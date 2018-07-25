全城征集控烟传播资料 欢迎您的参与、期待您的作品

记者 潘文

晨报讯7月23日起，上海市健康促进中心联合新闻晨报（周到上海）发起以“一千个无烟上海的瞬间”为主题的线上征集活动，上海市控制吸烟协会、上海市健康教育协会作为本次征集活动的支持单位。通过活动征集更多优秀、科学和易懂的健康传播材料，推动本市控烟工作的蓬勃发展。

此次征集的作品类别包括两大类，分别为视频类和平面类（摄影类、设计类、绘画类、H5作品等）。7月23日至8月25日为作品征集、投稿时间；8月下旬至9月大赛组委会对所有作品进行初审和复审，对作品的主题、内容、原创性及科学性进行审核，选出若干作品进入决赛；9月上旬评定最终名次；9月中旬举行颁奖典礼，并展示部分优秀获奖作品。

参赛者需在8月25日前按要求上传H5内表单，大小超过20M则上传至指定邮箱：ky@zhoudaosh.com，并填写H5内报名表与授权书。如遇上传问题，请添加“周到小秘书”微信号：zhoudaoshanghai。

大赛分视频类和平面类比赛，各设：一等奖、二等奖、三等奖、优胜奖若干名，获得主办方宣传品设计费和证书（税费由发放单位代扣）。视频类：一等奖（1人），30000元/人； 二等奖（3人），15000元/人； 三等奖（5人），10000元/人； 优胜奖（8人），5000元/人。平面类：一等奖（3人），15000元/人； 二等奖（9人），10000元/人； 三等奖（15人），5000元/人； 优胜奖（50人），1000元/人。

提交作品和了解更多比赛说明，请扫描下方二维码。