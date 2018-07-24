新华社北京７月２４日电 题：乡村振兴战略开局有力 农业农村发展亮点频现

新华社记者董峻、胡璐、范世辉、汪伟

这是浙江奉化滕头村风貌（4月22日无人机拍摄）。新华社记者 殷刚 摄

江苏海安农场职工驾驶收割机收割小麦（6月2日无人机拍摄）。新华社发（徐劲柏 摄）

农业生产更绿色高效，新产业新业态蓬勃兴起，农村改革扎实稳步推进，乡村环境正向更宜居改善……

随着乡村振兴战略号角全面吹响，全党全社会迅速行动起来，资金、人力、技术纷纷投向农村。在这片广袤的田野上，在夏粮的淡淡麦香里，正悄然发生着一场巨变。

从增产到提质：农业转型升级提速

在河南省黄泛区农场的一处晒场，一名工作人员在装运小麦（6月4日摄）。新华社记者 李安 摄

河北省永清县大耕源肥业有限公司工人向粉碎机输送生产有机肥的原料烂尾菜（1月18日摄）。新华社记者 李晓果 摄

在山东省临沂市费县大田庄乡黄土庄村的奇尚农村电商服务中心，工作人员在处理来自全国各地的订单（1月23日摄）。新华社记者 邢广利 摄

今年第一季粮食——夏粮再获好收成：来自农业农村部的信息显示，夏粮产量比上年持平略减，仍是丰收年。特别是夏粮的主体是小麦，口粮安全有保障。

同时，早稻也将是一个丰收年，目前已收获过半。

“特别值得肯定的是，今年主动调减了南方低质低效的早稻面积。”农业农村部种植业管理司司长曾衍德说，“尽管面积有所调减，但光温水匹配较好，预计单产提高，还是一个丰收年。”

而全年粮食的大头——秋粮方面，丰收的基础也很扎实。今年秋粮面积１１．９亿亩，比上年增加２００多万亩。近期雨水充沛、光照充足，在田作物长势总体正常，特别是东北的粳稻长势明显好于上年。

在继续保障了中国人的饭碗的同时，粮食生产继续调优增绿。农业农村部预计今年全国玉米面积比上年减少５００多万亩，水稻面积比上年减少１０００万亩以上，大豆面积约增加１１００万亩。

“年初提出的减玉米、压水稻、增大豆的结构调整目标基本实现。大豆和花生面积有所增加，提高了国内食用植物油自给率。”曾衍德说。

各地大力推广有机肥替代化肥和病虫全程绿色防控，减少化肥和农药使用量，推进玉米大豆轮作。今年耕地轮作休耕试点面积３０００万亩的任务已经落实，农业高质量发展和绿色发展态势良好。

畜牧业的转型升级同样积极推进。各地按高质量发展要求引导结构调整，通过调整优化区域布局，累计减少生猪存栏量３４００万头，生猪生产加快向环境容量大的地区转移，南方水网地区资源环境压力得到缓解。

增添新动能：农村一二三产业加速融合

游客在浙江省嘉善县西塘古镇游览（4月21日摄）。新华社记者 徐昱 摄

在福建漳州龙海市九湖镇长福村一家大型花卉企业内，工作人员用手机直播网售多肉花卉植物（5月8日摄）。新华社记者 姜克红 摄

江西省南丰县益农信息社工作人员在收集农产品信息（2月5日摄）。新华社记者 宋振平 摄

盛夏时节，在江西定南县龙塘镇忠诚村的定南思田农业荷花基地，荷塘里的荷花竞相开放，引来众多游客赏景游玩。

基地负责人黎连富说，通过赏莲、采莲、品莲及荷文化文艺表演带火了乡村旅游，加工生产莲子、莲心茶等产品又形成特色品牌，增加了农民收入。

据农业农村部农产品加工局局长宗锦耀介绍，今年以来各地积极培育农村新产业新业态新模式，休闲农业和乡村旅游、农村电商持续快速发展。

上半年，休闲农业和乡村旅游持续火爆，休闲农业和乡村旅游接待１６亿人次，实现营业收入４２００亿元，同比增长１５％。全国农村网商超过９８０万家，带动就业超过２８００万人。

乐队组合在浙江省建德市大慈岩镇里叶村荷田间的舞台上进行演奏（7月14日无人机拍摄）。新华社记者 徐昱 摄

同时，全国规模以上农产品加工业实现主营业务收入７．８万亿元，同比增长６．１％；实现利润总额５０００多亿元，同比增长７．４％。

通过线上线下、虚拟实体有机结合等多种途径，催生出了共享农业、体验农业、创意农业、中央厨房、农商直供、个人定制等大量新业态。

“农村产业融合发展为农业供给侧结构性改革提供新力量，为农村经济发展注入新动能，为农民就业增收开辟了新渠道，为城乡融合发展增添新途径。”宗锦耀说。

向改革要红利：农村改革稳步推进

青海省泽库县拉格日村生态畜牧业专业合作社社员在清点羊群数量（6月14日摄）。新华社记者 鲁鹏 摄

中国农村改革的主要发源地安徽省滁州市凤阳县小岗村，上半年进行了第一次集体资产股份合作社的分红，每个集体组织成员得到了３５０元。

“当年搞‘大包干’，‘分’得比较彻底。虽然经过近１０年的投入积累，集体经营性资产仍然很少。”小岗村党委第一书记李锦柱说，“优先发展集体经济，集体收入增长与村民收入增长基本同步，成为我们推进集体产权制度改革的原则。”

从当年“大包干”的“红手印”到如今集体产权制度改革的“分红利”，小岗村正在探索一条资源变资产、资金变股金、农民变股东的改革新路。

积极稳妥推进农村集体产权制度改革是实施乡村振兴战略的重要抓手。中央农办、农业农村部聚焦农村集体资产清产核资和经营性资产股份合作制改革两大重点任务，采取一系列有力措施，推动农村集体产权制度改革取得良好开局。

截至目前，北京、上海、浙江三省市已经基本完成农村集体经营性资产股份合作制改革，先行试点的２９个县也积累了很多可复制可推广的经验。

在试点取得明显成效的基础上，农业农村部继续扩大改革试点覆盖面，在吉林、江苏、山东３个省开展整省试点，并在河北石家庄市等５０个地市开展整市试点，天津市武清区等１５０个县市区开展整县试点。

同时，也鼓励地方在抓好中央试点的基础上，自主安排地方试点，结合实际扩大试点面。

让乡村更宜居：推进农村人居环境整治

记者日前走进辽宁省盘锦市新兴镇王家村，看到村里小桥流水、绿树掩映，街道两旁鲜花盛放，篱笆小院里蔬果满园。

“现在村里大街小巷都铺了柏油路，环境好了，大家心情也好。”正在清扫路面的环卫工人王艳秋说。

王家村的变化是近年来我国积极推进农村环境治理的一个缩影。开展农村人居环境整治三年行动是推进乡村振兴战略的一场硬仗。为此，各地结合乡村振兴战略规划实施，以加强优化村庄规划管理为引领，正在推动形成功能清晰、布局合理、生态宜居的村庄建设格局。

这项工作的重点，是加快治理农村垃圾污水，推进“厕所革命”；鼓励农民利用房前屋后发展具有乡土特色的庭院经济，推介一批美丽休闲乡村和精品旅游景点，带动提升村容村貌。

农业生产方面，各地正在大力实施畜禽粪污治理、秸秆农膜回收处理、化肥农药减量增效等重大行动，实现投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化，加快形成种养结合、生态循环、环境优美的田园生态系统。