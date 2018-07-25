以色列否认回绝俄所提“伊朗方案”

陈立希（新华社专特稿）

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫率领的代表团23日抵达耶路撒冷，与以色列政府高层会晤，磋商叙利亚问题。以色列政府官员晚些时候否认媒体报道，说以色列依旧要求伊朗撤走在叙利亚的全部军事力量，但不存在以方回绝俄罗斯相关提议的情况。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫和俄罗斯联邦武装力量总参谋长瓦列里·格拉西莫夫当天与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡和以色列国防部长阿维格多·利伯曼会晤。

会晤结束后，以色列《国土报》报道，俄方提议，伊朗在叙利亚的军事力量置身距离以方边界100公里以外；以色列回绝这一设想。

俄罗斯卫星通讯社24日援引以方高级政府官员的话报道，不存在以方回绝提议的说法。“以色列想要伊朗军事力量全部撤出叙利亚，以色列国防军已获得自主（采取相应）行动授权。我们否认我方拒绝俄方提议的说法，不存在这样的回绝。”

《国土报》报道，以方提出的要求还包括从叙利亚撤出所有伊朗提供的远程武器和防空系统以及关闭边境口岸，防止武器从黎巴嫩流入叙利亚。

《国土报》援引以色列高级官员的话报道，以色列倾向于现在就采取行动，而不是等到伊朗在叙利亚境内部署数以百计的导弹，让叙利亚成为又一个伊朗势力强大的国家。

以色列强烈反对伊朗和亲伊朗势力在叙利亚的存在，多次打击叙利亚境内目标，指认这些目标为伊朗据点。

以色列总理内塔尼亚胡23日重申，以色列将阻止伊朗及其“代理人”巩固在叙利亚的军事存在。他本月11日在俄罗斯会晤俄罗斯总统弗拉基米尔·普京时说，以方可以不寻求推翻叙利亚政府，条件是俄方让伊朗军事力量撤离叙利亚。