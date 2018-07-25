“孕婴童展”今开幕 地铁“三线三站”迎大客流-新辟公交短驳专线　地铁将增加备车投放

记者 钟晖

晨报讯 今天起至周五，2018年上海国际时尚育儿产业博览会与上海国际授权展览会（简称“孕婴童展”）将在青浦徐泾、虹桥交通枢纽西侧的国家会展中心举办。届时，毗邻国家会展中心的“三线三站”：2号线徐泾东站、2、10、17号线虹桥火车站站、17号线诸光路站将迎来大客流。为此，上海地铁制定“孕婴童展”专项运营保障方案，采取增加备车投放以及增开地铁备车等方式为满足乘客需求，确保地铁网络安全顺畅。

据主办方预测，“孕婴童展”观展客流峰值将出现今天，赴展客流将超12万人次；26日和27日二天观展客流分别近10万人次和5万人次，而通过轨道交通抵达国家会展中心的乘客将占多数。由于展览三天均为工作日，通勤客流与观展客流叠加，现场客流压力较大，特别是2号线的客流将更为密集。为此，地铁2号线、10号线、17号线将提升保驾等级。同时，2号线将在原有运力基础上增加列车投放或提前储备列车。另外，运营方还将根据展会早高峰客流集中进场、晚高峰客流集中出场特征，适时采用备车加开、交路调整等方式加强运力调配，提升运能，尽快输送观展乘客。

展览期间的散场时段，国家会展中心将开设1条至虹桥交通枢纽（毗邻虹桥2号航站楼站）的公交短驳专线，分担轨道交通散场客流压力。同时，它还将作为轨道交通大客流及突发事件下的应急公交运力，疏散和引导集中散场观众。

短驳线路设置

线路：国家会展中心(北广场）—虹桥交通枢纽（毗邻虹桥2号航站楼站），运营时间为今天至26日，每天15:00—19:00；7月27日10:00—17:00。最大发车间隔：15分钟。

徐泾东站将适时调整出入口通行

方式：今天从运营开始至12:00，徐泾东站4、5号口关闭，6号口按常态开放，8号口“只出不进”，9号口“只进不出”；下午离场时段（15:00—18:00），5、6号口关闭，4号口“只进不出”；周五从运营开始至12:00，徐泾东站4、5、6号口关闭，8号口“只出不进”，9号口“只进不出”，其他时段均按常态运营。