习近平谈中南友谊：志合者，不以山海为远

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应南非共和国拉马福萨总统邀请，中国国家主席习近平对南非进行国事访问，并将出席7月25日至27日在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十次会晤。此次访问南非是习近平第三次对南非进行国事访问。习近平将同拉马福萨总统举行会谈并出席中南建交20周年庆祝活动，就进一步增进政治互信、推进务实合作、促进人文交流以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，还将共同见证签署多个合作协议。

“志合者，不以山海为远。”中国和南非虽然远隔千山万水，但同为发展中大国和新兴市场国家，也都是金砖国家和二十国集团等的成员。建交20年来，中南两国友谊历久弥坚，合作不断深入，中南关系已经成为中非关系、南南合作以及新兴市场国家团结合作的典范。习近平曾在多个场合阐释中南关系、中南友谊、中南合作，人民日报海外版对此进行了梳理。

南非是镶嵌在非洲大陆最南端一颗耀眼的明珠

南非是非洲雄狮中领跑的狮子

非洲雄狮已经奔跑，南非是领跑的狮子。中方愿意同南方加强合作，共同促进非洲和平、稳定、发展。

——2014年12月4日

南非独特、深厚的魅力吸引着世界的目光

“彩虹之国”南非，是镶嵌在非洲大陆最南端一颗耀眼的明珠。这是一片神奇的土地，风光秀美，资源富饶，人民勤劳，文化多元。在这片土地上，诞生了曼德拉，演绎了化干戈为玉帛的种族和解传奇。这里历经磨难又充满荣耀的民族解放斗争历史，赋予南非独特、深厚的魅力，吸引着世界的目光。

——2015年12月1日

非洲国家和人民正在迎来真正属于自己的新时代

我欣赏南非前总统曼德拉先生说过的一句话，“我们正站立在非洲世纪的破晓时分，在这一世纪里，非洲将在世界民族之林占据应有位置。”我相信，非洲国家和人民正在迎来真正属于自己的新时代！

——2015年12月4日

中南两国人民友谊历久弥坚

中南两国是好朋友、好兄弟

中南两国都是发展中大国和新兴市场国家，相互理解、相互支持，是平等互信、全面合作、互利共赢、共同发展的好朋友、好兄弟。发展中南关系是中国对外政策的重要方向和优先战略选择。

——2014年12月4日

中南人民同呼吸、共命运、心连心

“志合者，不以山海为远。”中国和南非虽然远隔千山万水，但两国人民友谊历久弥坚。早在南非人民反种族隔离斗争时期，中国人民就坚定支持南非人民争取平等、自由、解放的正义事业，同南非人民同呼吸、共命运、心连心，结下了深厚情谊。

——2015年12月1日

曼德拉是中国人民的伟大朋友

在我们集聚一堂、共商中非关系发展大计的时刻，我们深切缅怀曼德拉先生。曼德拉先生是伟大的政治家，也是中国人民的伟大朋友，中国人民永远铭记他为中非关系发展作出的重大贡献。

——2015年12月5日

两国人民友好交往源远流长

今年适逢中南建交20周年，但两国人民友好交往源远流长。早在共同的反帝反殖反种族主义斗争中，两国人民就结下了深厚友谊。新南非成立后特别是中南建交20年来，两国在探索符合本国国情的发展道路进程中始终相互支持、相互借鉴。

——2018年7月22日

让中南友好造福两国人民

将中南友好和政治互信转化为实实在在的合作成果

中南关系保持强劲发展势头，正处于历史最好时期。双方在一系列重要领域的战略合作卓有成效，极大丰富了中南全面战略伙伴关系内涵。中方愿意同南方密切协作，着力推进在开发海洋经济、产业产能、经济特区、能源、金融等重点领域互利合作，将中南友好和政治互信转化为实实在在的合作成果，更好造福两国人民。

——2015年7月9日

南非中国年交流活动增进了两国人民相互了解和友谊

《中南5至10年合作战略规划》正全面落实，2015南非中国年交流活动增进了两国人民相互了解和友谊。中方愿全力推进两国各领域友好互利合作。双方要加强对接，加快落实中南合作战略规划各项内容，将两国元首达成的共识尽快转化为惠及两国人民的合作成果。

——2015年9月4日

中南高级别人文交流机制有力推动两国人文交流

中国和南非同为发展中大国和金砖国家成员。近年来，两国全面战略伙伴关系保持强劲发展势头，给两国人民带来了实实在在的利益。中南高级别人文交流机制是中国同非洲国家建立的首个高级别人文交流机制，是落实中非合作论坛约翰内斯堡峰会成果的重要行动。机制的启动将夯实中南关系的民意基础，有力推动两国人文交流。

——2017年4月24日

同南非发展“同志加兄弟”的特殊关系

使中南关系成为引领中非友好合作的典范

我们要登高望远，抓住机遇，顺势而为，全面规划中南关系发展，深化合作，使中南关系成为引领中非友好合作的典范，成为加强发展中国家团结合作、完善全球治理、促进国际关系民主化的重要力量。

