习近平主席到访的“彩虹之国”首都，有不少中国印记

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当地时间23日晚间，北京时间24日凌晨，国家主席习近平抵达比勒陀利亚，开始对南非共和国进行国事访问。

当地时间晚8时40分许，习近平乘坐的专机抵达比勒陀利亚沃特克鲁夫军用机场。习近平和夫人彭丽媛受到南非外长西苏鲁等政府高级官员热情迎接。南非儿童向彭丽媛献花。礼兵整装肃立在红地毯两侧，行注目礼。

习近平代表中国政府和中国人民，向南非政府和人民致以诚挚问候和良好祝愿。习近平强调，中南建交20年来，两国关系全面深入发展，实现了由伙伴关系到战略伙伴关系再到全面战略伙伴关系的重大跨越。两国政治互信不断增强，务实合作扎实推进，人文交流丰富多彩，战略协作持续深化。我期待这次访问期间，同拉马福萨总统就双边关系、中非合作论坛北京峰会以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，共同推动新时期中南关系再攀新高，更好造福两国人民。 习近平指出，金砖国家领导人将在约翰内斯堡举行会晤。我期待同其他金砖国家、非洲国家以及其他新兴市场国家和发展中国家领导人一道，共商合作发展大计，将发展中国家团结合作提高到新水平，为促进世界和平与发展作出更大贡献。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等陪同人员同机抵达。 中国驻南非大使林松添也到机场迎接。 在南非期间，习近平还将赴约翰内斯堡出席金砖国家领导人第十次会晤。在结束南非之行后，习近平将过境毛里求斯并进行友好访问。

习近平主席到访的这个城市， 有不少中国印记

7月，“彩虹之国”南非首都比勒陀利亚风清气爽。当地时间23日晚，北京时间24日凌晨，习近平主席抵达比勒陀利亚，开始对南非进行国事访问。此访是习主席五年来第三次对南非进行国事访问。

五年三次，南非为何成为中国领导人“做客”的热门地？比勒陀利亚在哪里？这个城市长得什么样？又有哪些中国印记？

南非共和国地处南半球，位于非洲大陆最南端，东、西、南三面被印度洋和大西洋环抱，因其多姿多彩的文化和自然景观以及不同肤色国民和谐相处而被称为“彩虹之国”。 南非国土面积约121.9万平方公里，人口约5652万（南非统计局2017年年中统计数字），主要由黑人、白人和亚裔等种族构成。官方语言有11种，英语和阿非利卡语为通用语言。约80％的人口信仰基督教，其余信仰原始宗教、伊斯兰教、印度教等。南非属于中等收入发展中国家，也是非洲经济最为发达的国家之一。2017年，南非国内生产总值约3477亿美元，人均国内生产总值约6132美元。 南非是世界上唯一一个同时存在三个首都的国家，三个首都分别是行政首都比勒陀利亚、立法首都开普敦和司法首都布隆方丹。作为南非的行政首都，比勒陀利亚这个名字对于不少中国人来说可能有些陌生。

比勒陀利亚是南非最高行政机关所在地，海拔1339米，人口约292万，面积约600平方公里。和中国城市相比较的话，面积大约是香港的一半。它是南非主要的文化、教育、科研中心，拥有比勒陀利亚大学、南非大学、国家天文台、国家歌剧院等。 比勒陀利亚始建于1855年，市名据说是为了纪念1838年12月血河战役中的布尔人英雄安里斯·比勒陀乌斯而定。既然是行政首都，比勒陀利亚区别于南非其他城市的重要一点，就是南非总统府所在地——联邦大厦。 联邦大厦是一座气势雄伟的花岗岩建筑，坐落在市中心一座俯瞰全城的小山上。它的主体是一个半圆形的欧洲宫殿式楼宇，成对称型，办公楼分在两边，两座钟楼式的建筑巍巍高耸。

南非中央政府联邦大厦

按照以往国事访问的惯例，南非总统将在联邦大厦广场为习近平主席举行隆重欢迎仪式。在习近平主席抵达的前几天，联邦大厦前的道路上已经挂满了中国和南非两国国旗。

联邦大厦前的道路旁挂满了中南两国国旗

作为当地一处标志性建筑，联邦大厦每天都有不少外国游客前来参观，其中不乏中国游客的身影。联邦大厦周边也有不少当地的小摊贩，看到中国人过来，他们会用中文向你热情地打招呼：“你好！”看到你是男性的话，他们甚至还会加上一句：“兄弟！”

联邦大厦前面是整齐、优美的花园，园中立有不同的纪念碑和雕像。

花园中有南非前总统曼德拉巨型雕像

站在联邦大厦前，可以从山坡上俯瞰比勒陀利亚全城。对面山坡上方形建筑，就是南非著名的先民纪念馆（Voortrekker Monument）。

先民纪念馆的建立是为了纪念那些在十九世纪三十年代远离开普半岛，赶着牛车向北迁徙，在比勒陀利亚一带定居的布尔人祖先（南非荷兰人）而特地修建的。纪念馆入口处，有一张对纪念馆的简要介绍。没错，全部都是中文。

先民纪念馆 先民纪念馆入口处的中文简介

在纪念馆大堂里的巨大拱形窗下，27幅浮雕详细讲述了当年（1835-1852）荷裔布尔人大迁徙的历史。每幅浮雕下面，都有一个二维码。

先民纪念馆的浮雕