推动合作 深化友谊——卢旺达各界高度评价习主席访问成果

新华社基加利７月２４日电（记者 吕天然 张改萍）在中国国家主席习近平结束对卢旺达进行国事访问之际，卢旺达各界普遍认为，中国国家主席首次访问卢旺达，对推动卢中、非中合作及深化双方友谊有着重大意义。

卢旺达负责外交、区域合作与东共体事务的国务部长奥利维耶·恩杜洪吉雷海说，当前卢旺达和中国保持着良好的双边关系。近年来，两国高级代表团互访不断。习近平主席此次访卢后，卢旺达总统卡加梅将于９月前往中国参加中非合作论坛北京峰会。他认为，卢中两国在多个领域具有合作潜力，特别是在基础设施建设、矿业、旅游业、航空业等方面，期待双方进一步加强合作。

“这是一次伟大的访问，给卢旺达和非洲带来多重益处。”卢旺达大学经济系教授赫尔曼·穆萨哈拉对习主席访卢给予高度评价。他说，此次访问是卢中两国近半个世纪的友好关系和双边合作高水平的体现，有力推动了两国在工业化、基础设施、医疗、教育、农村发展和矿业等领域的合作。

他说，中国作为全球第二大经济体，为世界其他经济体提供了有益经验，特别是像卢旺达这样希望迈向繁荣的国家。此外，卡加梅总统是今年非盟轮值主席，也是非盟机构改革牵头人，而中国一直是帮助非洲实现发展目标的好伙伴，习主席此访对推动非中互利共赢合作也具有重要意义。

卢旺达治理署署长阿纳斯塔瑟·夏卡在接受新华社记者采访时说，继卡加梅总统去年３月访华之后，习近平主席此次访问卢旺达，显示了卢中两国合作在广度和深度上进入新阶段。习主席此次访问包括卢旺达在内的一些非洲国家，为深化卢中和非中合作起到了积极推动作用。

在卢旺达中国同学会秘书诺贝尔·哈古玛看来，中国国家主席首次访问卢旺达具有历史意义。当前卢旺达已经有许多来自中国的投资者，这对卢旺达经济发展很有益处，习主席此访将进一步加深卢中两国的友好关系。

“习近平主席访问卢旺达对加深卢中两国双边关系具有里程碑意义。”卢旺达大学学生布特拉说：“我们期待中国政府继续支持卢旺达社会和经济发展，也期待在贸易、文化交流、技术转移等其他领域进一步拓展两国合作。”