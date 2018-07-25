特稿|海上风来全球融合采访东京站

从上世纪七八十年代开始，老龄化就已成为日本社会最严峻的挑战之一。有数据显示，1985年日本65岁以上人口占总人口的10.3%，2015年占比增长到26.8%。

严重的老龄化给日本带来了很多社会问题，比如劳动力减少、财政负担过重等等。为了应对老龄化问题，几十年间日本进行了多方探索。从早期投入大量资金开设由政府托底的养老机构，到2000年推出“看护保险制度”，逐步引入多元化主体参与养老。尽管制度在不断调整，但老龄化对日本社会的重压始终存在。

隔海相望的上海，也被认定为跑步进入老龄化社会：据上海社科院人口研究专家王红霞透露，截至2017年12月31日，上海全市户籍人口达1456.35万人，60岁及以上老年人口占总人口的33.2%。

作为全球最早应对老龄化的国家，日本积累了不少经验和教训。新闻晨报·周到记者本月前往东京，通过对政策执行者、从业者、使用者等多方走访，试图全面观察日本应对老龄化问题的精细化运作，这或许能给上海建设国际老年友好城市、提升城市精细化管理服务能级带来些许思考与启示。

养老的决定权给了要养老的人

喜欢居家的能在家中“点单”喂饭、沐浴甚至是陪伴购物，喜欢交朋友的可以选养老机构

精细 “到宅沐浴”惊呆了我们

在复杂的养老系统设计中，日本政府和企业不仅在提供服务的类型、器具设计等方面做得全面而细致，更是将老人的感受考虑在内，尤其照顾到了老人的自尊心。城市的精细化管理服务能级，在这些细节上，体现得淋漓尽致。

在日本，沐浴是家庭生活中极为看重的一个环节。然而，这一生活习俗对行动不便的老人而言，却是一个难题。于是，帮助行动不便且居家养老的老人沐浴，就成为了日本看护保险制度中，重要的一项服务。

这天我们跟着特制的沐浴车，一大早随三人团队来到老人家门口。先由男护理员将特制浴缸抬上公寓，另两位女性护理员则拿着其它物件跟着上楼。到达老人家里，男护理员在客厅铺上一块绿色塑料布，避免弄湿地板，然后将门外的浴缸背进客厅，放在塑料布的正中间。

在男护理员拿着绿色和蓝色水管去洗手间接水和排水时，随行的护士先去房间内为老人做洗澡前的身体检查并替老人脱衣，另一位女性护理员则围绕着浴缸拿着包裹着白布的花洒开始交替放冷热水。包裹白布是为了避免花洒四溅的水进入老人的呼吸器官内，也是让水流更柔和、以保证不会伤害到老人脆弱的肌肤。她不停地将精确到0.5℃的温度计吸附在浴缸的各个位置，以确保浴缸的水温恒定在37℃。放完水后，女护理员加入沐浴剂，并用手不停地在水里搅拌打起泡沫，最后将黄色担架放入水里，并可以根据老人入水情况手动控制升降。

这边准备就绪，男护理员和护士小姐将老人从房间横向抬出、仰躺在浴缸的担架上，然后手动操作担架让它慢慢下降到水面之下。这是一位老奶奶，为此，女护理员很注意地用几条白色毛巾盖住老人的私密部位，并在沐浴过程中也没有拿下。

两位女性护理员开始给老人洗头。一位用折好的毛巾围绕在老人额头上，防止洗头时水和洗发液误入老人眼睛； 另一位则开始打湿老人的头发。两人分工明确，一个抬起老人的头，一个冲掉后脑勺的泡沫。两分钟过去，老人的头发已洗好。其中一位细致地为老人擦干头发、耳窝和眼睛，另一位则开始帮老人擦洗身子。在擦到后背时，护理员将老人的上半身微微扶起，帮她清洗后背，并及时将遮盖老人胸部的毛巾再次帮老人盖上。之后，两位女护理员开始帮老人清洗私密处。沐浴过程中，护理员不停地与老人说话，以便观察老人的状态，也让老人感觉更放松。

整个清洗过程中，男护理员出现的时间很短，他主要负责将老人抱出来再抱回去，其他时间则在为老人换床单；而他出现的时间，需要听两位女性护理员的“暗号”，诸如“可以放水啦”。

洗完澡后，护士给老人穿好衣服，并再做一次身体检查，以防老人因为沐浴而出现一些健康状况。

另一边，另一位女护理员与男护理员开始做收尾工作：给浴缸消毒、擦洗，并拆卸搬走；整理用完的毛巾、卷起上下水的水管，最后擦干垫在屋里的塑料布并折叠带走——至此，整个“到宅沐浴”服务完成，前前后后不过45分钟时间。整个过程，老人家里只需要有下水口、热水和一块3平方米的空地，其他都由服务人员提供和准备，价格按人民币计算，自费部分一次不过60多元。

