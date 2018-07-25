赛麟汽车携手中国石油成为战略合作伙伴

7月19日，赛麟汽车与中国石油江苏销售分公司、中国石油南京润滑油销售分公司在上海外滩罗斯福公馆举行战略合作签约仪式。未来，双方将利用各自的优势资源，在整车销售、润滑油成品油等化工产品开发，以及新型多功能加油站等方面形成多层次、多维度的战略合作。江苏省如皋市委书记陈晓东，如皋市委常委、如皋经济技术开发区党工委副书记马金华，中国石油润滑油公司副总经理孙树好，中国石油江苏非油品销售分公司副总经理童君，江苏赛麟汽车科技有限公司董事长兼首席执行官王晓麟博士出席签约仪式。

通过此次合作，中国石油将成为“世界超跑之王”赛麟汽车的关键战略合作伙伴。双方将通过品质卓越的产品、便捷贴心的服务、智能高效的平台和企业管理体系方面合作创新。全方位的合作与个性化的服务令此次联手成为车企与战略伙伴之间的合作标杆。

赛麟汽车与中国石油的合作是骨干央企与传奇超跑品牌之间的一次强强联手，更是一次全新的探索。赛麟汽车基于传统体系，不断开拓创新思维，也让业界看到了一个不一样的造车新势力。我们有理由相信赛麟未来还将带给市场更多的创新思维，并最终为消费者提供更卓越的产品和服务。 （老 铁）