特朗普要撤销6名前情报高官安全许可-不满这些人“无端指责”美国现政府与俄罗斯不当接触或受俄方影响

海 洋（新华社专特稿）

美国白宫发言人萨拉·桑德斯23日说，总统唐纳德·特朗普正考虑撤销原中央情报局局长约翰·布伦南等6名前国家安全高官接触保密信息的安全许可。

这6人曾供职于民主党或共和党政府、批评过特朗普政府。美联社评述，威胁撤销这些前高官安全许可，标志着特朗普与情报部门人员纷争升级。

特朗普决定被指政治化

桑德斯说，特朗普“正探讨机制”，剥夺布伦南、前联邦调查局局长詹姆斯·科米、前国家情报总监詹姆斯·克拉珀、前国家安全局局长迈克尔·海登、前总统国家安全事务助理苏珊·赖斯和前联邦调查局副局长安德鲁·麦凯布的安全许可。

桑德斯给出的理由是，这些人“无端指责”现政府与俄罗斯不当接触或受俄方影响，“把公共服务和安全许可政治化，部分甚至货币化”。“有安全许可的人做出毫无根据的指认，会给没有证据支撑的指认提供不恰当的合理性。”

特朗普上周与俄总统弗拉基米尔·普京在芬兰赫尔辛基会晤，在美国情报界引发“地震”。前中情局局长布伦南猛批特朗普，因为特朗普否定情报部门就所谓俄方干预2016年美国总统选举作出的结论而支持普京的说法，称他与“叛国”无异。

共和党籍国会参议员兰德·保罗声援特朗普，23日说，他当天早些时候与特朗普单独见面，建议撤销布伦南的安全许可。保罗认为，“让依然握有安全许可的前中情局探员在电视上讲话非常危险”，“他们可能不小心泄露保密信息”。

特朗普的决定同样被指政治化。众议院情报委员会民主党籍成员亚当·希夫在社交媒体上写道，“以政治化安全许可来报复批评总统的前国安官员”会是“可怕先例”。

前情报高官表示无所谓

中情局和管理美国情报机构的国家情报总监办公室拒绝回应桑德斯的说法。

美联社报道，前中情局局长等曾出任美国最高级别国安官员的人去职后一般可保留安全许可，或至少可保留一段时间，以便为他们的继任者充当顾问。

在特朗普就任总统前辞去国家情报总监职务的克拉珀告诉美国有线电视新闻网，撤销安全许可“非常非常小气”。他说，如果特朗普“因政治因素”选择中止或撤销安全许可，会开创一个糟糕的先例，而且是“对体制的滥用”。

曾任中情局局长和国家安全局局长的海登在社交媒体上写道：“我又不会再回去开保密会议，丝毫不影响我所说所写。”

布伦南的前助手尼克·夏皮罗说，布伦南公开反对特朗普的不当言论“不需要安全许可”。

前联邦调查局局长科米和副局长麦凯布的身边人说，两人的安全许可早已被撤销。因为在“通俄”调查中公然唱反调，科米和麦凯布先后被特朗普解职。

是否有权撤销“有争议”

一些专家对特朗普是否有权收回安全许可意见不一，但多数认为，此举没有先例、考虑不周。

参与美国科学家联合会政府保密项目的史蒂文·阿夫特古德说，“把安全许可系统作为政治仇杀的工具似乎是可怕错误”，特朗普是否有权这样做“有争议”。

擅长国家安全和安全许可案例诉讼的律师格雷格·林基说，美国总统有权发放安全许可，但“是否有权撤销”安全许可“有争论”。他不知道任何类似先例。

经常为美国政府情报机构辩护的律师约翰·贝里说，他不知道有什么理由能阻止总统撤销安全许可，但这样做“对美国来说将是可怕的”，将对美国国家安全造成负面影响。