令我们印象最深刻的，是整个过程护理人员对老人自尊心的照顾和体贴：私处注意用毛巾遮盖； 不断轻声细语地与老人打招呼； 洗浴过程中异性护理员的刻意回避；等等。“就算年纪再大，老人也是有自尊心的，我们这些措施就是为了能最大限度地照顾到老人的自尊心。”提供这次“到宅沐浴”服务的爱志公司经营企划部部长高桥先生这样解释说。

在日本，“到宅沐浴”服务最早就是由爱志公司创始人发明的。从1977年开始，距今已有41年历史。如今，“到宅沐浴”已被列入日本看护保险制度中可供选择的居家服务项目之一。除此以外，居家服务中还包括喂饭、上门医疗、陪伴购物、送餐到户等多种形式，而在日间照料中心接受看护和短期入住看护中心也被列为居家服务。老人可以根据自己的需要，一项项地购买来自不同机构的服务。

多样 各家都有各家的绝活

不同的老人喜欢不同的养老方案，如有人习惯居家养老，觉得有亲近感；有的老人觉得去机构养老能交到更多朋友，让他们不再感到孤独。在日本，老人可以根据自己的情况在多种据地生活中选择，不同的养老机构也能根据老人选择的据点提供各式各样的服务。

在那位老奶奶享受“到宅沐浴”服务的同时，75岁的宫泽和85岁的古市已被接到了一家名叫 ECLET 的日间照护中心，她们将在这里度过7个小时。到下午五点一刻，工作人员会开车将这里的二三十位老人一一送回家。

ECLET是一座具有欧洲风情的建筑，小院的墙壁被漆上了橘黄色，墙外种满绿色植物。推开铁门，房屋前是一片三四十平方米的草坪，太阳不大的时候，老人们喜欢在草坪上晒阳光。不过，我们到达小院

时正值大中午，老人们大都坐在充满了橘色灯光和橘色窗帘的大厅，跟着一位工作人员做保健操。

当然，并非所有的老人都在做操，有三位老人闭着眼睛躺在黑色皮质沙发上，由工作人员给他们轮流做足底按摩。

十一点半是老人们的午餐时间。在上餐前，他们首先会被发到一张今天的菜单，包括前菜、主菜和饭后甜点。宫泽女士曾换了五家照护中心，最终在ECLET留下了，吸引她的就是这里精致可口的饭菜。

在日本，不同的养老机构有各自的特点，通过宣传这些卖点来吸引老人。午饭结束后，老人们喜欢聚在一起聊天，然后，老人们会依次在看护人员的陪伴下去浴室沐浴。

沐浴、泡澡是日本人的传统活动，在调布国领地区的一家日间照护中心里，专门设置了用于泡澡的浴池，建造池子的岩石是专门从温泉附近挑选过来的温泉石，既营造了泡澡的氛围，又能防止老人滑倒。

例外 独居老人仍未能惠及

日间照料中心是居家养老的延续，一般为健康能够自理的老人所选择。老人来到这里更大的目的是交朋友。而住在以政府托底的特别养护院里的老人，则多是不太能自理且需要被特别看护的。但在各级养老机构之外，不少习惯独居的老人仍难以惠及。

78岁的加藤女士则选择了入住东京附近八王子市的一家特别养护院，她的身体状况不是很好。在日本，类似于ECLET、调布国领这样的日间照护机构是不具有医疗看护资质的，因此大多只能接受看护等级在前两级的老人，而看护等级被判定为看护三级及以上的老人，一般需要去政府扶植的社会福祉法人才能开办的特别养护院。

加藤女士入住名为偕乐园的特别养护院已有两年。之前，她一人独居了近20年，直到健康状况日益下降，才接受看护干事的建议，住到了这家特别养护院来。此时，93岁穿着淡蓝色花衣服的桥本女士也扶着小推车走了过来，她已不记得在这里住了多久了，不过她说喜欢这里，因为在这里她不仅交到了朋友，还觉得自己依然有价值——桥本女士手很巧，很会做纸质玩偶，摆在进门鞋柜位置的装饰就是她做的。

遗憾的是，尽管日本在看护保险制度设计上照顾了不同需求的老人，以保障他们在不便的情况下依然能正常生活，但还是很难顾及到整个老年人群体。在日本仍有一些老人，尤其是男性老人，更喜欢独居，而日本的看护保险制度是要由老人或其家属主动申请的，这些喜欢独来独往的老人时常会成为日本养老方面的隐患。

ELECT 里古市女士的丈夫便是其中一个。据古市女士讲述，她和丈夫居住在一起，但因为丈夫不愿意与外人接触，所以他成天待在家里，并不与古市女士一起来日间照护中心。

在日本，独居以及不愿被外人照料的老人占有一定的比例，过往，这样的老人在家孤独地死去，并在之后很长时间里才被发现的所谓“孤独死”的新闻屡见报端。

制度从来就没有完美的

日本看护保险制度在实行过程中，围绕着钱的问题“三年一小改，五年一大改”

