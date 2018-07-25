中国铁塔登陆港股 为8年内最大IPO

晨报记者 曹西京

全球收入最高的通讯集团中国铁塔(China Tower Corporation)即将登陆香港股市。7月25日开始招股，8月1日定价，8月8日将在港交所挂牌交易。中国铁塔本次IPO 也吸引了豪华的基石投资者团队，包括高瓴基金、淘宝中国、中国石油资本有限公司、工商银行等10家公司。募资约543亿港元至680亿港元，这一募资额将超过前不久上市的小米集团(01810.HK)成为香港今年最大IPO。

8年来港股最大IPO

7月23日，中国铁塔在香港举行上市路演，公司确定港股代码为00788，计划发行431.15亿股，价格区间为每股1.26港元-1.58港元，集资金额上限为680亿港元。这也使得中国铁塔成为自2010年7月农行上市以来，港股市场8年来集资规模最大的一宗IPO； 也有望成为近四年来全球最大规模的IPO。此前最高纪录是2014年阿里巴巴的IPO 募资250亿美元。

中国铁塔95%为国际发售，5%是公开发售，中金及高盛为联合保荐人。同时，中国铁塔还将引入高瓴资本、阿里淘宝、中石油等十名基石投资者，认购总金额达14.235亿美元(折合约111亿港元)。

中国铁塔是国企改革的产物之一，2014年中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商将自身的重资产铁塔基站业务剥离出来后注入中国铁塔，并以注入资产划分持股比例。三大通信运营商是中国铁塔最大的股东，也是最重要的客户，并向其提供服务。招股书显示，中国移动、中国联通、中国电信在公司上市后将分别占股权比例约28.5%、21.1%及20.9%。

电信基础设施“巨无霸”

中国铁塔主要业务有塔类、室分、跨行业站址应用与信息业务。截至2017年12月31日，以站址数量计，中国铁塔在中国通信铁塔基础设施市场中的份额为96.3%； 以收入计，市场份额为97.3%。

中国铁塔是全世界通讯铁塔最多的电信基础设施集团，拥有180万座移动基站，比全球第二大公司印度Indus(拥有1.726万座基站)足足多了13倍。

尽管整合之后的铁塔是世界最大铁塔运营商，但是目前99%收入来自三大运营商租用公司的基站服务。2018年一季度，中国铁塔来自中国移动的营收为94.65亿元，占比54.9%； 来自中国联通的营收为38.84亿元，占比22.5%；来自中国电信的营收为37.88亿元，占比22%。

本次IPO集资将用于新站点建设和扩张；辅助设施的维护和提升；铁塔和处所的维护； 铁塔资产收购和其他主要资产。

“以前铁塔的资产都是从三大通信运营商剥离出来的，是借债购买的，现在融资把这个负债率降下来。”分析人士称。