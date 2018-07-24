央视新闻
1卢旺达的“中国风”
7月22日晚8点50分许，习主席的专机抵达卢旺达首都基加利国际机场。
△专机抵达后，卢方工作人员迅速将红地毯延伸到飞机舷梯下方。（央视记者拍摄）
就在抵达前一天，习主席在卢旺达惟一的日报《新时代报》发表了一篇署名文章。
△卖报人正在沿街兜售当天的报纸。（央视记者麻艳鹏拍摄）
在这篇题为《中卢友谊情比山高》的文章中，习主席为中卢友谊点赞。他在文章中提到了中国援建的阿马霍罗国家体育场。习主席到访当天上午，央视记者来到这里探访时，卢旺达全国特奥会闭幕式和颁奖活动正在举行。
△看台上的运动员和观众。（央视记者刘爱民拍摄）
走进卢旺达，你会发现这个国家既有着浓郁的东非特色，又经常可以看到中国元素。
△基加利的日出。央视记者章猛拍摄于市中心一座中国人投资的酒店楼顶。
基加利街头最常见的是“摩的”，当地称“波达波达”。
△驾驶者的红色马甲后背标明了自己编号和来自的区域。（央视记者麻艳鹏拍摄）
在基加利街头，还能看到这里的一大特色——自行车“的士”。起步价约100卢郎（人民币0.78元）。不过，这个行业正逐步被“摩的”取代。
△载客中的“自行车的士”。（央视记者拍摄）
这个场景很熟悉吧，这是中国产的公交车正在停靠上客。
卢旺达曾经被评为非洲最佳旅游目的地，城市非常干净漂亮。这是怎么做到的呢？卢旺达全国实行禁塑令，外国游客也不许拎着塑料袋入境。
△基加利街头的垃圾分类箱。（央视记者麻艳鹏拍摄）
卢旺达还有一个传统，习主席在署名文章里也提到了——悠久的“乌姆干达”文化。“乌姆干达”在卢旺达语中意为义务劳动。每月最后一个星期六，是当地的全民义务劳动日。
今年是中卢建交47年。习主席此次到访卢旺达，标志着两国元首在一年多时间成功实现互访。“中卢友谊情比山高”，这是最恰当不过的比喻。
△习主席到访当天上午，基加利一些主要街道开始悬挂中国国旗。（央视记者拍摄）
2总统府的中国贵宾
7月23日上午，卡加梅总统在总统府前广场为习主席举行了盛大的欢迎仪式。
△欢迎仪式现场全景。（央视记者舒贝拍摄）
△此前一天，工作人员还在装饰检阅台。（央视记者杨立峰拍摄）
△工作人员正在整理红地毯。（央视记者李铮拍摄）
两国元首在会谈时一致同意共同续写中卢友好合作关系新篇章。会谈后，两国元首共同见证了关于“一带一路”建设等多项双边合作文件的签署。
△卢方工作人员携带两国元首刚刚见证签署的文件离开会场。（央视记者拍摄）
3 我们是命运共同体
“中卢在历史上都曾遭受深重灾难，因此都倍加珍惜当前国家稳定、民族团结、经济发展的局面，都为自己取得的发展成就感到自豪。”这是习主席署名文章中意味深长的一句话。
△基加利市中心的米勒·科林斯饭店（央视记者拍摄）
这家位于基加利市中心的饭店，是电影《卢旺达饭店》中的故事原型。电影讲述的是1994年卢旺达种族大屠杀时期的真实故事，一位胡图族饭店经理在种族仇杀中设法挽救了1200多位图西族难民。
△米勒·科林斯饭店
7月23日下午，习近平主席夫妇参观了基加利大屠杀遇难者纪念馆。
△活动现场一角（央视记者拍摄）
△基加利大屠杀遇难者纪念馆，超过25万遇难者魂归此处。（央视记者拍摄）
△纪念馆中的遇难者照片墙。（央视记者拍摄）
4续写友好合作关系新篇章
7月23日下午，卡加梅总统夫妇亲自到机场为习近平主席夫妇送行。卡加梅总统久久站立在贵宾室门口，目送专机滑行起飞。
△央视记者马亚阳拍摄
△机场欢送仪式开始前，军乐团成员跳过红地毯。在卢旺达，除了元首以外，其他人不可以踩上仪式专用红地毯。（央视记者王哈男拍摄）
在此访的会谈中，两国元首一致同意共同推动双方互利合作结出更加丰硕成果，为中卢人民、中非人民带来更多福祉。
卢旺达是今年的非盟轮值主席国。习主席此访既是面向卢旺达，也是面向非洲。他拿奔跑的雄狮比喻今天的非洲，表示愿意看到一个强大的、日益走向一体化的非洲。卡加梅表示，非洲高度重视中国在国际事务中的重要作用，坚定致力于深化非中友好和互利合作。
中国国家主席的首访，飞越了山丘，也飞越了历史。
△习主席专机即将起飞，下一站前往南非。（央视记者马亚阳拍摄）
下一站，南非。“时政新闻眼”将继续为您带来新的视角。
更多新闻
监制/申勇 杨继红
记者/龚雪辉 郁振一 沈忱 何北平
编辑/吕小品 蒋安琪
©央视新闻