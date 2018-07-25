习近平和南非总统共同出席中南科学家高级别对话会开幕式

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央视网消息（新闻联播）：国家主席习近平当地时间24日和南非总统拉马福萨在比勒陀利亚一道出席中南科学家高级别对话会开幕式。

在热烈掌声中，习近平和拉马福萨共同步入开幕式现场。

7月24日，国家主席习近平和南非总统拉马福萨在比勒陀利亚一道出席中南科学家高级别对话会开幕式。这是习近平在开幕式上致辞。 新华社记者 刘卫兵 摄

习近平在致辞中指出，中国和非洲历来是休戚与共的命运共同体和合作共赢的利益共同体。2015年12月，中非合作论坛约翰内斯堡峰会取得圆满成功。我们高兴地看到，峰会成果文件提出的科研合作项目得到很好落实，取得显著成效。在双方共同努力下，中南科技创新合作也在积极推进。双方各领域技术合作取得重要进展，前沿技术领域、产业应用方面合作实现多点开花，中南科学家在科技领域取得的突破受到全球科技界瞩目，丰富了中南全面战略伙伴关系内涵，成为拓展两国互利合作新的增长点。

习近平强调，今年9月将召开中非合作论坛北京峰会。中南、中非科技合作面临新的重要机遇。我们要积极搭建联合创新新的平台，深化交流合作，加强青年科学家交流，积极主动融入全球创新网络，同世界各国加强创新能力开放合作，推动中南科技创新合作跟上世界科技发展潮流，努力步入世界科技发展前列。希望中国和南非科技界、产业界的各位代表，不断弘扬中南传统友好，积极开拓创新、密切协作，为中南科技创新合作走出一条共赢发展之路。相信通过不懈努力，我们的目标一定能够顺利实现。

拉马福萨致辞时首先感谢习近平对南中科技合作的重视与支持，并表示，近年来南中科技合作成果丰硕。这次对话会集中展现了南中两国通过科技创新推动增长的决心和双方在这一领域的合作潜力。南非政府致力于加强科技创新合作，以更好地应对第四次工业革命。中方是南非可靠的科研合作伙伴。感谢中方致力于帮助非洲发展，致力于在中非合作论坛框架内推动非中科技创新合作。

7月24日，国家主席习近平和南非总统拉马福萨在比勒陀利亚一道出席中南科学家高级别对话会开幕式。这是开幕式前，习近平和拉马福萨共同参观中南科技创新合作成果图片展。 新华社记者 谢环驰 摄

开幕式前，习近平和拉马福萨共同参观中南科技创新合作成果图片展。

两国元首共同前往展览厅，依次观看展示非洲科技旗舰项目、南非科技成就、中国科技成就、中南科技合作成果的图片。南非平方公里阵列射电望远镜是包括中国在内多国科学家参与的重点项目，也是中南重点科技合作项目，两国元首仔细听取有关介绍，并勉励双方科学家继续努力，把项目建设好。参观后，两国元首出席北汽投资项目首辆汽车下线视频连线仪式。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。