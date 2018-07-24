习近平主席到访的“彩虹之国”首都，有不少中国印记

当地时间23日晚间，北京时间24日凌晨，国家主席习近平抵达比勒陀利亚，开始对南非共和国进行国事访问。
习近平代表中国政府和中国人民，向南非政府和人民致以诚挚问候和良好祝愿。习近平强调，中南建交20年来，两国关系全面深入发展，实现了由伙伴关系到战略伙伴关系再到全面战略伙伴关系的重大跨越。两国政治互信不断增强，务实合作扎实推进，人文交流丰富多彩，战略协作持续深化。我期待这次访问期间，同拉马福萨总统就双边关系、中非合作论坛北京峰会以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，共同推动新时期中南关系再攀新高，更好造福两国人民。
习近平指出，金砖国家领导人将在约翰内斯堡举行会晤。我期待同其他金砖国家、非洲国家以及其他新兴市场国家和发展中国家领导人一道，共商合作发展大计，将发展中国家团结合作提高到新水平，为促进世界和平与发展作出更大贡献。
丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等陪同人员同机抵达。
中国驻南非大使林松添也到机场迎接。
在南非期间，习近平还将赴约翰内斯堡出席金砖国家领导人第十次会晤。在结束南非之行后，习近平将过境毛里求斯并进行友好访问。
习近平主席到访的这个城市，
有不少中国印记
五年三次，南非为何成为中国领导人“做客”的热门地？比勒陀利亚在哪里？这个城市长得什么样？又有哪些中国印记？
南非共和国地处南半球，位于非洲大陆最南端，东、西、南三面被印度洋和大西洋环抱，因其多姿多彩的文化和自然景观以及不同肤色国民和谐相处而被称为“彩虹之国”。
南非国土面积约121.9万平方公里，人口约5652万（南非统计局2017年年中统计数字），主要由黑人、白人和亚裔等种族构成。官方语言有11种，英语和阿非利卡语为通用语言。约80％的人口信仰基督教，其余信仰原始宗教、伊斯兰教、印度教等。南非属于中等收入发展中国家，也是非洲经济最为发达的国家之一。2017年，南非国内生产总值约3477亿美元，人均国内生产总值约6132美元。
南非是世界上唯一一个同时存在三个首都的国家，三个首都分别是行政首都比勒陀利亚、立法首都开普敦和司法首都布隆方丹。作为南非的行政首都，比勒陀利亚这个名字对于不少中国人来说可能有些陌生。
比勒陀利亚是南非最高行政机关所在地，海拔1339米，人口约292万，面积约600平方公里。和中国城市相比较的话，面积大约是香港的一半。它是南非主要的文化、教育、科研中心，拥有比勒陀利亚大学、南非大学、国家天文台、国家歌剧院等。
比勒陀利亚始建于1855年，市名据说是为了纪念1838年12月血河战役中的布尔人英雄安里斯·比勒陀乌斯而定。既然是行政首都，比勒陀利亚区别于南非其他城市的重要一点，就是南非总统府所在地——联邦大厦。
联邦大厦是一座气势雄伟的花岗岩建筑，坐落在市中心一座俯瞰全城的小山上。它的主体是一个半圆形的欧洲宫殿式楼宇，成对称型，办公楼分在两边，两座钟楼式的建筑巍巍高耸。
南非中央政府联邦大厦
按照以往国事访问的惯例，南非总统将在联邦大厦广场为习近平主席举行隆重欢迎仪式。在习近平主席抵达的前几天，联邦大厦前的道路上已经挂满了中国和南非两国国旗。
联邦大厦前的道路旁挂满了中南两国国旗
花园中有南非前总统曼德拉巨型雕像
先民纪念馆耸立在比勒陀利亚南郊小山上，与国会大厦遥遥相对
先民纪念馆
先民纪念馆入口处的中文简介
先民纪念馆的浮雕
扫描浮雕下方二维码后显示的界面
几天的走访过程中，比勒陀利亚市民对中国人的友好也给我们留下了深刻印象。走在街上，不时会有擦肩而过的当地人主动向我们打招呼，用中文说着“你好！”照片中偶遇的这位当地大叔叫Magano。没想到这位大叔还是位时事通，和我们聊起中国、金砖国家的时候，他显得兴致勃勃，不时做着手掌交叉、一拍即合的手势。
在比勒陀利亚偶遇的大叔正和记者畅谈
用他的话说，很多南非人都敬佩中国的发展速度，欣赏中国不照搬别人的道路，而是独立自主地选择符合自己的发展道路，对外也不把自己的模式强加给别人。中国倡导与其他国家平等相待，和南非就像兄弟一样。他还希望这次金砖峰会能给南非的发展带来更多的机遇。
以上几个细节可以说是近些年中南关系不断发展的一个缩影。自1998年两国建交以来，中南关系在20年间平稳发展，实现了从伙伴关系、战略伙伴关系到全面战略伙伴关系的“三级跳”，呈现出战略性、多层次、互惠互信的新特点，成为南南合作的典范。
在战略层面，两国在中非合作论坛、金砖峰会、南南合作等多边机制框架内共同参与顶层设计，推动国际治理体系朝着更加公正合理方向发展。在经贸合作方面，中国连续9年成为南非最大的贸易伙伴，南非也连续8年成为非洲对华贸易的最大贸易伙伴。如今，中国主要金融机构都已在南非开设分行或办事处，为两国深化经贸互利合作提供金融支持。在民间交流层面，南非是中国侨胞、留学生和孔子学院或课堂最多的非洲国家，也是中国公民赴非旅游的重要目的地。
2013年3月和2015年12月，习近平主席曾先后两次对南非进行国事访问，推动中南全面战略伙伴关系发展进入新的历史阶段。这次访南期间，习近平主席将同拉马福萨总统举行会谈并出席中南建交20周年庆祝活动，就进一步增进政治互信、推进务实合作、促进人文交流以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，还将共同见证签署多个合作协议。
期待两国元首共同擘画中南关系发展新蓝图！
来源：中国之声
记者：邢斯嘉、刘会民、马闯
图片：邢斯嘉、刘会民
视频：中央广播电视总台央视新闻