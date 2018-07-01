梦想成就“祺”迹，追寻伟大开启未来-广汽传祺发布全新品牌精神和企业文化

2018年7月21日，广汽乘用车十周年总结大会暨品牌发布会在广州市天河体育中心体育馆隆重召开。当晚，广汽传祺发布了全新的企业品牌口号、品牌精神和企业文化，向未来的愿景和基业长青迈出重要“一步”。这也是历经10年高质量发展，进入新一轮发展通道的广汽传祺对于未来的思考与践行。

广汽传祺的全新品牌口号“追寻伟大”，将成为全体传祺人的精神核心。面对崭新开启的未来十年，广汽传祺人将与所有的合作伙伴和消费者一起，携手共进，让愉悦的移动生活传递到全球每一个角落，让世界更美好！

总结大会由《铸梦之路》短片拉开大幕，分为“相拥华诞 青春传祺”、“使命征程 梦想同行”、“匠心制造 爱在传祺”、“中国力量 蓄势腾飞”四个篇章，历史影像回顾、表彰特别奉献奖和杰出贡献奖员工、共同浇灌希望之树等活动一一进行。此外，现场还特别安排了工程师、经销商、供应商访谈，共同回首峥嵘岁月，探讨传祺人的精神内核，现场气氛感人至深，又催人奋进。

十年成长，广汽传祺作为一个全新的汽车品牌，打造了高起点、高质量发展的自主品牌典范。十年间，众多胸怀中国汽车梦的人才，以发展自主品牌为己任，全力以赴地投入到传祺事业之中。广汽传祺立足自主创新，专注正向研发，打造了世界级造车体系；贴近消费者需求，坚持品质至上，赢得了广泛的市场信赖和口碑积累； 构筑全矩阵产品体系，推动产能发展和品牌向上，引领了中国品牌向高端突破；布局海外，推进国际化进程，构建了全球研发和营销服务网络……这十年，广汽传祺持续深化供给侧结构性改革，走出了一条“定位高端、品质优先、创新驱动”的发展路径，实现了各项事业的高质量发展。

在发布会的最后，最激动人心的时刻来临——广汽集团领导代表、广汽乘用车领导代表及特别奉献奖和杰出贡献奖代表共同倒数推杆，全新品牌口号“追寻伟大”发布，全场掌声雷动。广汽传祺开启了跨越性的品牌新时代。 （黄静洁）