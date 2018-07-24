能摸的广告-开心农场创始人的二次创业

7月24日下午，道音传媒在上海浦东香格里拉大酒店举办了“能摸的广告”为主题的产品发布会，众多的媒体与广告行业人士，共同见证了此次发布会。“摸”顾名思义“触摸”，是指用户可以参与广告之中，形成有效“互动”。道音传媒在传统户外广告单纯展示的基础上，探索与创新，使广告互动化、游戏化，让用户可以在娱乐中了解品牌的定位和主张。

近年来，在传统四大媒体持续负增长的时代，户外广告的市场规模依旧保持着持续的上升。然而户外媒体从纯静态展示到刷屏轮播，还是在建立一个传播渠道，强调曝光量与覆盖人群。虽然户外广告的市场份额在不断增长，然而广告的传播形式并未发生改变。道音传媒独特的互动广告模式，在品牌广告投放时，引导用户主动参与，独特的互动化、游戏化的广告形式是户外媒体传播形式新的探索与变化。

开心农场创始人——道音传媒CEO郜韶飞表示: “千次略过不如一次触摸，因为广告的本质不仅在于通过媒介渠道的广泛传播，其最大的价值是将品牌的定位植入消费者的心智，给消费者一个购买的理由。”

在这个信息爆炸的时代，人们每天面临着多样的广告媒体形式及广告信息，人们对很多信息早已视而不见，很多户外广告无法形成强有效的记忆，而道音传媒互动广告这种独特的模式，引导用户的主动参与，游戏化传播的特性，可以高效的提升用户关注度，加强品牌记忆性，就如道音传媒CEO所言：“广告传播除了反复洗脑，我们拥有了更友好的传播方式—寓教于乐”。

现场展示的客户案例网易云，其云产品的定位是：“专属云，更安全”，网易云的产品定位就是顺应用户心理的“专属的，更好更安全”这个心理认知。用户在互动中，将在公有云打架的小人拖拽至每一个独立的专属云中，将“专属的更安全”， 植入用户的心智。

道音传媒针对每一个品牌广告，定制互动玩法，从而达到传播效果的最大化。