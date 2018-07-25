树立社会主义核心价值观，习近平这些话要牢记

来源：央视网

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视培育和践行社会主义核心价值观。习近平曾这样总结24字的社会主义核心价值观：富强、民主、文明、和谐是国家层面的价值要求，自由、平等、公正、法治是社会层面的价值要求，爱国、敬业、诚信、友善是公民层面的价值要求。这个概括，实际上回答了我们要建设什么样的国家、建设什么样的社会、培育什么样的公民的重大问题。 针对社会主义核心价值观，习近平总书记曾多次作出重要论述并提出明确要求，为我国国家发展进步、社会安定团结、人民诚信友爱指明方向。本文梳理习近平总书记相关讲话，以飨广大网友。

指路国家发展 国家富强，民族复兴，最终要体现在千千万万个家庭都幸福美满上，体现在亿万人民生活不断改善上。千家万户都好，国家才能好，民族才能好。 ——2018年2月14日，习近平在2018年春节团拜会上的讲话 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，既强调中国共产党的领导，也强调发扬社会主义民主。政治协商、民主监督、参政议政，就是这种民主最基本的体现。 ——2018年3月4日，习近平在看望参加政协会议的民盟致公党无党派人士侨联界委员时的讲话 我们要立足中国，面向现代化、面向世界、面向未来，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，发展社会主义先进文化，加强社会主义精神文明建设，把社会主义核心价值观融入社会发展各方面，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，不断提高人民思想觉悟、道德水平、文明素养，不断铸就中华文化新辉煌。 ——2018年5月4日，习近平在纪念马克思诞辰200周年大会上的讲话 一个好的社会，既要充满活力，又要和谐有序。社会建设要以共建共享为基本原则，在体制机制、制度政策上系统谋划，从保障和改善民生做起，坚持群众想什么、我们就干什么，既尽力而为又量力而行，多一些雪中送炭，使各项工作都做到愿望和效果相统一。 ——2015年5月，习近平在浙江调研时的讲话

促进社会进步 我们要随时随刻倾听人民呼声、回应人民期待，保证人民平等参与、平等发展权利，维护社会公平正义，在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居上持续取得新进展，不断实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，使发展成果更多更公平惠及全体人民，在经济社会不断发展的基础上，朝着共同富裕方向稳步前进。 ——2013年3月17日，习近平在第十二届全国人民代表大会第一次会议上的讲话 我们提出要努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，所有司法机关都要紧紧围绕这个目标来改进工作，重点解决影响司法公正和制约司法能力的深层次问题。要坚持司法为民，改进司法工作作风，通过热情服务，切实解决好老百姓打官司难问题，特别是要加大对困难群众维护合法权益的法律援助。 ——2013年2月23日，习近平主持中共中央政治局第四次集体学习时的讲话 当前，中国正在建设中国特色社会主义法治体系，推进全面依法治国，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，营造法治化、国际化、便利化的营商环境，建设社会主义法治国家。 ——2018年5月25日，习近平向第十三次上海合作组织成员国最高法院院长会议致贺信 各类企业都要把守法诚信作为安身立命之本，依法经营、依法治企、依法维权。法律底线不能破，偷税漏税、走私贩私、制假贩假等违法的事情坚决不做，偷工减料、缺斤短两、质次价高的亏心事坚决不做。 ——2016年3月4日，习近平在看望出席全国政协十二届四次会议民建、工商联界委员并参加联组讨论时的讲话