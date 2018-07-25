聚焦三大领域　加快建设一流医学中心城市-上海发布“健康服务业50条”

晨报记者 陈里予

在昨天举行的市政府新闻发布会上，翁铁慧副市长介绍了最新制定的《关于推进健康服务业高质量发展 加快建设一流医学中心城市的若干意见》相关情况。《意见》由总体要求、重点领域、市场体系、政策支持等四方面50条构成（简称“健康服务业50条”）。在重点领域部分，主要聚焦健康医疗、健康服务、健康保险三大领域。

《意见》已报市委、市政府审议通过，即将公布实施。这也是进入新时代以来中国首个省级健康服务业发展政策。

亮点1

支持开办全科医生诊所

上海将积极争取国家卫健委等部委支持，主动自我革命，提出了一系列突破性的改革举措。比如：放宽规划限制，先行放开100张床位及以上的高水平社会办医疗机构、全科诊所和中医诊所规划限制；淡化等级要求，完善医疗技术备案制度，淡化医疗机构的等级要求，重点审核医师执业资质和能力；放松从业限制，支持注册全科医生自主执业开办全科医生诊所，并实行备案制；放宽科目设置，将诊所诊疗科目设置从1个扩大到4个；推广管理模式，将上海自贸区社会办医疗机构乙类大型医用设备管理模式推向全市等。简化审批流程，进一步优化中外合资合作医疗机构审批流程，探索建立市区、部门间审批快捷通道等。

与此同时，上海鼓励发展一批国际化、特色化、高水平的社会办医疗机构。《意见》提出，支持社会力量深入专科细分领域，投资建立品牌化专科医疗集团；以“名医、名术”为核心，鼓励发展各类特色诊所；支持发展高端化、国际化、集团化的医学检验、病理诊断、医学影像等第三方专业机构等。

亮点2

形成医疗市场退出机制

上海将通过“制度+科技”，构建基于信息化的健康服务全过程监管体系，维护健康服务市场秩序。

上海已经建立医疗服务信息便民查询平台，通过提供官方权威信息，提升医疗服务信息透明度，引导公众合理就医行为。该平台于今年4月试运行，目前已涵盖全市4000多家医疗机构的许可、处罚等信息。另外，上海还将推进医务人员CA认证，通过医务人员电子身份认证，实现对医务人员关键环节执业行为的动态过程监管，目前已选择1个区和5家医疗机构作为试点，接下来将逐步在全市推开。

市卫计委主任邬惊雷透露，上海将进一步建立和完善医疗机构、医师不良执业行为积分管理制度，以及不良诚信医疗机构黑名单制度，形成医疗市场退出机制。对于严重违规医疗机构，要坚决予以取缔、强制退出行业。

亮点3

筹建上海健康保险交易中心

注重发挥商业健康保险在健康服务链中的资源整合作用，将健康保险打造成为医疗健康服务需求的入口，促进完善健康服务链。

聚焦健康保险，将依托上海保险交易所，积极筹建上海健康保险交易中心，以及保险产品创新、核保理赔服务等平台，推动商业保险、医疗服务、健康管理等融合发展，促进健康医疗保障体系、服务体系和管理体系完善升级。

上海保监局副局长王晓东指出，上海将大力推进商业健康保险的有效供给，包括根据银保监会关于防风险、治乱象的总体部署，清理保障功能弱、与消费者需求不匹配的商业健康保险产品，积极鼓励和支持商业保险机构开发满足不同年龄、不同人群、不同需求的保险产品。

亮点4

实施新一轮重点专科建设

《意见》指出，将重点建设新一批临床重点专科。立足于瞄准世界先进水平，进一步提升上海医疗服务能级及核心竞争力，将于2018-2020年投入12.9亿元，通过“腾飞计划”实施新一轮重点专科建设，着力构建临床重点专科“振龙头、强主体、展两翼”的发展格局，以普外科、神经科、泌尿外科、骨科、内分泌科等国内优势专科为“龙头”，达到国际领先水平；

以心脏病科、妇产科、眼科、肿瘤科等国内特色专科为“主体”，保持国内一流、提升国际影响力；以脊柱外科、手外科、出生缺陷、器官移植等重点亚专科，以及微创手术、临床药学等新兴、交叉专科为“两翼”，培育新的专科增长点。

