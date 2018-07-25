XTREME世界杯之夜 让赛车贴近生活

作为 Radical 单一品牌赛的引入方Xtreme Motorsports，拥有英国Radical 和奥地利KTM品牌赛车和跑车大中华地区的总代理并负责品牌推广和赛事运营。Xtreme Motorsports车队利用品牌强大的欧洲专业资源为参赛车手提供最优质的赛事服务，凭借Radical与KTM品牌在国际赛车领域的影响力与产品优势，推动两大品牌成为中国赛车行业的新兴力量。

近日，Xtreme Mortorsports 秉承着“让赛车更贴近生活”的理念，举办了“约老友去看球，2018XTREME世界杯之夜”活动，在万众瞩目的世界杯决赛之夜带来一场足球与赛车双重刺激的狂欢PARTY。此次活动还邀请到了XTREME众多粉丝和媒体嘉宾共度这一热血时光。晚上10时许，“2018 XTREME世界杯之夜”正式拉开帷幕，酒吧现场洋溢着旧时情怀，还原熟悉的学生时代。此外酷炫的赛车拼图、紧张刺激的足球赛事，让赛车与足球碰撞，热血与激情激荡。“让赛车运动更加贴近生活”是XTREME一直贯行的理念。

赛车与足球有共同的特性，不可或缺的是奋力拼搏与团队精诚合作。Xtreme Motor-sports作为专业赛事领先品牌，在之前的赛车比赛中可谓是技惊四座，取得了优异的成绩。团队资深技师迅速有效的反馈与调校，配合专业赛车手的炫酷车技，让XTREME车队得以将血液中流淌的竞技基因发挥得淋漓尽致。

在8月10-12日，XTREME俱乐部会在上海国际赛车场带来 Radical 挑战赛（Radical Challenge Series），除比赛外，Radical也会提供一流的赛车培训课程和相关服务。无论是新手还是专业勒芒车手都能享受到赛车所带来的无穷乐趣。感兴趣的车友可直接到XTREME上赛俱乐部报名。（老 铁）