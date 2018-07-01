未来科技精英的培养之路正在悄然改变-从“赛啥学啥”到“爱啥学啥”

晨报记者 林颖颖

2018（第七届）上海国际青少年科技博览会暨“明日科技之星”国际邀请赛日前在沪举行。几天来，晨报记者在博览会内外采访多位“小发明家”、专家、老师，发现这样一场未来科技精英的聚会，折射出了上海青少年科创教育在方式和机制上的变革与反思。从“赛啥学啥”到“爱啥学啥”，未来科技精英的培养之路，正悄然改变。



现场



纯学术的少了

接地气的多了

此次上海国际青少年科技博览会更像是一个“解决方案大会”，不仅有为粗心父母设计的车内报警器，还有为盲人设计的报警导航系统、可以画画的咖啡机、居家意外伤害预防系统、增强血管显影的儿童抽血输液装置……全球青少年把目光聚焦在人类生产、生活中出现的各种问题，打开脑洞，提出解决方案。

杨浦高级中学高三毕业生王屹林带来了《汽车人体与内环境监测报警器》项目，利用了用来防盗的人体红外热释电传感器原理。当车主锁车时，如检测到车里还有人，就会自动报警提醒； 传感器还会检测车内温度和二氧化碳浓度，一旦太高会发出更高级别的报警。“每年夏天都有孩子被锁在车里身亡，这个发明希望能帮到更多粗心的父母。”

孩子们都愿意做“生活的有心人”，前来参展的宝山区青少年科学技术指导站站长吴强兴奋不已：“和前几年相比，现在青少年的发明创造更加接地气，更有想象力！”

单一学科的少了

交叉学科的多了

吴强发现，孩子们的发明创造还有一个明显特点：多学科融合。“以前纯学科的多，现在几乎每个项目都会涉足多个学科。”

来自宝山区行知中学的高三学生姚语桐和俞乐，带来了名为《脑电信号用于手机解锁的系统设计与软件实现》的项目。“原理是通过脑电信号来判断一个人的大脑专注状态，如果思维达到专注，对着手机屏幕就可自动解锁手机。”两位上海姑娘介绍，项目至少涉及到了数学分析、脑科学、计算机编程、电脑制图等学科内容，学校为此还找来了不同学科的老师指导她们。

来自上海市南中学的卫晓龙则带来了一个专利发明：给防盗门双向加锁。卫晓龙说，自己从高一开始就研究这个项目，花费了半年，期间学习了电子信息、计算机科学、机械、电机、手机编程等方面的内容。

变革

科创教育从功利化变为素质化

记者采访中发现，这些脑洞大开，创意无限的发明创造，几乎都来自于孩子们的生活实践，从他们的兴趣爱好出发。而对于各种比赛和交流活动的态度，也从“要我参加”变成了“我要参加”。

杨高中学的王屹林从小就“爱管闲事”、爱动脑筋，“有人通下水道，我都会去看”，而涉足发明创造，是进入高中才开始的，“学校为我们提供了实验室，区少科站还帮我们联系了上海理工大学的实验室，也鼓励我们利用课余时间做课题”。

虽然高中课业繁忙，但是王屹林没有放弃自己的爱好，问他怎么平衡，他说：“做课题的时候不去想学习，学习的时候不想课题。”

王屹林还告诉记者，每次课题的确立，都出于自己解决某个问题的兴趣。“学校老师不会太多干涉，更鼓励我们发挥自己的想法，并提供各种帮助和支持。”他也很乐意参加各种比赛和交流，“这次博览会真是百花齐放，脑洞大开，很多项目都给了我很大的启发”。

卫晓龙也说，高一时因为无锡家中发生了入室盗窃事件，萌生了发明一款新型防盗锁的想法，“学校很支持我，用手机编程还是老师建议我的呢！”

不少参会专家表示，以前，我们的课内教育“应试化”，课外教育“应赛化”，也曾走过功利化的弯路。但是，这几年来，上海的青少年科创教育一直在改革，特别是新高考、新中考强调了综合素质评价的导向，如今的科创教育，已经形成了以兴趣为出发点，以爱好特长为抓手，从功利化变为素质化。

