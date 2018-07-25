“习主席中东非洲行”漫评④：推动中卢、中非关系再上新台阶

来源：央视网

应卡加梅总统邀请，国家主席习近平22日至23日对“千丘之国”卢旺达进行国事访问。身着靓丽民族服装的当地民众跳起欢快的迎宾舞，敲响喜庆的非洲鼓，热烈欢迎最尊贵客人的到来。习主席与卡加梅总统举行会谈，共同规划中卢友好合作未来，一致同意共同推动双方互利合作结出更加丰硕的成果，为中卢人民、中非人民带来更多福祉。

此访是习主席首次访问卢旺达，也是中国国家主席首次访卢，具有里程碑意义。习主席此访为中卢传统友好和各领域合作注入新动力，推动中卢关系步入快速发展轨道，并使中卢友好转化为更多惠及两国人民的实实在在成果，续写两国友好合作新篇章。卢旺达是非洲联盟轮值主席国，习主席此访推动互利共赢、共同发展的中非友好合作再上新台阶，使“中国梦”与“非洲梦”交相辉映、共鸣共振，进一步推动构建中非休戚与共的命运共同体和合作共赢的利益共同体，为南南合作树立了光辉典范。（作者系中国现代国际关系研究院世界经济研究所张茂荣 漫画作者迟颖）