——2014年12月4日

双方要做面向未来、高度互信的战略伙伴

中方重视发展中南“同志加兄弟”的特殊关系。双方要坚持做面向未来、高度互信的战略伙伴，密切高层交往，加强政党、政府、立法机构交流，继续就涉及各自核心利益和重大关切问题相互支持。双方要坚持做平等互利、合作共赢的发展伙伴，发挥中南政治互信和经济互补两大优势，推动海洋经济、产能、能源、贸易、投资等重点领域合作，促进双边贸易均衡、可持续发展。中方愿助力南非引领中非产能合作、促进非洲工业化的努力，支持金融机构扩大对南非融资规模，创新金融合作，支持加快金砖国家新开发银行非洲区域中心筹建工作，为南非和非洲国家发展发挥积极作用。双方要坚持做相知相亲、交流互鉴的友好伙伴，加大教育、文化、旅游、航空等领域合作，巩固人文交流蓬勃发展势头。双方要坚持做相互支持、密切协作的全球伙伴，加强在地区和国际组织中的协调配合，推动金砖国家合作取得更多成果。

——2015年12月2日

从战略高度和长远角度看待中南关系

中方始终从战略高度和长远角度看待中南关系，致力于同南方发展同志加兄弟的特殊关系。当前，中南全面战略伙伴关系正沿着双方确定的方向大踏步前行，两国关系正处于历史最好时期，面临历史性发展机遇。中方愿同南方一道，推动中南关系不断迈上新台阶。

——2016年9月3日

支持南非在国际和地区事务中发挥更大作用

中方愿同南方一道，全面扎实推进各领域友好互利合作不断取得实实在在的成果，更好造福两国人民。双方要保持高层交往，深化政党、立法机构、军队、安全等领域交流合作，分享治国理政经验，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续相互理解和支持。要统筹推进中南各领域友好互利合作，推动铁路走廊、科技园、职业培训、地方等合作项目尽快取得实质进展。要保持在国际事务中密切协作，努力推动金砖合作稳步发展，共同为促进世界和平、稳定、繁荣作出更大贡献。中国支持南非在国际和地区事务中发挥更大作用。

——2016年10月15日

中南关系已经成为中非关系的典范

中南关系已经成为中非关系、南南合作以及新兴市场国家团结合作的典范，对打造更加紧密的中非命运共同体，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系具有重要示范意义。

——2018年7月22日

20年来中南关系全面深入发展

从伙伴关系到全面战略伙伴关系的历史性跨越

中南关系实现了从伙伴关系到全面战略伙伴关系的历史性跨越。中南同为新兴市场国家和发展中国家，都视对方为自己的发展机遇和对外战略的重要支点，双方合作越来越具有战略影响和全球意义。

——2013年3月19日

中南关系已经超越双边范畴

中南关系已经超越双边范畴，越来越具有战略意义和全球影响。中南都是发展中大国和新兴市场国家，秉持相同或相近的发展观、安全观、国际秩序观，在重大国际事务和热点问题上有着广泛共识，双方在联合国、二十国集团、金砖国家、气候变化“基础四国”等国际组织和多边机制中密切协调和配合，开展了卓有成效的合作。

——2015年12月1日

中南全面战略伙伴关系保持强劲发展势头

近年来，中南全面战略伙伴关系保持强劲发展势头，双边关系处于历史最好时期。中方愿同南方加强协调和配合，以更多合作成果，不断充实中南全面战略伙伴关系内涵，实现共同发展进步。

——2017年9月4日

巩固和深化中南全方位合作

20年来，在双方共同努力下，中南关系全面深入发展，实现了由伙伴关系到战略伙伴关系再到全面战略伙伴关系的重大跨越。事实证明，不断巩固和深化中南全方位合作符合两国和两国人民根本利益。

——2018年1月1日

推动中南全面战略伙伴关系不断迈上新台阶

总统先生是中国人民的老朋友，为中南关系发展作出了重要贡献。我高度重视中南关系发展，愿同你一道努力，以庆祝中南两国建交20周年为契机，相互支持办好2018年中非合作论坛北京峰会和金砖国家领导人约翰内斯堡会晤，推动中南全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

——2018年2月16日

共同开创中南友好新时代

曼德拉先生曾经说过，“非洲重获新生已经不再只是一个理想，其种子已经撒遍非洲各个区域，撒遍整个非洲大陆。”上个世纪，南非和非洲经过不懈奋斗重获新生。我坚信，本世纪将迎来南非和非洲大陆的全面振兴。让我们携起手来，并肩前行，昂首阔步，共同开创中南友好新时代！

——2018年7月22日

（注：内容摘自习近平主席同南非领导人会晤时的谈话，与南非领导人互致的贺电，在南非媒体发表的署名文章，接受金砖国家媒体联合采访时的回答）（网站首页图：新华社图片）

来源：人民日报海外版 叶子整理

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