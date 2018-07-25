习近平出席拉马福萨总统举行的欢迎暨庆祝中南建交20周年晚宴

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央视网消息（新闻联播）：国家主席习近平当地时间24日在比勒陀利亚出席南非总统拉马福萨举行的欢迎习近平主席对南非进行国事访问暨庆祝中南建交20周年晚宴。

当地时间晚7时10分许，习近平和彭丽媛同拉马福萨夫妇一道步入宴会厅。乐队奏中南两国国歌。

7月24日，国家主席习近平在比勒陀利亚出席南非总统拉马福萨举行的欢迎习近平主席对南非进行国事访问暨庆祝中南建交20周年晚宴。这是习近平发表致辞。新华社记者 谢环驰 摄

习近平发表致辞，对中南建交20周年表示热烈祝贺，向长期以来为中南友好作出贡献的各界人士致以崇高敬意和衷心感谢。习近平指出，中南友好事业在两国老一辈领导人关心和培育下不断发展壮大，两国人民友谊不断巩固深化。1998年1月1日，中南正式建立外交关系，由此掀开了两国关系新的历史篇章。20年来，中南关系实现了重大跨越。中南关系快速发展是中非合作不断深化的生动写照，也是发展中大国团结协作的典范。

习近平强调，短短20年间中南关系能够取得如此丰硕的成果，关键在于双方坚持互帮互助、互尊互信、互利互惠、相知相亲、相依相靠，为两国关系发展奠定了重要的感情基础、政治基础、经济基础、民意基础、战略基础。20年的经验弥足珍贵。我们要牢牢把握双边关系前进方向，巩固高水平政治互信，始终做坦诚相待、风雨同舟的同志加兄弟；要持续释放两国发展潜力，推进高质量务实合作，更好造福两国人民；要增进两国人民相互了解和友谊，开展更密切的人文交流；要继续在国际事务中守望相助，加强高层次战略协作，共同推动建设新型国际关系、构建人类命运共同体。

习近平指出，中南关系前景无限广阔，但也需要我们不停向前迈步。在中南两国迈上发展新征程之际，我们更应该手牵手、心连心，助力彼此实现发展梦想。相信有两国人民坚定支持，我们一定能够创造新时代中南关系新的辉煌。

拉马福萨表示，热烈欢迎习近平主席访问南非，很高兴在此同习主席一起庆祝南中建交20周年。20年来，南中两党、两国和两国人民间保持着密切交往，在双边、区域和全球层面开展了良好合作。南中关系正处于历史最好时期。习主席此访彰显南中关系已超越一般的双边关系，具有战略意涵。南方将同中方一道，落实好两国达成的共识，深化经贸、科技、人文等各领域合作，继续推进南中全面战略伙伴关系，继续推进非中友好合作。

晚宴在热烈友好的气氛中进行。两国元首共叙友谊，畅谈中南关系、中非关系美好前景。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等出席晚宴。

当地时间24日上午，国家主席习近平夫人、联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使彭丽媛在南非总统夫人莫采佩陪同下，参观位于比勒陀利亚东郊的乌坦多社区托儿所。

彭丽媛和莫采佩抵达时，非洲自助基金会负责人、托儿所园长等在门口迎接。40名活泼可爱的南非儿童挥舞中南两国国旗列队欢迎，彭丽媛俯身同孩子们亲切握手问候。彭丽媛来到庭院，20多名儿童手持两国国旗，轮流用中英文高声呼喊“欢迎欢迎”。孩子们伴着俏皮轻快的舞蹈动作，合唱英文歌曲《欢迎您》、用中文吟唱中国古诗儿歌《咏鹅》、演唱南非说唱歌曲。彭丽媛认真聆听，频频点头微笑、不时鼓掌称赞，夸奖孩子们中文发音准确。彭丽媛来到教室，观看儿童绘画、识字，和孩子们用当地传统手语互致问候。彭丽媛向孩子们赠送玩具、文具、图书，并在孩子们自己创作的手印画上题写“前程似锦”，勉励孩子们好好学习、茁壮成长。彭丽媛表示，儿童成长关乎一个国家未来。儿童早期教育，最重要的是树德育人，引导他们树立远大志向、培育美好心灵。希望中南友好事业从娃娃抓起，让他们长大后做两国友好事业的传承者和接班人。

当地时间24日上午，国家主席习近平夫人，联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使彭丽媛出席在比勒陀利亚举行的幼教教师培训毕业典礼。

彭丽媛在南非总统夫人莫采佩陪同下抵达典礼会场，非洲自助基金会负责人在门口迎接。当彭丽媛走进会场时，幼教教师齐声演唱南非民族歌曲，跳起轻快的舞蹈，以当地特有的热情亲密方式表达对中国贵宾的欢迎。落座后，基金会负责人和莫采佩先后致欢迎辞。随后，彭丽媛走上讲台致辞。彭丽媛表示，教师是一项崇高职业。为师者只有牢记国家和民族期待和重托，以德施教、以德立身，始终怀着一颗仁爱之心，始终不懈学习、刻苦钻研，才能更好帮助学生们成长成才，实现梦想，成为国家振兴和民族富强事业的接班人。希望在座教师和同学们积极投身中南友好合作事业，为中南关系发展贡献力量。

幼教教师培训是非洲自助基金会从事幼儿早教项目主要形式，迄今已对千余名贫困和弱势社区幼教教师开展培训，并定期为完成培训的幼教教师举行毕业典礼。