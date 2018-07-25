为了沙漠边的孩子，和“绿动未来”一起去内蒙古播种绿色

在乌兰布和，我问一个当地孩子：

“如果给你一枝有魔力的画笔，你会画什么？”

“画一片绿洲！”

……

在内蒙古广褒的乌兰布和沙漠，有这样一群特殊的孩子：他们生长于沙漠，小小年纪就已数度告别童年的家园，深藏他们心中的是一个个关于“美丽家园”的绿色心愿。为了帮这群沙漠边的孩子完成心愿，上汽通用汽车与中国环境文化促进会联合发起的“绿动未来”环保公益平台将带领30余名绿动未来志愿者前往乌兰布和沙漠，与当地小朋友共同种下象征生命的梭梭树，以实际行动号召更多社会公众为沙漠边孩子们建成“美丽家园”而努力。

作为东亚地区最大的沙尘源地，乌兰布和沙漠是整个阿拉善生态体系的缩影。因为土地沙漠化，这里的居民不得不屡次迁徙，一位当地农民表示：“我已经迁徙3次了，我不希望我的孩子将来还要迁徙，再说，还能迁到哪里去？”

中国国家林业部门2017年数据显示，中国荒漠化土地面积有261.16万平方公里，近4亿人口受到荒漠化的影响。面对日益严峻的土地荒漠化问题，“绿动未来”环保公益平台从2015年就已经开始用行动做出解答：走进内蒙古种树。一棵树可以解决4平方米的荒漠化问题，丰富的树木意味着丰富的草场、健硕的牛羊，一棵树对当地所产生的经济效益和生态效益，远比你我想象的丰厚：灌木下可以种松茸，树木遮挡风沙，庇佑更多草木，草木皆是资源，一棵树就是一个“绿色家园”。

2015年，“绿动未来”环保公益平台发起“跟随易妈妈去内蒙植树”系列活动，与来自全国各地的20余名绿动未来志愿者在内蒙古磴口县种下5000余棵梭梭树。2016年，绿动未来平台向全社会发起“植物大战荒漠”树苗众筹项目，50余名绿动未来志愿者代表携带首批筹集到的树苗和种子，前往内蒙古多伦县栽种下5000余棵绿色希望。2017年，平台以协办单位全程参与NPO绿色生命十五周年感恩大会，号召更多人加入绿动未来志愿者行列，实现“亿万个人、亿万棵树”的绿色之梦。

我们对绿色的守望还在继续。2018年，“绿动未来”环保公益平台的志愿者将再次前往内蒙古磴口县，为当地小朋友送上一堂关于梭梭树的“环保微课堂”，并共同栽种10,000棵梭梭树，帮助实现他们“美丽家园”的绿色心愿。作为绿动未来环保卫士，“小青蜂”还将带领志愿者及当地小朋友们共同参观前期植树成果，落成“绿动未来心愿林”纪念碑。未来，“绿动未来”环保公益平台还将输送更多的社会资源、爱心资金和环保志愿者走进内蒙古，深入实践儿童环境教育，带领更多公众共同建设“美丽内蒙古”！

“绿动未来”平台不仅关注沙漠边孩子，也希望能帮更多孩子守卫美好家园。2018年，平台主办双方共同推出“绿色童享·中国儿童环保教育五年计划”，力求用五年时间（2018年-2023年），深入儿童环境教育实践，以“绿动未来”系列环保公益儿童剧巡演季、“一杯水的约定”两大品牌活动为主线，通过打造紧扣环保主题的儿童剧、公益绘本、环保课堂、公益图书馆等高品质环境文化产品，开展“绿动未来”系列环保公益儿童剧全国巡演、“一杯水的约定”等主要以儿童群体为目标受益人群的品牌活动，培养一代儿童的环保意识，带动以亲子家庭为核心的人群对环保公益的认知与行动。

“绿动未来”环保公益平台由上汽通用汽车有限公司和中国环境文化促进会联合发起，旨在弘扬生态文明，传播环境文化，推动全社会营造尊重自然、保护自然的生态文明理念。自2015年上线以来，平台在植树防沙、海洋保护、垃圾分类、绿色教育、湿地保护、清洁水源等多个环保领域连续开展了“易妈妈内蒙植树”、“国际海滩清洁日”、“全国环保创新培育计划”等主题环保活动，更自主策划了以“儿童自然环保教育”为主题的“绿色童享·一杯水的约定”全国大型环保公益活动、以“水环保”为主题“一杯水的约定”大型环保宣传活动、环保公益童声大赛等多个环保公益活动品牌，累计发布环保公益项目420个，开展线上互动活动130余次，线下大型活动40余场，让超过百万人在环保公益活动中获得乐趣。 (于大卫)