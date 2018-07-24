习近平出席卢旺达总统举行的欢迎仪式

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央视网消息（新闻联播）：这里是位于卢旺达首都基加利的总统府，当地时间7月23日上午，卢旺达总统卡加梅在这里举行隆重的仪式，欢迎中国国家主席习近平对卢旺达进行国事访问。这是中国国家主席首次访问这个有着“千丘之国”美誉的非洲内陆国家。卢旺达是非盟的现任轮值主席国。习主席这次访问不仅将推动中卢关系迈上新台阶，也将为进一步深化中非关系提供助力，为9月召开的中非合作论坛北京峰会凝聚更多共识。

习近平在卡加梅陪同下检阅仪仗队。 新华社记者 姚大伟 摄

当习近平乘车驶向总统府时，热情友好的当地民众涌上街边，身着印有中卢两国国旗的服装，高声欢呼，热烈鼓掌，欢迎最尊贵的客人。

习近平和夫人彭丽媛抵达总统府时，卡加梅和夫人珍妮特上前迎接。两国元首登上检阅台。军乐队奏中卢两国国歌。在卡加梅陪同下，习近平检阅仪仗队。习近平和彭丽媛同卢方主要官员握手。卡加梅夫妇同中方陪同人员握手。身着民族服装的当地民众，通过别具特色的卢旺达舞蹈和鼓乐表演，抒发对习近平到访的激动和喜悦。