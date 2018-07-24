卢旺达还有一个传统，习主席在署名文章里也提到了——悠久的“乌姆干达”文化。“乌姆干达”在卢旺达语中意为义务劳动。每月最后一个星期六，是当地的全民义务劳动日。

今年是中卢建交47年。习主席此次到访卢旺达，标志着两国元首在一年多时间成功实现互访。“中卢友谊情比山高”，这是最恰当不过的比喻。