来源：新华网

7月24日，国家主席习近平在比勒陀利亚同南非总统拉马福萨举行会谈。会谈前，拉马福萨为习近平举行隆重欢迎仪式。 新华社记者 谢环驰 摄

习近平同南非总统拉马福萨举行会谈

双方决心承前启后，继往开来

推动中南全面战略伙伴关系结出更多硕果

新华社比勒陀利亚7月24日电（记者霍小光 商洋 李建敏）国家主席习近平24日在比勒陀利亚同南非总统拉马福萨举行会谈。两国元首高度评价中南传统友好，就推进新时期中南全面战略伙伴关系达成重要共识，一致同意加强高层往来，深化政治互信，对接发展战略，推进务实合作，密切人文交流，让两国人民更多享受中南合作成果。

习近平赞赏拉马福萨为推动中南建交和促进两国关系发展作出的重要贡献。习近平指出，中国和南非都是具有重要影响的发展中大国和新兴市场国家。建交20年来，双方致力于合作共赢、共同发展，始终风雨同舟、休戚与共，建立起真诚友好、相互信任、亲密无间的“同志加兄弟”关系。中南关系实现了从伙伴关系到战略伙伴关系再到全面战略伙伴关系的重大跨越，给两国人民带来了实实在在的利益。中方愿同南方一道，以两国建交20周年为契机，相互支持办好今年金砖国家领导人约翰内斯堡会晤和中非合作论坛北京峰会，承前启后，继往开来，推动中南全面战略伙伴关系结出更多硕果，更好造福两国人民。

7月24日，国家主席习近平在比勒陀利亚同南非总统拉马福萨举行会谈。 新华社记者 谢环驰 摄

习近平强调，当前，中南关系正站在新的历史起点上。我愿就推动中南全面战略伙伴关系深入发展提出以下建议：

第一，双方要加强高层往来，增进政治互信，相互支持自主选择适合本国国情的发展道路，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持，密切两国政府、立法机构等各领域交往，深化中南党际交流合作。

第二，双方要加强在“一带一路”和中非合作论坛框架内合作，对接发展战略，深化新经济领域和朝阳产业交流合作，共享第四次工业革命带来的发展机遇。中方愿重点推进基础设施建设、贸易投资、科技创新、金融等合作，支持南非政府发展经济、创造就业、改善民生、推进社会转型的努力。

第三，双方要拉紧人文交流纽带，在合作中坚持以人民为中心，早日落实双方就便利人员往来、加强文化和教育交流等达成的共识，深化人力资源开发、旅游合作，促进民心相通。

7月24日，国家主席习近平在比勒陀利亚同南非总统拉马福萨举行会谈。 新华社记者 谢环驰 摄

第四，双方要加强安全执法合作。中方愿同南方加强执法能力建设合作。

第五，双方要密切在联合国、二十国集团、金砖国家、气候变化“基础四国”等多边框架内协作，共同维护多边主义，反对单边主义、保护主义，推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展。

拉马福萨表示，南中人民传统友好，两国建交20年来，南中关系不断巩固发展，已超越双边关系范畴，具有重要的战略意义，在区域和多边层面开展了富有成效的合作。两国特殊友好关系使两国人民切实受益。南中继续加强政治互信、扩大务实合作、加强科技和人文交流，深入推进全面战略伙伴关系，符合南方根本和长远利益。南非将继续坚定奉行一个中国政策，推动共建“一带一路”框架内合作取得积极进展，密切同中国在重大国际和地区问题中的沟通和协调，反对单边主义，加强多边主义，维护发展中国家共同利益。

7月24日，国家主席习近平在比勒陀利亚同南非总统拉马福萨举行会谈。这是会谈前，习近平和夫人彭丽媛同拉马福萨和夫人莫采佩合影。 新华社记者 谢环驰 摄

习近平指出，金砖国家领导人约翰内斯堡会晤是五国去年开启金砖合作第二个“金色十年”之后首次举行领导人会晤，对金砖国家合作具有特殊意义。我们要共同把握好金砖合作大方向，不断巩固战略伙伴关系，发出坚持多边主义的响亮声音，共同建设开放型世界经济。中方将配合和支持南非主办约翰内斯堡会晤取得圆满成功。

习近平强调，发展同非洲国家团结合作是中方长期、坚定的战略选择。再过一个多月，我和拉马福萨总统将共同主持召开中非合作论坛北京峰会。南非作为现任论坛非方共同主席国，为论坛机制建设和中非友好合作作出重要贡献。中方期待届时同论坛非方成员一道，共商新时期中非友好合作发展大计，携手打造更加紧密的中非命运共同体。

7月24日，国家主席习近平在比勒陀利亚同南非总统拉马福萨举行会谈。会谈前，拉马福萨为习近平举行隆重欢迎仪式。 新华社记者 李涛 摄

拉马福萨感谢中方支持南方办好金砖国家领导人约翰内斯堡会晤，期待出席中非合作论坛北京峰会，表示将同中方密切配合，共同办好这两场重大活动。

会谈后，两国元首共同见证了多项双边合作文件的签署。

两国元首共同会见了记者。

7月24日，国家主席习近平在比勒陀利亚同南非总统拉马福萨举行会谈。 新华社记者 谢环驰 摄

会谈前，拉马福萨为习近平举行隆重欢迎仪式。

总统府前广场，微风拂面，阳光和煦。中南两国国旗迎风飘扬。习近平和夫人彭丽媛受到拉马福萨和夫人莫采佩热情迎接。两国元首夫妇登上检阅台。仪仗队行持枪礼。军乐队奏中国国歌。现场鸣放21响礼炮。习近平检阅仪仗队。军乐队奏南非国歌。习近平和彭丽媛同南方主要官员握手。拉马福萨夫妇同中方陪同人员握手。两国元首夫妇亲切寒暄。拉马福萨对习近平在南中建交20周年之际访问南非并出席金砖国家领导人会晤表示热烈欢迎。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等出席上述活动。



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