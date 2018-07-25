基金上半年赚221亿元-“大消费”支撑二季度防御战

见习记者 杨晓东

基金二季报已悉数披露完毕。截至今年二季度，根据基金基金公司披露的数据，二季度全部基金公司合计亏损逾470亿元，主要是受到股票市场调整、权益类基金受损的影响。具体来看，二季度最赚钱的基金非货币基金莫属，而重仓医药、消费板块则成为基金二季度防御战的关键。

二季度货基最赚钱

根据基金二季度数据，二季度全部基金公司合计亏损474.99亿元，由于一季度实现盈利，因此，整体而言，上半年公募基金实现221亿元的正收益。

回到二季度基金业绩，分类型来看，货币基金与债券型基金实现盈利，分别盈利820.8亿元和181.14亿元。而混合型基金与股票型基金则出现亏损，二季度分别亏损904.52亿元和663.47亿元。

值得注意的是，在123家基金公司中，仅天弘基金一家利润过百亿，为170.7亿元。主要原因依然离不开货币基金在二季度的赚钱实力——天弘基金的货币基金规模最大，盈利来源主要是天弘余额宝，其二季度贡献利润高达150.29亿元。

今年开年以来，A股市场持续走弱，而刚刚过去的6月，受到了中美贸易摩擦升级等因素的影响，上证综指更是从3200点急转直下，甚至一度跌破2800点，二季度整体跌幅超过10%。

这在很大程度上影响了二季度混合型基金和股票型基金的表现。与此同时，在市场风险加大的情况下，也导致了低风险的货币基金也更为受宠。

抱团“大消费”积极避险

在上述行情的影响下，二季度的基金投资策略明显偏向防御，医药、消费成为配置比例最高的板块。

根据东方财富Choice 可统计数据，截至二季度末，股票型基金重仓股占资产净值平均比例为41.32%，相 比 一 季 度 的43.68%略有下滑； 二季度末，偏股型基金重仓股占净值平均比为32.29%，相比一季度的33.47%同样略有下滑。

根据数据显示，截至二季度末，基金增持最多的50只股票主要集中在大消费、生物制药和信息技术板块。航天信息、浪潮信息等信息技术类龙头也受到资金追捧，在偏股型基金增持市值榜上跻身前十名，增持市值都超过17亿元。

具体来看，二季度偏股基金配置比例最高前五大板块分别是医药生物、食品饮料、电子、家用电器、计算机，配置比例分别达到16.08%、13.56%、9.7%、8.19%、5.18%。而加仓幅度最大的是医药、食品饮料、计算机、家电，对应的加仓幅度分别为3.42个百分点、3.19个百分点、1.35个百分点和0.97个百分点。

基金“喝酒”行情持续

值得注意的是，在食品饮料板块中，贵州茅台再度受到了热捧，基金的“喝酒”行情延续，而“大金融”却遭到了减持。

新浪基金数据显示，贵州茅台成为最受宠的股票，近700只基金十大重仓股中有茅台，然而，同为酒类的五粮液却遭到了减持。数据显示，贵州茅台取代中国平安，成为最受基金欢迎的股票，截止二季度末，有696只基金持有茅台，持股市值336.6亿元。

事实上，这并不是贵州茅台第一次登上基金第一重仓股的“宝座”，早在2011年二季度至2012年底期间，贵州茅台曾经连续7个季度蝉联基金第一重仓股。

此后贵州茅台虽不在第一的宝座之上，但也长期受到基金的欢迎，“喝酒行情”频频出现。以今年一季度为例，贵州茅台紧随中国平安之后，受到了658只基金的欢迎，中国平安则被690只基金所选择。此外，一季度排名前五的股票还有招商银行（530只）、伊利股份（519只）、格力电器（504只）。

然而，在基金继续看好“大消费”的同时，对金融板块的热情有所消退。数据显示，金融服务板块在二季度遭基金减持了2.6个百分点，它也成为基金减仓幅度最大的大类板块。其中基金在银行板块减仓最多，配置比例下降1.97个百分点至4.17%； 保险股配置比例小幅下降0.54个百分点至3.67%。

据统计，银行方面，包括港股通银行股在内，32只银行股中，共有26只银行股被减持，银行股几乎被全线减持；保险方面，除中国平安、中国太保外，中国人寿也被减持，二季度末持股数为6439万股，被减持了1528万股。