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央视网消息（新闻联播）：南非各界人士表示，习近平主席对南非的国事访问必将进一步提升中南全面战略伙伴关系水平，习主席出席金砖国家领导人会晤，将为开辟金砖合作更加美好的未来注入新动力。

南非外长西苏鲁表示，南非高度重视南中全面战略伙伴关系，不仅希望巩固双方既有友好关系，还致力于进一步提升南中合作水平。南方愿与中方密切配合，确保习主席访问圆满成功，取得务实成果。

南非金砖国家和中非合作论坛事务协调人苏克拉尔表示，这是习近平主席对南非进行的第三次国事访问。今年9月，拉马福萨总统还将访华，频繁的高层互访必将为两国关系的进一步发展注入强劲动力。

南非媒体也密切关注习主席的这次访问，南非收视率最高的新闻台非洲新闻频道eNCA全程直播了习主席在行政首都比勒陀利亚的系列活动。

习主席在南非主流媒体发表的署名文章中说，愿同南非一道，共同开创中南友好新时代，并同时表示，中方将全力支持南非方办好金砖国家领导人会晤，开启金砖合作第二个“金色十年”。对此，南非各界表示欢迎。