“以前是赛啥学啥，现在爱啥学啥！”吴强说。

比赛围绕主题又百花齐放

青少年科创比赛本身，也在利用赛事设计上的变化，激发孩子们的创新热情。作为本届青博会的特色活动，今年的“明日科技之星”国际邀请赛，就以“一带一路——创意桥梁”为主题，参赛的中学生设计搭建创意桥梁模型，并在搭建的桥梁上进行移动式载重比赛。

在华东师范大学附属枫泾中学参赛队中，副队长金智伟负责桥梁整体设计工作，他说：“桥梁在设计过程中越牢固越好，使用的材料越少越好。我们提前了两周进行赛事的训练与准备，多次进行图纸绘制，每一次把设计制作成实物就要一到两天。很多难题要不断地进行实验才能解决。”

“在参与比赛和制作桥梁过程中，我们更学会了灵活运用工具和材料，每一个进步都让我感到非常开心。这样的比赛既锻炼了我们的团结协作能力，又激发了我们对科学探究的兴趣，收获满满！”该团队的成员顾思语同学说。

作为本次比赛的专业评委之一，同济大学土木工程学院教授、地下建筑与工程系副主任张子新认为，这是一项精彩而有意义的赛事，围绕一个科技主题，不同国家的学生充分发挥着各自的想象力，力图实现科学而有创意的制作，每个参赛队伍都在全力以赴地朝着一个共同的目标探索前进。

张子新近年来一直都致力于青少年科创教育。他表示，上海举办这样高层次、国际化的青少年科创活动非常有必要，不仅可以激发和培养青少年的科学兴趣和探究精神，还可以促进广大中小学加强科学教育，从娃娃抓起，为上海尽快建成具有全球影响力的科技创新中心积蓄力量。

反思

博士生做实验不会用螺丝刀怎么办？

眼前的教育是为了面向未来，今天的青少年，将在明天面临什么样的挑战？博览会主办方日前专门设置了青少年科技创新教育高峰论坛，包括校长论坛与科技教师论坛，教育工作者在博览会上给出了各自的思考和建议。

主旨演讲中，上海曹杨二中校长王洋抛出了一个问题：一位国内知名大学的毕业生，到普林斯顿读博士，做实验时却不会使用螺丝刀，怎么办？

“说明我们的基础教育缺少工程、技术方面的教育。”王洋表示，在培养面向未来的卓越工程师这条路上，这些并不是独立于教育体系之外的，而应该是教育中的一种文化和态度。

如何让更多的女孩子爱上物理？

“我相信全世界的高中校长都遇到了和我们一样的难题，那就是，很多女生都不喜欢物理。”英国皮兹福特高中的校长尼尔·图恩的这个问题，也引起了全场校长共鸣。

尼尔·图恩介绍，英国在GCSE考试时发现，只有1.9%的女孩子选择考物理，而同样选择物理的男孩子，是女孩子的5倍。而另一份调查显示，有9%的女生愿意选择生物，这个数字是男生的2倍。

物理和生物都是理科，为什么女生更喜欢生物？他分析，这可能是因为生物与女生的生活息息相关，比如宠物、化妆、家务等。

为此，他建议将物理课程变得更生动、更贴近实际生活，这样或许能赢得更多女孩子的“芳心”。他还表示，学校正尝试从高一年级开始，让女孩子们了解更多如居里夫人等女科学家的故事，以此激励更多女生爱上科学。

未来人类智能如何应对人工智能？

作为中国青少年科技辅导员协会理事兼培训工作委员会副主任，吴强既为现场的年轻人高兴，又在为他们未来即将面临的挑战，感到一丝担忧。“大家都知道，未来是人工智能社会。人工智能在记忆、计算、逻辑上，远远超过人类，而人类智能比人工智能的优势在哪里？是直觉、灵感、想象力、创造力……”

“中国工程院院士、中国人工智能的顶尖专家徐扬生曾经提及，人类要加强的学习是非知识性、社会性的学习。”吴强表示，如果我们的教育还在沿用老的一套，背得多，记得多，我们的下一代，有可能无法迎接人工智能社会的挑战，“我们需要做的，是扬长避短，增加社会实践，更多地培养和激发孩子的创造力和想象力”。

为了鼓励更多家庭为孩子营造科创氛围，在生活中就能激发孩子兴趣，宝山区在国内首创“家庭创客行动”，利用房间的一角，如阳台、客厅、书房、阁楼、车库、地下室等空间，给孩子搭建一个“小小发明角”，吴强介绍，宝山区将在“十三五”期间诞生10000个家庭创客。

