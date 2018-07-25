软件代抢猖狂-浦发信用卡福利被软件秒抢

见习记者 商依琳

近日，浦发信用卡“周周刷”活动“9元+9积分兑松下电动剃须刀”福利90%都被软件代抢的消息在网上不胫而走。有网友发布的截图显示，浦发信用卡7月19日11:00开始的优惠活动，在11：00就有大量名额被抢走，这肯定非人力所为。浦发信用卡中心客服给晨报记者反馈时表示，已安排技术人员排查，之后再无回应。

软件代抢100元一份

浦发信用卡的活动一直都很受持卡人的喜爱，达标要求不算很难且福利力度很大。比如此次爆发问题的“周周刷”活动，交易笔数≥5笔且累计消费满1万元就可用“9元+9积分”的价格兑换原价2999元的松下电动剃须刀（限量1000份）。这个要求对于普通持卡人来说也不算太难，就算不是专业羊毛党也是有机会达标的。所以很多完成刷卡任务的持卡人在7月19日都掐着时间等待着11点的到来，然而准点冲进去却等来了商品已抢光的噩耗。很多持卡人开始也以为可能是太多人抢造成页面崩溃，直到有人在论坛爆出了软件代抢的内幕。

记者在某信用卡论坛上看到，有网友晒出大量手机号码在11:00准时抢购成功，而大量想靠一己之力薅羊毛的持卡人却多数铩羽而归。据了解，现在类似的活动找软件代抢100元一份，不成功就退款。也就是说“109元+9积分”就能换到原价2999元的松下电动剃须刀，不管是自用还是挂到网上500-600元左右出售，都是稳赚不赔的买卖。对于代抢软件的提供者和运营者来说，开发一个外挂的成本不高。如果真的像网传说的90%都是软件代抢的话，900人每人100块就是9万元的收入，可以说是赚疯了。

浦发应对措施消极

此事爆发后，很多当天参加了抢兑活动的持卡人也纷纷联系浦发信用卡中心客服进行投诉。有一位网友收集了多项证据，发邮件向浦发银行信用卡中心投诉软件代抢的行为，想为普通持卡人求一份公平。晨报记者也曾致电浦发信用卡中心客服了解其应对措施，客服告知已上报领导层了解事态经过，一天后回电称已安排技术人员排查，之后再无回应。

而据部分网友爆料：浦发信用卡中心回应称，将这起事件定性为不法分子为了卖软件进行的诈骗行为，技术人员排查后认为活动目前没有任何问题。也有不少持卡人透漏，他们在投诉后收到了浦发信用卡5000积分的补偿。

有网友表示，浦发信用卡中心这样的补偿行为看上去很像是为了息事宁人。大多数普通持卡人举报投诉其实只是为了追求公平公正，既然是给持卡人的福利，就应该给所有人一样的机会。如果是自己的手速比不过别人，那么自然无话可说。但如今却是败给了软件，人的速度不太可能比得过“人工智能”。

也有部分网友提出了解决方案的建议，比如取消所有本次软件代抢用户的获奖资格；督促浦发信用卡中心技术人员进行升级，阻挡外挂软件同时也防止页面崩溃、白屏等现象。

抢购软件触犯法律

据了解，浦发信用卡“周周刷”有软件代抢的消息被曝光后，很多代抢群都纷纷解散。其实软件抢购不止存在于银行信用卡举办的活动中，很多购物网站上的秒杀、抢购活动同样有很多网络黄牛党参与。他们利用抢购软件，避开或突破购物网站的安全保护措施，实现自动登录、自动批量下单、自动付款，同时挤占正常用户的下单请求，最终实现秒杀。

2017年11月，“黑米”黄牛抢购软件案在山西省太原市迎泽区人民法院宣判，三名犯罪嫌疑人因制作、销售黄牛抢购软件获刑，构成“提供侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具罪”，成为国内首起对制作、销售黄牛抢购软件者判刑的案件。作为国内首起对制作、销售抢购软件的判例，该案的处理对于保护信息网络安全、规范市场竞争秩序、保护消费者的合法权益、推动依法上网、依法治网皆具有重要意义。