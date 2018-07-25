大盘突破30日均线压制

晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市再次放大量上涨，沪市站上2900点，上午成交近1500亿，中字头等权重股强势上涨，中国交建继续涨停，创业板表现也较为强势，午后，股指依然高举高打，不给空头回补机会，最后沪市报收2905点，大涨46点，涨幅1.61%。

军工股调整已三年

截至2018年7月6日，军工行业最近一年的滚动市盈率为47.1倍（TTM 整体法，剔除负值），全部A股为14.5倍，分别较2008年底以来的PE（TTM）均值低21.93倍和低2.45倍。

机构认为，军工板块经历近三年的调整，实现了对2014年-2015年行业过高估值的修正，行业估值已经处于历史底部；很多军工企业订单进入三年景气递增周期，资产证券化和改革在快速推进。

玻璃等基建股增长

近日工程机械、建筑、钢铁等基建板块集体走高。机构认为，本轮周期区别于以前，其中玻璃行业盈利大概率能够维持高位等乐观情景下，玻璃行业盈利甚至有望创新高。前期市场对于玻璃估值过于谨慎，未来玻璃企业盈利仍可维持，玻璃股票具有配置价值，主要在于行业供需格局良好，对应明年玻璃需求也有改善可能。

市场基本面开始改善

反弹行情终于在成交量的支持下爆发了！前期恐慌式下跌致使估值加速见底，加之最近关于流动性放松的的话题越来越多，人社部3716.5亿元养老保险基金已到账并开始投资A股的利好消息直接使空头进场抢筹，沪深市场再度普涨。另外，新经济的发展方向也给市场提供了很多可资利用的题材和概念，像芯片、新能源汽车、智能制造等板块和个股都有较广阔的发展前景。而持续净流入的北上资金不但是市场增量资金的重要来源，也是投资者信心的支撑。

技术上，昨日沪市放量突破30日均线压制，并强势站上2900点整数关口，只要成交量能持续有效放大，反弹仍可继续，当然在反弹过程中还会有波动，但筑底向上的大趋势短线不会改变。