政府主导顶层设计

寺田靖子，东京都福祉保健局高龄社会对策部计划课代理课长。作为在这个领域已浸润20多年的从业者，她见证了“看护保险制度”的出台，并成为了这一日本目前主要养老制度在东京都的执行者之一。

寺田女士与同事们的日常工作包括对东京都内老龄化程度的监测，都内看护保险金的整体测算，看护人才的统计和培训，以及其他方面的支持、协调。“国家制定整体政策，市町村政府作为实际执行者和运营者，而我们都政府，则更多做的是承上启下的协调、监督和对市町村的支援工作。”

寺田说：“与日本全国相比，东京都的老龄化程度还算是相对比较低的。”即便如此，根据东京都福祉保健局的最新统计，2018年东京都内65岁及以上人口大约有300多万人，占总人口的23%，几乎每四个东京人中，就有一位老年人；出于国民性的原因，很多老人都独自居住。如何根据他们各自的身体状况，提供适当的支持，帮助他们解决日常生活的种种困难，是看护保险制度最大的目标。

寺田女士说，看护保险制度的出台，在日本也经历了很长的摸索过程。过去，日本老人更多依靠家庭养老。政策方面，则是通过年金制度，来保证老人退休后的收入来源，一旦生病，则有医疗保险来支付费用。然而，随着城市化发展，越来越多的老人与子女分开居住，同时随着日本老年人寿命的增长，给医疗机构带来的压力也越来越大。于是，日本政府开始思考社会化养老。一开始，各级政府先在各个地区设立一些老年服务中心，为老年人提供一些简单的服务，同时，政府出资建设养老院； 而这些设施的利用一般由政府指定，使用者几乎没有选择权。

渐渐地，政府发现，这样的措施治标不治本，也给财政带来很大负担。他们越来越发现，对老年人而言，看护比治病更重要；在自己熟悉的环境生活比到养老院更受欢迎。于是，日本政府在1997年提出将老年看护纳入社会保险制度。经过三年的讨论和审核，终于在2000年4月正式推出了全民范围的“看护保险制度”，用以“支援老年人自立、自尊地生活”。

关键点都落在“钱”上

在寺田眼中，“实行看护保险制度后最大的变化，一是将对老年人的看护支持扩展到了全民范围； 二就是让民营企业进入养老行业，老年人有了更多选择，不再是政府指定了。”

那么，“看护保险制度”到底有什么内容？它的核心又是什么？简单来讲，全日本40岁以上公民都强制成为看护保险制度的被保险人，按规定缴纳保险费后，只要出现看护保险制度规定内的不健康状态，就可以前往所在地政府申请支援或看护； 政府组织专业人员对申请人进行两次审核后，给出判定等级，申请人就可以在看护干事的指导下，制定个人的看护计划，享受判定等级规定的服务，并在事后按等级报销。

其中，根据自理能力的高低，看护状况被分为七级，每一级给付的保险金额也不同，利用者（包括65岁及以上老人，和符合条件的40岁到64岁之间的病人）可在看护干事的指导下，自由地选择符合自己等级范围内的服务和服务提供者。

所以，这一制度对利用者而言，有三个关键：交多少钱、能报多少钱、如何用这笔钱。而这三个关键点，也决定了看护保险制度能否顺畅地运营下去。

事实上，看护保险制度在这三个关键点上，一直在修正，每五年一大改、三年一小改，其它细节的修订也几乎每年都在进行。“必须根据老龄化的总体状况、国家和各级政府的财政现状，以及实行过程中的问题，进行修改。今年4月，看护保险制度就进行了一次修正。”寺田女士解释说。

总体来说，看护保险制度的修正趋势是：有钱人交更多保险金并负担更多看护费用； 低收入者可适当减免保险金并负担更少看护费用； 引入更多服务提供者，让利用者有更多选择。此外，在服务类型上，也越来越注重疾病预防和本地化服务。

科技及医疗行业的补足

除了在顶层设计上不断优化，日本社会在科技、医疗等领域，也为应对老龄化危机进行了补足。从某种意义上说，人口老龄化带给日本社会的压迫感，也成为其科技、医疗领域发展的驱动力。

位于东京的TEPIA先端技术馆，可以看到日本科技、医疗等领域最先进的成果展示。用先进的技术手段来应对老龄化危机，几乎成为整个展馆的主线：一个看似普通的小推车，因为人工智能的应用，可以让老年人像青壮年一样，干一些搬运的重体力活；以往需要四五个青壮年劳力的渔船，通过一台智能捕鱼设备的安装，就可以由一个人来完成相同的收获。

为改善独居老人的寂寞，出现了一些打造成宠物模样的陪伴机器人，不仔细看，与真正的宠物几乎无法分辨。与此同时，这些机器人往往还具有健康检测、提醒吃药、紧急报警等功能。

可以说，老龄化给日本社会带来的劳动力不足、巨额医疗支出等社会问题，通过尖端技术手段的开发有了一定程度的缓解。