风 雨

近年来，证券期货经营机构私募资管业务发展较快。截至2018年6月，证券期货经营机构私募资管业务规模合计25.91万亿元，其中证券公司及其子公司约14.92万亿元，基金公司及其子公司约10.83万亿元，期货公司及其子公司约1600亿元。

据介绍，现有绝大多数证券期货经营机构私募资管业务运营情况总体良好，产品投资运作较为规范。但随着市场快速发展和内外部环境变化，证券期货经营机构私募资管业务也暴露出一些问题，如个别机构偏离资管业务本源，主动管理不足，风险控制薄弱。

“2016年以来，证监会持续完善私募资管业务监管规则，督促证券期货经营机构落实合规风控主体责任，行业合规风控意识有所增强，盲目扩张业务、忽视合规风控的情况得到初步遏制。2018年4月27日，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《指导意见》)正式发布实施后，市场因为担心监管趋严，很多机构投资者投鼠忌器，入市态度变得谨慎起来，直到上周传出《资管业务新规》有调整后，大盘立马收出一根久违的大阳。”高智说。证监会称，此次征求意见的《资管业务新规》，是在系统整合证券期货经营机构私募资管业务现行监管规定的基础上，全面落实《指导意见》相关要求，并吸收近年来证监会在私募资管业务防风险领域行之有效的监管经验，对证券期货经营机构私募资管业务进行系统规范。

“不过传言与实际看到的征求意见新规还是有点落差，似乎没有预期的那么好。”娇娇道。市场中很多人有此认识。

“我相信最终版本应该是有较明显松动的。目前国内监管政策在去杠杆的节奏、力度上都已明显放缓，只是A股还在外部因素影响下反复筑底阶段，可能对利好反应不很强烈，但这两天大盘已经明显走强。”高智回答。在他看来，不管怎么说，《资管业务新规》没有那么严厉后，A股阶段性底部区间的形成就更有基础了。

今日行情预测：十字星或收阴

仓位：70%

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