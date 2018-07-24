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李强今天调研浦东机场：大力推进上海国际航空枢纽建设！

上海发布 今天
 

市委书记李强今天上午在浦东国际机场调研上海国际航空枢纽建设时强调，航空枢纽是上海提升城市能级和核心竞争力、加快建设国际航运中心的重要载体，要坚持对标国际最高标准、最好水平，坚持规划引领、质量为先，在增强枢纽功能、提升服务水平、发挥辐射作用上下更大功夫，全力打造同卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市相匹配的航空枢纽。
浦东国际机场正按照规划全力推进相关工程建设

2017年上海浦东、虹桥两大机场旅客总吞吐量达到1.12亿人次，货邮吞吐量首次突破400万吨大关。其中，浦东国际机场作为我国最重要的门户机场之一和亚太地区航空货运重要枢纽，去年接待进出港旅客突破7000万人次，货邮吞吐量连续10年位居世界第三。为更好满足上海面向未来发展的航空运输需求，浦东国际机场正按照规划全力推进相关工程建设。

统筹推进机场内外各方面保障工作，加快完善综合交通配套和相关服务功能

李强一行实地察看了建设中的机场三期扩建主体工程卫星厅。作为航站楼服务功能的延伸，卫星厅主要为旅客提供候机、中转等服务，2019年建成投运后将满足机场每年8000万人次进出港需要。李强一边察看工程建设进展，一边详细询问规划设计、运力规模以及交通设施衔接情况，强调要始终坚守安全底线，坚持质量为先、品质为魂，保质保量完成机场相关工程建设。要统筹推进机场内外各方面保障工作，加快完善综合交通配套和相关服务功能，让中外旅客出行更加舒适便捷，享有更好的体验度。

不断提高旅客的满意度，为提升城市能级和核心竞争力作出更大贡献

李强对照浦东国际机场总体规划示意图，就关心的问题和上海机场集团负责同志等深入交流。他说，要面向全球、面向未来，着眼上海新一轮城市总体规划，围绕国际航运中心建设目标，大力推进航空枢纽规划建设。上海机场要紧密结合自身实际，立足更好服务长三角、服务国家战略，精准预判、超前谋划、全力建设，不仅要以硬件设施的完善，更要以软件服务的提升，更好服务中外航空公司，不断提高旅客的满意度，为提升城市能级和核心竞争力作出更大贡献。

市领导翁祖亮、诸葛宇杰、时光辉参加调研。

摄影：新民晚报-陈正宝

编辑：孔祥如

 

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