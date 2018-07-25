社区图书馆门口摆场跳舞，读者烦心-■跳舞老人：团队活动室关了没地方去■徐汇区康健街道：解决这么多人一起跳舞有困难

晨报首席记者 叶松丽

“他们提着茄子冬瓜进来，端着超大的茶杯进来，把椅子拖得嘎嘎响，图书馆的阅览室瞬间就变成了茶话室。玻璃门一开，门外跳舞的音乐飘进来，震天响，让人心烦。”经常到徐汇区康健社区图书馆看书的王先生说，说他真是受够了。数十名上了年纪的居民，每天上午9点，准时到这家社区图书馆门口摆场子跳舞，一跳就是两个多小时。对他这样想看点书的读者来说，一上午时间就废掉了。

而跳舞的老人说，他们之所以在康健社区图书馆门口跳舞，是因为原本能容纳两百来人跳舞的团队活动室关掉了，“没那么大的地方可以跳舞了”。

读者：

提醒舞者体谅却无果

7月15日是个星期天，气温很高。上午8点50分，位于三楼的图书馆玻璃门上的锁被打开。空荡荡的走廊里不时有电梯开关声，图书馆里开始热闹起来。

几个上了些年纪的居民把拉杆式音响打开，自备的电扇也嗡嗡地转了起来。一部分人跳舞，一部分人在图书馆里面，把木椅子搬到玻璃门边，面对面摆成两行，对坐休息。

9时许，齐先生夫妇拎着从菜市场买的蔬菜走进来，拉开记者旁边的椅子，稍坐了一会。不多时，他们起身出去跳舞。玻璃门拉开，一名女歌手粗犷劲爆的歌声奔涌进来。门外，散落一旁的人们开始两两捉对跳起舞来。

图书馆里的冷气开得很足。跳累了的老人就坐在阅览室的条桌边休息、聊天，或者到墙边的饮水机接水喝。

趁着周末带着孩子在图书馆里看书的王先生，不禁皱起了眉头。“图书馆是个看书学习的好地方。我从上学时起，就一直喜欢图书馆里阅读的氛围，跟坐在家里书桌前看书感受完全两样。”王先生说，在他的影响下，他的孩子也很喜欢泡图书馆。

但是，这个夏天，门外跳舞的人实在太闹了。“我也曾经旁敲侧击地提醒过他们，希望他们还图书馆一片安宁，体谅一下我们读者，但是没有效果。”王先生说，从下周起，除了借书还书，他尽量不来图书馆，因为这个图书馆的学习气氛已荡然无存。

带着孩子们一起在图书馆看书的李女士说，因为家里有老人需要安静，她只好带着孩子们到图书馆做作业。“环境本来很好的，挺凉爽的，书很多，氛围也好。但是，现在是这个样子，无语了。”

李女士说，居民们跳舞固然很重要，但是读者读书也重要：“我希望跳舞的居民们不要来图书馆这个地方。”

舞民：

没地方去，才来这里跳舞

“我们实在没有地方去，不然谁愿意在这里跳舞呢？”齐先生说，坐在图书馆里的人嫌他们的音乐声音大了，但是他们很自觉，已经把音量控制到不能再小了，“音乐声音开那么小，跳舞本就不起劲，不尽兴”。

齐先生和其他跳舞的人告诉记者，一起跳舞的有五六十人。“现在天热，很多人不出来，不然从图书馆门口一直到走廊的尽头都会挤满人。你也看到了，我们一起跳舞的，很多都是七八十岁的人，空巢老人居多。我们需要有个地方跳跳舞。”

有跳舞的人说，图书馆这一层，本来有个团队活动室，能容纳两百来人跳舞。如果这个活动室开了，他们就不需要在图书馆门口跳，更不需要跑到青松城以及古美社区那边去跳了。

在团队活动室的门上，记者看到了消防部门贴的封条，是去年7月3日封的。一名跳舞的人说：“说是要整改，为什么一年多时间了，还没有整改好？楼下也有空出来的房子，为什么不给我们跳舞呢？”

记者看到，这栋楼一楼的确有搬空的房子。从玻璃门望进去，落满了灰尘，大概空关了颇长一段时间。

几名跳舞的人质疑，在这栋楼里，除了图书馆和电脑房外，只有对外出租的几间教室还开着，其余房间都关门了。

街道：

居委都有配套的活动室

“居民们集中在图书馆门前跳舞，这事我们一直在想办法解决。”7月16日下午，徐汇区康健街道办事处相关工作人员告诉记者，在小区配套方面，康健街道其实是做得很好的。每个居委都有三室一厅的活动室，里面有电扇，有空调，有饮水机，而且有些活动室的墙上还装了镜子，都是跳舞的好地方。但是，目前要解决这么多人一起跳舞却很困难，“这么多人一起跳舞，居委会的活动室确实没法容纳”。

据介绍，康健社区图书馆所在的这幢楼，产权不是街道的，是街道找其他单位租借的。

“那个地方要大修，方案没有最终落实。团队活动室的门是消防部门封的。”街道方面表示，街道自己的文体大楼正在兴建中，位于浦北路上。一旦大楼落成，图书馆、电脑房和其他功能的活动室都会集中到新的文体大楼里。

考虑到目前正值盛夏酷暑，天气炎热，街道相关负责人希望跳舞的人不要都挤到康健社区图书馆里，尽量分组活动，尽量到自己所在居委的活动室里跳舞。