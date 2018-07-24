李强今天调研浦东机场：大力推进上海国际航空枢纽建设！

市委书记李强今天上午在浦东国际机场调研上海国际航空枢纽建设时强调，航空枢纽是上海提升城市能级和核心竞争力、加快建设国际航运中心的重要载体，要坚持对标国际最高标准、最好水平，坚持规划引领、质量为先，在增强枢纽功能、提升服务水平、发挥辐射作用上下更大功夫，全力打造同卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市相匹配的航空枢纽。

浦东国际机场正按照规划全力推进相关工程建设

不断提高旅客的满意度，为提升城市能级和核心竞争力作出更大贡献

摄影：新民晚报-陈正宝

编辑：孔祥如