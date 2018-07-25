“更科技、更时尚、更自如”-东风Honda品牌战略升级

7月22日，东风Honda在上海世博中心发布了“更科技、更时尚、更自如”的全新品牌主张，在秉承年轻、运动的基础上，以先进科技为核心，打造最时尚的东风Honda品牌形象。

2003-2013年为品牌建设的起步期，东风Honda以小规模起步，滚动式发展为方针，销量稳步增长，企业进入良性发展起步期。2014-2017年为品牌建设的飞跃期，东风 Honda 逐步构建了“SUV+中级车+中高级车”的强大产品阵容，车型个性更加鲜明，销量快速增长，品牌好感度提升至日系品牌第一。

迈入2018年，东风Honda产品布局已经完成；2019年，第三工厂将建成投产；2023年，达成年产销100万的“挑战1+”目标。与此同时，中国汽车市场增速放缓，汽车消费趋势日益年轻化、多元化，科技化、智能化。基于此，东风Honda提出了全新品牌主张“更科技、更时尚、更自如”。更科技，依托FUNTEC技术的强大实力，将未来科技运用到产品中，给消费者带来先端科技体验。更时尚，精准地把握年轻群体的喜好和品味，满足年轻群体的差异化、多元化需求，引领时尚的潮流生活方式。更自如，提供的不仅是代步工具，而是驾乘享受及乐趣，让移动出行从容自如。

未来三年（2018-2020年），东风Honda以品牌战略升级为契机，将“更科技、更时尚、更自如”的品牌主张涵盖到研发、制造和营销等多个层面，力争在价值观、生活观和消费观上与年轻群体保持一致。

（焦坚英）