集团框架内加强沟通和协调，积极推动国际货币基金组织和世界银行治理结构改革，增加新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权。

坚定维护多边贸易体制主渠道地位，共同建设开放型世界经济，反对一切形式的保护主义和排他主义，确保各国发展权利平等、机会平等、规则平等。

推动新开发银行尽快落实首批项目，不断提高管理水平和融资能力，增强应急储备安排的宏观研究能力，为金砖国家筑牢金融安全网。

·共同维护国际公平正义，构建和平稳定的发展环境

要在尊重彼此关切、照顾彼此利益的基础上，继续加强政治安全合作。

要捍卫联合国宪章宗旨和原则，维护国际关系基本准则，推动建设合作共赢的新型国际关系，营造和平稳定、公正合理的国际秩序。

要坚持根据各自国情选择发展道路，坚决反对外部势力干涉金砖国家内政。加强金砖框架内反恐、外空、能源安全、网络安全等领域务实合作，推动制定平衡反映各方利益和关切的国际规则。

·共同促进国际发展合作，走可持续发展道路

要努力实现国内发展战略同国际发展议程有效对接。结合《二十国集团落实2030年可持续发展议程行动计划》，积极构建新型全球发展伙伴关系，推动发达国家履行承诺，为发展中国家实现发展目标提供有力支持。

要加强南南合作，尽力而为帮助其他发展中国家增强发展能力，让他们搭上金砖国家发展快车。推进金砖框架内务实合作，携手落实可持续发展议程，努力形成各利益攸关方携手共建、各领域平衡共进、各阶层繁荣共享的发展新格局。

时间：2015年11月15日

地点：土耳其安塔利亚

2015年11月15日，金砖国家领导人非正式会晤在土耳其安塔利亚举行，中国国家主席习近平出席并发表重要讲话。 新华社记者 饶爱民 摄

2015年11月15日，习近平主席出席在土耳其安塔利亚举行的金砖国家领导人非正式会晤并发表题为《开拓机遇 应对挑战》的重要讲话。

金砖国家发展面临三个新情况

一是外部环境中复杂和困难因素增多，全球总需求不足，各国宏观经济政策分化加剧，世界经济增长不确定性加大。

二是受内外因素影响，金砖国家经济增长普遍放缓，发展进入调整期。

三是国际上唱衰金砖国家的声音并未停止。

提出四个“共同”

习近平指出，真金不怕火炼。伙伴的意义和价值，不仅在于顺境中共襄盛举，更在于逆境时携手前行。只要我们坚定信心、加强协调，我们的合作就一定能乘风破浪、穿云破雾，让世界对金砖国家的成色有新的认识。习近平对金砖国家更好发挥作用提出四个“共同”：

·塑造有利外部发展环境，共同完善全球经济治理

要引导各方对金砖国家发展形成正确合理的预期，认识到新兴市场国家对世界经济增长的贡献超过50%，仍然是世界经济增长的重要引擎。

要在二十国集团框架内防范短期金融风险，共同维护国际金融稳定。

要推动各方加大宏观经济政策协调力度，着力提升发展中国家和新兴市场国家在国际治理体系中的代表性和发言权。

·加强协调，相互支持，共同应对各种全球性挑战

国际社会必须携起手来，按照联合国宪章宗旨和原则以及其他公认的国际关系基本准则，进一步加强反恐合作，特别要注重标本兼治，不搞双重标准。

·推动互利共赢的国际发展合作，共同倡导新型全球发展伙伴关系

同广大发展中国家一道，推动发达国家兑现承诺、履行义务，为建立更加多元开放、务实有效的新型全球发展伙伴关系而努力。

结合落实2030年可持续发展议程，深化南南合作。

·携手推进经济优化升级，共同实现长远发展

结合落实金砖国家经济伙伴战略，携手打造利益共享的价值链和大市场。中国愿同其他金砖国家共享发展机遇，提高经济合作水平。

时间：2014年11月15日

地点：澳大利亚布里斯班

2014年11月15日，习近平主席出席澳大利亚布里斯班举行的金砖国家领导人非正式会晤并发表重要讲话。习近平提出几点建议：

建立更紧密经济伙伴关系

经济合作是推动金砖国家发展的持久动力，我们要本着开放、包容、合作、共赢的金砖国家精神，继续致力于建设一体化大市场、金融大流通、基础设施互联互通、人文大交流，制定经济合作长期规划，建立更紧密经济伙伴关系。建立金砖国家开发银行和应急储备安排是件大事，要抓紧落实。

捍卫国际公平正义

金砖国家合作要做到政治和经济“双轮”驱动，既做世界经济动力引擎，又做国际和平之盾，深化在国际政治和安全领域协调和合作，捍卫国际公平正义。

提高金砖话语权

金砖国家要积极参与国际多边合作，提高在全球经济治理中的话语权。我们要在即将举行的二十国集团布里斯班峰会上加强协调合作，推动会议取得积极成果，致力于建设开放型世界经济，落实国际货币基金组织改革方案，推动解决全球发展问题。

时间：2013年9月5日

地点：俄罗斯圣彼得堡

2013年9月5日，习近平主席出席在俄罗斯圣彼得堡举行的金砖国家领导人非正式会晤。

提出三个“共同”

习近平强调，面对各种风险和挑战，金砖国家要凝聚在重大问题上的共识，加强团结合作。习近平提出三个“共同”：

·共同应对好发达国家宽松货币政策外溢效应

发达国家要切实进行结构改革，把握量化宽松货币政策退出的时机、步骤、方式。中方对新兴市场国家经济有信心。

·共同维护和发展开放型世界经济

反对贸易保护主义，维护好多边贸易体系，推动多哈回合谈判达成早期收获。

·共同提升新兴市场国家在全球经济治理中的代表性和发言权

推动落实国际货币基金组织份额改革决定，制定反映各国经济总量在世界经济中权重的新份额公式，同时改革特别提款权货币组成篮子。要加快建立金砖国家开发银行和应急储备安排，构建金砖国家金融安全网。