经过新一轮建设，将进一步提升上海医疗服务能级和水平，进一步提升上海顶尖专科在全国乃至世界范围的影响力。

将结合区域资源基础和发展定位，统筹推进“5+X”健康服务业园区布局（其中“5”是指上海国际医学园区、新虹桥国际医学中心、嘉定精准医疗与健康服务集聚区、普陀桃浦国际健康创新产业园、徐汇枫林生命健康产业园区；“X”是指在杨浦、奉贤、金山、崇明、松江等区域建设若干健康医疗服务业集聚区），建成一批业态集聚、功能提升、特色鲜明的现代健康服务业园区和基地。集团或连锁机构等。

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坚决杜绝不合格疫苗在上海输入和使用

记者 陈里予

晨报讯 在昨天举行的市府新闻办发布会上，上海市副市长翁铁慧表示，近期发生的疫苗事件确实让人们十分痛心。上海一定会按照中央决策部署，始终把人民群众的身体健康放在首位，进一步加强监管，坚决杜绝不合格疫苗在上海输入和使用。

翁铁慧指出，上海是严格按照国家的疫苗流通与预防接种管理条例规定，所有进入本市的疫苗都是要通过专业技术遴选，并在统一平台上进行集中招标采购。有符合资质的仓储配送企业集中配送疫苗，仓储配送的企业和接种单位在接收疫苗的时候，严格查验疫苗的批签发，以及运输过程、储藏过程当中温度记录等各类与疫苗质量相关的文件，一旦有问题对疫苗拒收。在疫苗配送、储存、使用过程当中，对于冷链温度按照规定全程实时采集和监控。上海将严而又严、慎而又慎、细而又细对进入上海的疫苗进行全过程、全流程监管，全力以赴为人民群众提供健康保驾护航。

上海市卫生计生委主任邬惊雷指出，对于这次问题批次的疫苗，上海都没有采购过，对既往狂犬病疫苗会采用其他厂家生产的疫苗接种，“从安全考虑，我们要等待有关方面的鉴定，还要对市场过程进行核查，所以上海从安全的考虑，在全市已暂停使用长春长生生产的疫苗”。

对于长春长生的水痘疫苗，邬惊雷指出，目前是有采购，现在已经全面停用了。现在要考虑其他的企业，比如说上海的生物制品研究所等，会很快安排好，因为8月1日以后需要全面推行儿童免疫规划水痘疫苗的接种，会做好这方面的准备工作。

翁铁慧表示：“2018年4月采购的这批主要是水痘疫苗，主要用在成人12岁以上的应急接种，确实是有挂网采购，但还在路上，没有进疾控中心，所以没有投入到使用当中去，现在肯定不会再使用了。尽管不是涉事问题的，凡是长春长生的都不用了，不管进不进，都没有用，这批疫苗到现在为止一针没有进入，连疾控中心都没有进入，在路上就拦截了。”

推进仿制药一致性评价让老百姓用得上好药

记者 陈里予

晨报讯 昨天，市食药监局副局长陈尧水在市政府新闻发布会上表示，上海正全力推进仿制药一致性评价，其中，一款自主研发治疗晚期结直肠癌药物预计年内上市。

陈尧水介绍，上海市食药监局在全国率先开展药品上市许可人制度试点，来促进创新研发生产，加快新药上市。已有32个是具有自主知识产权、尚未在国内外上市的1类新药申请临床试验和上市许可，其中上海和记黄埔自主研发的治疗晚期结直肠癌的“呋喹替尼”预计将在年内上市。由中科院上海药物所和上海绿谷制药联合研发的突破性的抗老年痴呆症药物GV-971将于年内递交上市申请。

同时，全力推进仿制药质量和疗效一致性评价，提高市场竞争力，让老百姓用得上、用得起与原研药相等的好药。

在贯彻落实国家进口药相关政策的同时，市食药监局充分发挥上海市食品药品检验所药品口岸检验的作用，加快检验和通关，同时积极与国家药监局沟通，将临床紧缺的治疗乳腺癌药物赫赛汀的口岸检验与上市销售同步进行，以缩短药品供应时间。另一方面积极争取国外已上市、在我国尚无同品种产品获准注册的抗肿瘤新药在上海先行定点使用，满足临床急需。