判断基金未来涨跌主要看三点

兴全基金 陈天翼 黄鼎钧

很多时候，普通投资者面对基金单位净值上涨时，会感到“越涨越紧张”。观察全市场的基金，可以发现有些基金单位净值在上涨一定幅度后，可能是持续稳定的上涨；但有时大幅上涨过后却是长久的回落。

如果上涨的主要因素是可持续性的，或许可以推测这类基金上涨大概率是可持续的； 反之亦然。那么，究竟基金上涨的原因都有哪些呢？

基金单位净值变动的主要原因来自基金持有的证券价值的变动，这与基金经理的投资能力有很大的关系，这里可以体现为三种能力。

择时能力。以主动偏股型基金为例，通常基金以市场指数作为业绩比较基准，大概率投资范围会以此基准展开，所以市场走势对基金的影响很大。

选股能力。沪深两市股票只数超过3000多只，一般权益类基金的持仓股票约在几十只的范围。如何通过选股构建基金组合，就成为体现基金经理能力的一大考验。比如当市场都在下跌，但总有基本面超预期的股票，这些股票大概率能够跑赢市场，而基金经理若能掌握这些机会，就能体现较好的选股能力。

资产配置能力。基金可以在一定范围内投资不同资产，比较常见的有股票、债券和股指期货三大类，还可以通过工具型基金参与海外资产、黄金等。拥有好的资产配置能力，可以大概率穿越牛熊。

根据Wind数据，统计2015年度复权单位净值上涨率最高的前十只基金后续两年的发展，发现这些基金在2016年度都面临了大幅度的上涨率回跌。

以复权单位净值上涨率排名，2015年度的前十名中，有八位都在2016年度里排到3,000名以后； 仅有一只基金产品仍然保持在1500名以内。在接下来的2017年度里，有五只基金产品重新回到前1500名； 但与此同时，也有三只基金排在4000名之后。可以看到，基金产品在年度上涨率上可能会有比较大的波动。

区分基金经理投资能力及基金上涨的持续性，最好的方法就是观察基金长期区间的表现。对于波动起伏较大的基金，需要谨慎考虑该基金经理的投资能力是否可以持续。