令狐笑



2008年是个特别的年份，发生的很多事情，就像在水里投下了一颗石头，波纹荡漾开来，10年连绵不绝。站在2018年，中国电影回望2008年，不能遗忘。

2008年9月暑期档，东方古装爱情魔幻电影《画皮》上映，票房2.32亿元。在如今的国产片票房冠军《战狼2》的56亿元面前，这个数字或许微不足道，但这是该年度的国产片票房冠军，吸引了市场对“魔幻片”商业类型的强烈关注。作为项目核心团队，宁夏电影集团、真鉴影业双方在2012年继续出品《画皮2》，以1.5亿元成本最终拿下7.02亿元，成为首部票房突破1亿美元的国产电影。对于“画皮”，出品方寄予了工业化的极大野心，不限于魔幻类型片，还有系列片、制片人中心制等，然而，系列之“画皮3”并未出现，宁夏电影集团、真鉴影业启动《阿修罗》。他们的解释是，很难对“画皮”进行创新和超越，“需要另起炉灶来进行新的东方魔幻建构”。在他们的规划中，吸纳资本、成本高达7.5亿元《阿修罗》剑指《战狼2》，票房保守估计为30亿元。2018年7月，《阿修罗》 上映，3天即宣布撤档，票房止步4641.01万元。

同样“无处话凄凉”的10年境遇，发生在同被寄予工业化企图心的另一系列片身上。2008年12月，黄百鸣监制的《叶问》上映，打来了甄子丹的事业又一春，2010年《叶问2》乘胜追击，然而，2016年推出的《叶问3》，却造成“幽灵票房”的丑闻。

“中国电影是否迎来了黄金10年？”2008年的中国电影发问。这一年，全球电影市场滑坡，中国电影市场却是春意盎然，淹没在令人狂喜的系列数字中。过去的10年，中国电影完成了飞速超越，全年电影票房从2008年的43亿元到了2017年的559.11亿元。国家电影局发布数据显示：截至2018年6月30日，今年上半年中国电影票房为320.31亿元，同比增长17.82%；总人次为9.01亿，同比增长15.34%。

然而，中国电影的“黄金10年”终究还是差了口气。这10年，闻风而至的资本，将中国电影一方面抬到了高位，一方面带偏了轨道，类型化、工业化的体系终究没能建立成熟。这10年，银幕数、影院数量、观影人次的扩张，贡献最多的与其说是消费升级，不如说是市场下沉。2010年初上映的《阿凡达》打开了观众的审美新世界，4月上映的姜文电影《让子弹飞》拓宽了观影人群池。急速扩容的规模和不断升级的消费，如同恣意泛滥的大水，焦虑地寻找疆域的边界，冲断了“黄金10年”梦。而以“小镇青年”为主力的下沉，意味着审美趣味上的从普及到升级，还有很长一段路要走。

吴晓波在《激荡四十年》的序言中引用了一句名人名言：“历史的目的就是把时间收集在一起，从而所有的人都在对时间的同一探寻和征服中成为兄弟和伙伴。”这句话，可以献给中国电影的2008年到2018年。