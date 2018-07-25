央视新闻客户端 央视新闻客户端 2018年07月25日 19:47 A-A+ 我要分享

从卢旺达向南飞行三个多小时，习近平主席的专机7月23日晚抵达南非行政首都比勒陀利亚。这是习主席第三次访问南非。中央广播电视总台旗下央视时政报道团队为您记录下这次继往开来的访问。

1 彩虹之国的欢迎

南非是一个独特的国家，它同时有三个首都：行政首都比勒陀利亚、立法首都开普敦和司法首都布隆方丹。因为有着多元的种族、语言和文化，南非被称为“彩虹之国”。 7月24日晨曦微露，位于比勒陀利亚梅恩特杰斯克普山上的联邦大厦就忙碌起来。

△这里是比勒陀利亚的地理最高点，也是南非总统府所在地。（央视记者李铮拍摄）

△上午8点，总统府工作人员给欢迎仪式的红毯除尘。（央视记者石伟明拍摄）

说这是一次继往开来的访问，有着多层含义。当天在南非总统府前广场为习主席举行隆重欢迎仪式的是今年新当选的拉马福萨总统。今年2月16日，习主席在致电祝贺时，称他为“中国人民的老朋友”。访问南非前夕，习主席在南非媒体发表署名文章，题目就叫《携手开创中南友好新时代》。

△视频：24日上午9点，南非国家军乐团在练习演奏中华人民共和国国歌。一起来听南非版《义勇军进行曲》。（央视记者钟锐拍摄）

△上午9点15分，中国记者和中方工作人员正在入口处等待安检。快来找找你熟悉的面孔。（央视记者李辉拍摄）

△上午10点，欢迎仪式开始，南非炮兵团鸣21响礼炮。（央视记者李辉拍摄）

△鸣礼炮时的联邦大厦（央视记者马亚阳拍摄）

欢迎仪式后，习主席与拉马福萨总统举行会谈，双方决心承前启后，继往开来，推动中南全面战略伙伴关系结出更多硕果。

△南非《星期日独立报》全文刊登习主席署名文章《携手开创中南友好新时代》。（央视记者丁沂拍摄）

联邦大厦是比勒陀利亚的历史地标，也是游客们的必来之处。

△联邦大厦前矗立着新南非首任总统曼德拉的巨型雕像。今年是曼德拉诞辰100周年。（央视记者张淳拍摄）

习主席来访前一周，这里的道路两侧就开始悬挂中国国旗。常年在总统府前兜售纪念品的小贩Zephaniah 觉得非常亲切。

△视频——小商贩：“中国帮助非洲最多”。Zephaniah曾在2002年来中国做服装生意，他见到中国游客就热情地称呼“兄弟”。（央视记者沈忱拍摄）

Zephaniah说，中国与非洲的关系不同于“骑手与马”的关系，而是“人与人”的伙伴关系。这些来自民间的真切感受，为当天的欢迎仪式打上了厚实的底色。

2 “接力棒”在中南之间传递

当天会谈结束后，拉马福萨总统陪同习近平主席参加了多场活动，包括出席中南科学家高级别对话会开幕式、参观中南科技创新合作成果图片展、出席北汽投资项目首辆汽车下线视频连线仪式等。

△24日下午，两国元首通过远程连线见证了北汽南非工厂的首车下线。恐怕没有哪辆车的下线会像它这样被如此高大上的嘉宾见证。（图片由北汽提供）

当天两国元首共同出席的几场活动，主打的都是科技合作牌。科技创新合作，不仅是中南两国互利合作新的增长点，也与即将举行的金砖峰会的主题紧密相关。

​△这里就是此次金砖峰会的主会场Sandton会议中心。巨幅广告写清了本次峰会的主题：“金砖国家在非洲：在第四次工业革命中共谋包容增长和共同繁荣”。（央视记者李辉拍摄）

说这是一次继往开来的访问，还有一层含义是金砖峰会的接力棒由中国交到了南非。去年金砖国家领导人厦门会晤开启了金砖合作第二个“金色十年”，今年的约翰内斯堡会晤正是第二个“金色十年”的首次峰会。

△7月23日，金砖峰会会议中心附近的骑警。（央视记者吴璇拍摄）

南非还是现任的中非合作论坛非方共同主席国。在会谈中，习主席提到，再过一个多月，我和拉马福萨总统将共同主持召开中非合作论坛北京峰会。而上一次峰会，正是2015年举办的约翰内斯堡峰会。

△约翰内斯堡即将进入金砖峰会时间。（央视记者王萌萌拍摄）

3 不一般的中南关系 当天晚上，拉马福萨总统专门举行了一场晚宴，欢迎习近平主席对南非进行国事访问，并庆祝中南建交20周年。

△视频：晚宴现场吹奏迎宾曲。（央视记者张淳拍摄） △晚宴菜单的封面和扉页。（央视记者张淳拍摄）

晚宴于当晚7点10分在总统宾馆举行。习主席在致辞时说，中南关系前景无限广阔，但也需要我们不停向前迈步。他说，中南两国要“始终做坦诚相待、风雨同舟的同志加兄弟”。 拉马福萨总统在晚宴上表示，习主席此访彰显南中关系已超越一般的双边关系，具有战略意涵。

△纪念建交20周年的酒（央视记者张淳拍摄）

央视记者发现，这是拉马福萨总统在同一天第二次做出类似的表述。在上午会谈时，他是这样说的：两国建交20年来，南中关系不断巩固发展，已超越双边关系范畴，具有重要的战略意义。 一句话，中南关系不一般。未来的任务，就是要在中南关系已经处于历史最好时期的基础上，创造新时代中南关系新的辉煌。

△晚宴上到底吃的是什么？来看看菜单。（央视记者张淳拍摄）

下一站，习主席将赴约翰内斯堡参加金砖峰会。

监制/申勇 杨继红 唐怡

记者/龚雪辉 沈忱 郁振一

编辑/郭爽 李婷婷