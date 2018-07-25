男子停车场枪杀他人却无罪-“不退让法”在美国内引争议

晨报记者 徐惠芬 综合报道

最近，美国一起案件引发了广泛讨论。因停车问题起冲突，一名白人男子在停车场射杀了一名黑人男子，不过，美国警方根据“不退让法”，没有逮捕这名枪手。

当地时间23日，被枪杀男子的女友向媒体讲述了事发时的情景，称当时枪手就是想找事。这起案件也让“不退让法”再起争议。

黑人男子停车场遭枪杀

这起枪杀案发生在当地时间19日下午，被枪杀的黑人男子叫马基斯·麦克洛克顿，今年28岁，是3个孩子的父亲； 开枪的则是47岁的白人男子迈克尔·德瑞卡。

麦克洛克顿的女友布里塔尼·雅各布斯23日向媒体讲述了当日案发经过。据其介绍，当时，他们一家驱车来到佛罗里达州克利尔沃特镇的一家便利店，麦克洛克顿把车停在了残障车位，车没熄火。麦克洛克顿进便利店去买小食，自己则和孩子坐在车里等他。

这时，德瑞卡走了过来，开始“骚扰”她，称他们未经允许就把车停在了残障车位。

“他看来起来就是想挑事的。他就想找个人和他干架。他挑起了争端。我就坐在那里，等马基斯回来。”雅各布斯回忆道。

麦克洛克顿从店里走出来，看到有一名男子在“教训”自己的女友，就把他推倒在地。倒在地上的德瑞卡把枪掏了出来，朝麦克洛克顿的胸口开枪。

受伤的麦克洛克顿踉踉跄跄走进了便利店，然后倒下了。虽然被送到了医院，但是抢救无效，大约30分钟后被宣告死亡。

48万人联名呼吁起诉枪手

事后接受警方调查时，德瑞卡告诉警方，当时他感到生命受到了威胁，所以才开枪自卫。警方根据“不退让法”，没有将其逮捕。

所谓“不退让法”，就是民众在与他人发生对抗时无需选择退让，如果认为生命安全遭受威胁，有权使用致命武力保护自己，这种情况下杀人被认为是自卫。法律对使用致命武力的人将免除刑事指控，免于法律控诉、攻击、拘留、逮捕和民事诉讼。

自2005年10月1日起，该法在佛罗里达州生效。

派内拉斯警长鲍勃·瓜尔蒂里表示，麦克洛克顿当时把德瑞卡推倒在地，可不是随便一推，而是用力推倒，具有攻击性。这让德瑞卡担心对方会再次发起攻击。

不过，派内拉斯县警长办公室同时把此案报告给了佛罗里达州法律办公室，以此决定是否需要对德瑞卡提起指控。

据英国《独立报》23日报道，目前有48万人签名，呼吁起诉德瑞卡。麦克洛克顿的女友也誓言，将为故去的男友寻求正义。

不少批评者认为，“不退让法”助长了随意开枪的行为，美国前司法部长埃里克·霍尔德也曾反对该法，认为“不退让法”毫无道理地扩大了自卫这一概念外延，在社会上撒下了冲突的种子。不过，该法得到了全国步枪协会等枪械利益集团的支持。

上一次，“不退让法”在美国引发巨大争议是在2012年。当年2月，17岁的黑人少年马丁在佛罗里达州一家杂货铺购物后走路前往父亲女友的住所。途中，当时28岁的社区协警齐默尔曼打电话报警，称看到一名“形迹可疑者”。齐默尔曼尾随马丁，两人随后发生扭打，齐默尔曼最终开枪将马丁打死。后来，根据“不退让法”，齐默尔曼被判无罪。

虽然围绕“不退让法”的法律仍存在争议，但据美国《侨报》报道，这项法律已从2005年仅有的佛罗里达州，目前扩展到在25个州有效。