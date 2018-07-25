习近平点亮“金砖精神”

央视网消息：“交得其道，千里同好，固于胶漆，坚于金石。”来自四大洲的五个国家，求和平、谋发展、促合作、图共赢，在金砖合作机制下，开启了第二个“金色十年”。

2017年的金砖国家领导人厦门会晤通过了《金砖国家领导人厦门宣言》，重申开放、包容、合作、共赢的金砖精神。党的十八大以来，习近平主席五次参加金砖国家领导人会晤，为金砖合作凝聚金砖精神。

金砖精神是金砖合作的基础和灵魂，顺应和平与发展的时代潮流，符合金砖五国的共同利益，契合五国人民的客观需要。经过中国力量的镌刻、中国智慧的升华，“金砖精神”正日益深刻地影响着世界，在国际舞台上熠熠生辉。

开放精神

——推动建设开放型世界经济 我们应该坚持开放精神，发挥各自比较优势，加强相互经济合作，培育全球大市场，完善全球价值链，做开放型世界经济的建设者。 ——2014年7月15日，习近平在金砖国家领导人第六次会晤上的讲话 开放是实现国家繁荣富强的根本出路。我们要遵循历史发展的客观规律，顺应当今时代发展潮流，推进结构性改革，创新增长方式，构建开放型经济，旗帜鲜明反对各种形式的保护主义。 ——2016年10月16日，习近平在金砖国家领导人第八次会晤大范围会议上的讲话 我们应该推动建设开放型世界经济，促进贸易和投资自由化便利化，合力打造新的全球价值链，实现经济全球化再平衡，使之惠及各国人民。我们五国要相互提高开放水平，在开放中做大共同利益，在包容中谋求机遇共享，为五国经济发展开辟更加广阔的空间。 ——2017年9月3日，习近平在金砖国家工商论坛开幕式上的讲话

包容精神

——在求同存异中共同前进 金砖国家合作的成功充分证明，不同社会制度可以相互包容，不同发展模式可以相互合作，不同价值文化可以相互交流。我们要坚持开放包容，在交流互鉴中取长补短，在求同存异中共同前进。 ——2015年7月9日，习近平在金砖国家领导人第七次会晤上的讲话 不管国际格局如何变化，我们都要始终坚持平等民主、兼容并蓄，尊重各国自主选择社会制度和发展道路的权利，尊重文明多样性，做到国家不分大小、强弱、贫富都是国际社会的平等成员，一国的事情由本国人民做主，国际上的事情由各国商量着办。 ——2013年3月27日，习近平在金砖国家领导人第五次会晤时的主旨讲话 金砖国家不搞一言堂，凡事大家商量着来。我们五国尊重彼此发展道路和模式，相互照顾关切，致力于增进战略沟通和政治互信。我们五国在国情、历史、文化等方面存在差异，合作中难免遇到一些分歧，但只要坚定合作信念、坚持增信释疑，就能在合作道路上越走越稳。 ——2017年9月3日，习近平在金砖国家工商论坛开幕式上的讲话 我们五国虽然国情不同，但处在相近发展阶段，具有相同发展目标，都已进入经济爬坡过坎的时期。加强发展战略对接，发挥各自在资源、市场、劳动力等方面比较优势，将激发我们五国增长潜力和30亿人民创造力，开辟出巨大发展空间。 ——2017年9月4日，习近平在金砖国家领导人厦门会晤大范围会议上的讲话

合作精神

——推动“金砖+”合作模式 金砖国家30亿人要都过上好日子，全面实现人民对美好生活的向往，还有很长的路要走。这条路，主要靠各国自力更生，也需要金砖国家加强合作。 ——2013年3月27日，习近平在金砖国家领导人第五次会晤时的主旨讲话 金砖国家不是碌碌无为的清谈馆，而是知行合一的行动队。我们五国以贸易投资大市场、货币金融大流通、基础设施大联通、人文大交流为目标，推进各领域务实合作，目前已经涵盖经贸、财金、科教、文卫等数十个领域，对合作共赢的新型国际关系作出生动诠释。 ——2017年9月3日，习近平在金砖国家工商论坛开幕式上的讲话 金砖国家要加强在信息安全和互联网管理方面合作，共同构建和平、安全、开放、合作的网络空间，争取平等参与互联网治理权利。移民问题同金砖各国经济发展和社会稳定密切相关，我们也应该加强这一领域交流合作。 ——2015年7月9日，习近平在金砖国家领导人第七次会晤上的讲话 一箭易断，十箭难折。我们应该发挥自身优势和影响力，促进南南合作和南北对话，汇聚各国集体力量，联手应对风险挑战。我们应该扩大金砖合作的辐射和受益范围，推动“金砖+”合作模式，打造开放多元的发展伙伴网络，让更多新兴市场国家和发展中国家参与到团结合作、互利共赢的事业中来。 ——2017年9月3日，习近平在金砖国家工商论坛开幕式上的讲话

共赢精神

——愿同其他国家共享发展机遇 不管国际风云如何变幻，我们都要始终坚持和平发展、合作共赢，要和平不要战争，要合作不要对抗，在追求本国利益时兼顾别国合理关切。 ——2013年3月27日，习近平在金砖国家领导人第五次会晤时的主旨讲话 独木不成林。在经济全球化深入发展的时代条件下，金砖国家发展不能独善其身，必须在谋求本国发展的同时促进各国共同发展。 ——2013年3月27日，习近平在金砖国家领导人第五次会晤时的主旨讲话 我们应该坚持共赢精神，在追求本国利益的同时兼顾别国利益，做到惠本国、利天下，推动走出一条大国合作共赢、良性互动的路子。 ——2014年7月15日，习近平在金砖国家领导人第六次会晤上的讲话 金砖国家都是在发展道路上一步一步走过来的，对那些身处战乱和贫困的百姓，我们感同身受。我们五国从发起之初便以“对话而不对抗，结伴而不结盟”为准则，倡导遵循联合国宪章宗旨和原则以及国际法和国际关系基本准则处理国家间关系，愿在实现自身发展的同时同其他国家共享发展机遇。 ——2017年9月3日，习近平在金砖国家工商论坛开幕式上的讲话

（整理/李珊珊）