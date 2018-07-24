新华社北京７月２４日电 新闻背景：“黄金之城”约翰内斯堡——金砖国家领导人第十次会晤主办地

金砖国家领导人第十次会晤将于本月２５日至２７日在南非约翰内斯堡举行。

约翰内斯堡是南非最大城市，位于东北部法尔河上游高地，海拔１７５４米，是德兰士瓦省黄金矿脉的中心，面积约２６９平方公里，人口４４０多万。

约翰内斯堡是一个因黄金开采而建立起来的大都市，被称为“黄金之城”。１８８０年，这里只是一座农场。１８８６年，这里建成一座探矿站。随着金矿的发现和开采，昔日的农场逐渐发展为城市。

如今，约翰内斯堡已成为非洲最发达的城市之一，交通便利，风景优美。市区被铁路分为南北两部分：南为重工业区；北为市中心区，分布有主要商业区、高等学校等。市中心大厦林立，政府机关、银行、车站、证券交易所等都是现代建筑。约翰内斯堡足球城体育场坐落在约翰内斯堡的西南部索韦托区，是２０１０年南非世界杯的主球场，也是非洲最大的足球场。

约翰内斯堡附近绵延２４０公里地带内有６０多处金矿，周围还有众多工矿业城市，其工业产值占南非工业总产值的一半左右。约翰内斯堡股票交易所是世界十大金融市场之一。

２０１１年，约翰内斯堡入选非洲最有魅力城市。２０１７年８月，金砖国家新开发银行非洲区域中心落户于此。约翰内斯堡还是南非华侨华人最集中的地区。