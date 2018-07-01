线上线下都能找到政府办事，上海打响“一网通办”品牌，推进业务流程革命性再造

伴公汀

来源：上观新闻 作者：吴頔

按计划，今年上海将全面建成“一网通办”总门户，10月底前完成100%事项接入，社区事务受理中心的169项个人政务服务事项同步完成接入。

今年3月，市委、市政府印发《全面推进“一网通办”加快建设智慧政府工作方案》，推进线上线下业务流程的革命性再造，政府的服务，有了一把可量化、可检验的“标尺”。

“一网通办”的概念，理解起来并不复杂：在线上、线下，都能找到政府办事，手机上可以找到，家门口的社区服务中心也可以找到。找政府办事，将可以“一网受理、只跑一次、一次办成”。

对企业来说，这意味着政府办事更加透明、更加高效、更加便捷，企业的营商成本、创业成本进一步降低；对群众而言，则意味着公共服务更优质，城市更安全，交通更便捷，环境更友好，“群众跑腿”变成了“数据跑路”。

加强数据整合，形成服务合力

登录平台，一键下单，线上咨询，“坐等”快递，实时反馈……当人们早已熟悉的网购操作，也可以发生在政府的政务服务当中，是一种什么样的体验？

7月1日，“一网通办”总门户在“中国上海”门户网站上线试运行，让这一场景成为现实又向前迈进了关键一步。

这一整合了各部门碎片化、条线化政务服务事项前端受理功能的平台，目前已接入234项事项，对接29个部门的56个业务应用系统。办事人只需通过支付宝、微信或市民云账号登录，就可以在该网站轻松办理各类涉企和民生类事项。

虽然上海在“互联网+政务服务”方面基础较好，有先进的互联网基础设施和人工智能、大数据领域的积累，但以往在管理和信息化建设上的“条线分割”，一度带来入口体验差、事项办理标准不一、前后台脱节等问题。这些“数据烟囱”所带来的问题，就是“一网通办”要重点解决的。

数据隶属于各个部门，它们是否能顺畅“跑路”，流通和利用是否畅通，折射的是部门间协同水平的高下。4月12日，市大数据中心揭牌成立，作为“一网通办”最重要的推进主体，该中心正致力于摸清政务数据、政务信息系统等“家底”，聚焦数据整合和应用，协调各区、各部门形成合力。

按计划，今年上海将全面建成“一网通办”总门户，10月底前完成100%事项接入，社区事务受理中心的169项个人政务服务事项同步完成接入。同时，上海还将打造以“市民云”为总入口的“一网通办”移动客户端，实现PC、移动端等各类入口、出口的统一，并实现网上统一支付和统一物流快递服务。

近年来，上海作为国家大数据综合试验区，着力推动数据共享和开放，推动应用协同。以往企业开业办证，房产信息总需要反复提交，浦东新区结合“一库共享”电子证照库，于去年12月实现了房产信息共享，对13个部门70个事项共4730个办理件共享房产证明，减轻了企业负担。

目前，全市正全面推进电子证照库建设，已纳入了7个市级部门、4个区共计43种电子证照，统一采集入库230万余张。据了解，月底前本市将完成人口、法人、空间地理、电子证照四大基础数据库的上云迁移，并于9月底前建成统一的政务数据共享交换平台，年底前实现100%按需共享数据。

市政府办公厅有关负责人表示，信息共享后，要逐步做到“减证明”。“希望到最后，凡是政府部门制作的信息，不要求企业或个人作为证明材料提供。”

不断刀刃向内，再造业务流程

日前召开的市政府常务会议传出消息，要将工程建设项目审批制度改革纳入“一网通办”政务服务平台，再造项目审批流程、精简项目审批环节，目标年底将政府投资项目全流程审批时间压缩至100个工作日以内。政府部门的自我加压，正通过一项项改革持续推进着。

“从‘多口’变为‘一口’，让前台倒逼后台，最大难点不是技术，而是流程再造。”市政府办公厅有关负责人认为，如果办理事项太复杂，网上办事自然就无法顺畅进行下去。业务流程的革命性再造，则可以使各个部门协同管理，让“串联”变为“并联”，大幅提高效率，使办事效率进一步提高。

“工程建设申请施工许可证需要跑10多个部门，经过200多天层层审核才能拿到。”香港恒基兆业地产股份有限公司副工程经理曾祥建，原本提到“办证”，就“额头冒汗”。现在，他通过徐汇区“建设工程联审共享平台”，只需在网上上传资料，不需要跑一个部门，就在41天里拿到了施工许可证。“流程精简后，我们企业不用再花时间成本纠结于政府审批，可以更加集中精力把业务做好。”

通过审批“两集中”，该区力争将部门审批事项向部门一个科室集中，部门审批科室向行政服务中心集中，从而实现审批职能和人员集中管理，所有审批事项办理时限压缩了50%以上。

为积极推进“一网通办”，全市各部门正不断推进刀刃向内的自我革命，加快转变政府职能，聚焦优化营商环境，再造业务流程。比如，市工商局精简开办企业环节，缩短了办理时间；市住建委推行了分类审批施工许可“多评合一”；市税务局则拓展服务手段，减少企业纳税时间和频次。

接下来，本市还将进一步减环节、减材料、减证明、减时间，提升“一网通办”服务成效，选取一批高频、跨部门事项切实推进流程再造，整合涉及多部门事项的共性材料，推广多业务申请表信息复用，通过“一表申请”将企业和个人基本信息材料一次收齐、后续反复使用，减少重复填写和重复提交。据了解，到年底前，市、区两级超过90%的涉企审批事项将可以“只跑一次、一次办成”，到10月底前，社区事务受理服务中心个人事务将实现线上线下“全市通办”，全市通办率达到99%。

创新服务举措，提升群众获得感

虽然政府部门提供了详细的办事指南，但看完后仍感觉“云里雾里”，依旧不会填表和办理申请事项？在实际操作中，一些企业仍依赖到窗口或通过电话等传统方式进行咨询、办事，且大部分时间都消耗在咨询“手续到底怎么办”上，不仅降低了自己办事的效率，也增加了窗口人员的业务量。

为此，静安区以企业办事需求为出发点，推出智能引导系统，通过梳理企业办事各种形态、场景、情形，以情景引导方式，帮助企业在网上完成许可证申请材料的填写，并对办事流程重新梳理简化，推动多部门协同并审。目前，该区已实现食品流通经营许可、药品零售企业许可、娱乐场所经营许可等8个事项63种主题式服务上线。

今年初，杨浦区推出了“政银通”服务，企业通过设在银行的服务点，也可以办理企业开业登记、企业年报公示、合规证明开具等市场监管服务，不需要再前往行政服务中心办理，缩短了办事路程和等候。“作为政府部门，我们要跨前一步，让企业办事不但可以去找政府，还可以就近办。”区市场监管局局长周伟透露，目前“政银通”已为超过500名投资者提供了便捷服务，依托该区“一窗通”开办企业网上申报平台，开办企业必要时间已从22天缩短到5天。

黄浦区则开展了一企一档、材料免交、电子亮证、证照查验等电子证照应用，并建设政务“知识库”，使政务服务“更智慧”。市政府办公厅电子政务办表示，政府部门要做好服务企业、群众的“店小二”，对于取得较好实际效果的创新做法，将在进一步标准化、规范化后，在全市复制推广。

“政府部门的工作，不能‘自娱自乐’。”从事企业服务的政府工作人员们认为，“一网通办”的成果好不好，最终还是体现在企业、群众的获得感和满意度上。“企业的感受度是第一感受，群众的评价是第一评价。”

题图来源：视觉中国