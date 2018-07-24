王步文：信仰之光穿越时空

【为了民族复兴·英雄烈士谱】

新华社合肥7月23日电（记者徐海涛、周畅）“是革命家，是教育家，怀如此奇才，生而无愧；为革命死，为大众死，仗这般大义，死又何妨！”这是87年前中共安徽省委书记王步文烈士英勇就义前高声朗诵的自勉挽联。如今在芜湖市中心镜湖之畔的“步文亭”，这段话被铭刻在大理石墙上，依然生发着震撼心灵的信仰光芒。

王步文像 新华社发

王步文，1898年出生于安徽省岳西县。1919年参加五四运动，先后任安庆学生联合会委员、安徽学生联合会副会长。1921年王步文与舒传贤、许继慎、彭干臣等发起成立了安徽省最早的社会主义青年团组织，1923年加入中国共产党，成为中共安徽省党组织最早的领导者之一。1924年进入上海大学学习，并以个人身份加入国民党。

1925年6月王步文赴日留学，参加组织中共东京特别支部。1927年2月，王步文按党的要求回到上海，在中共中央组织部工作，同时任国民党上海特别市党部组织部长、上海总工会青年部部长，参加了上海工人第三次武装起义。

大革命失败后，王步文任中共安徽省委临时委员会委员，负责组织工作，领导党组织的恢复与重建工作，积极传达和贯彻党的八七会议精神。1927年12月领导安庆地区一二·八暴动。1929年任中共中央巡视员，深入皖中、皖西等地指导工作，布置武装起义，为随后著名的皖西六（安）霍（山）武装暴动做了组织和思想准备。当年9月，王步文奉调到上海参加中央干部训练班，结业后留下主持训练班的教务工作。

1930年9月，中央决定正式成立安徽省委，王步文任省委书记兼宣传委员。1931年4月6日，由于叛徒告密，省委机关遭破坏，王步文在芜湖不幸被捕。

反动当局先是以高官厚禄引诱，继而指使叛徒劝降，遭到王步文的坚决拒绝。敌人又动用各种酷刑，将他的皮肉烧焦，筋骨打断。但王步文始终坚贞不屈，严守党的机密，表现了一个共产党员崇高的革命气节。当穷凶极恶的敌人无计可施，决定枪杀他时，王步文从容不迫地为自己写出了自勉挽联。

1931年5月31日，年仅33岁的王步文在安庆英勇就义。

党和人民不会忘记王步文。新中国成立后，王步文烈士临刑前的遗书被安徽省档案馆珍藏，他在岳西县的故居被修缮成为爱国主义教育基地和红色旅游景点。在芜湖烈士纪念馆，专门为王步文设置了展区，每年都有很多党员干部和青少年前来参观。

今年上半年，安庆师范大学创作的话剧《王步文》入选全国大学生艺术展演。王步文的爱国精神和使命担当，在越来越多的当代青年中弘扬。

“王步文同志是安徽党史中的重要人物，他的革命精神、高尚品质令人敬仰与感动！”长期研究王步文的芜湖市委党史研究室原副调研员丁瑜说，王步文的精神具有很强的现实教育意义，对社会各个阶层都有启发。

《光明日报》（ 2018年07月24日 04版）