盘点上半年中国汽车发展大事件

晨报记者 邬思蓓

随着2018年上半年时间流逝，中国汽车市场上半年发生的事件可谓是层出不穷。其中一些关系到国计民生，又有一些对汽车行业产生重大影响。中国汽车市场上不单单有着无数值得记住的故事，也有着无数影响中国汽车发展的政策法规发布。从吉利入股戴姆勒到中国汽车行业股比限制逐步放开，再到中德政府合作，都在预示着中国汽车开始走向国际舞台，中国汽车市场更加的市场化。

吉利集团入股戴姆勒

成为第一大股东

2018年2月24日，吉利集团有限公司已通过旗下海外企业主体收购戴姆勒股份公司9.69%具有表决权的股份。

在外界看来，吉利入股戴姆勒意味着中国汽车企业能够在世界汽车产业范围内产生协同效应。可看到中国力量在推动世界汽车工业发展方面，也是一支重要的力量。

2018年补贴政策出台

150公里新能源车不再获得补贴

2月13日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委四部委联合下发2018年新能源汽车财政补贴政策，新政策已于2018年2月12日起实施。其中新能源乘用车补贴从原政策中的里程补贴转变成了里程补贴标准×电池系统能量密度调整系数×车辆能耗调整系数的补贴金额计算公式。这也就意味着相同续航里程的车型会出现不同单车补贴金额，电池能量密度低的车型或百公里耗电量仅高于门槛5%的车，财政补贴将降低，此外，续航里程相近的车辆，财政补贴金额也会相差较大。

汽车行业股比限制放开时间表公布2022年全部放开限制

4月17日，中国汽车行业股比限制放开正式划定了时间节点，据了解汽车行业将分类别放开股比限制，2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制；2020年取消商用车外资股比限制；2022年取消乘用车外资股比限制，同时取消合资企业不超过两家的限制。相关人士判断股比放开有利于中国汽车技术进一步提升，吸引外资企业逐步持有更大在华发展企业股份，有助于激发更多先进技术与中国企业相结合。

整车进口关税降低至15%

部分车企6-7月销量或出现腰斩

5月22日，财政部宣布，自2018年7月1日起，降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%，将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。

据了解，降低关税是中国按照计划建立公平开放汽车市场的重要举措之一。但关税降低政策公布和具体实施中存在不到2个月左右的空档期，在这一空档期内，有购买意向的消费者持币观望，这两个月以进口车型为主力销售车型的豪华品牌会出现销量下降情况。

中德两国将推动自动网联化标准制定汽车合作方面转变至智能化

2018年7月9日，国务院总理李克强和德国总理默克尔再次于柏林总理府共同主持了中德政府磋商，同时见证了包括农业、教育、化工、汽车等22个双边合作项目的签署。

作为中德22个合作项目的重要方向之一，汽车领域的合作、规划将成为推动两国经贸与投资合作向前发展的重要一环。仅在当天，中德相关部门代表共同签署了《关于自动网联驾驶领域合作的联合意向声明》，双方将共同推动自动网联国际统一标准的制定及应用。

造车新势力2018年上半年融资

近千亿元人民币

进入到2018年，不少造车新势力已经陆续交出答卷，如威马汽车在3月28日首款量产车EX5下线； 同时，云度新能源旗下纯电SUV π3在厦门正式上市等，除此之外，奇点汽车全球研发中心落户苏州相城等。这一切都说明了，造车新势力正在向最终目标推进。

进入到2018年以来，汽车预言家通过梳理造车新势力2018年上半年融资情况发现，仅上半年造车新势力融资金额就接近千亿元规模。