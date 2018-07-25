从卢旺达向南飞行三个多小时，习近平主席的专机7月23日晚抵达南非行政首都比勒陀利亚。这是习主席第三次访问南非。中央广播电视总台旗下央视时政报道团队为您记录下这次继往开来的访问。
7月24日晨曦微露，位于比勒陀利亚梅恩特杰斯克普山上的联邦大厦就忙碌起来。
△这里是比勒陀利亚的地理最高点，也是南非总统府所在地。（央视记者李铮拍摄）
△上午8点，总统府工作人员给欢迎仪式的红毯除尘。（央视记者石伟明拍摄）
△视频：24日上午9点，南非国家军乐团在练习演奏中华人民共和国国歌。一起来听南非版《义勇军进行曲》。（央视记者钟锐拍摄）
△上午9点15分，中国记者和中方工作人员正在入口处等待安检。快来找找你熟悉的面孔。（央视记者李辉拍摄）
△上午10点，欢迎仪式开始，南非炮兵团鸣21响礼炮。（央视记者李辉拍摄）
△鸣礼炮时的联邦大厦（央视记者马亚阳拍摄）
△南非《星期日独立报》全文刊登习主席署名文章《携手开创中南友好新时代》。（央视记者丁沂拍摄）
△联邦大厦前矗立着新南非首任总统曼德拉的巨型雕像。今年是曼德拉诞辰100周年。（央视记者张淳拍摄）
△视频——小商贩：“中国帮助非洲最多”。Zephaniah曾在2002年来中国做服装生意，他见到中国游客就热情地称呼“兄弟”。（央视记者沈忱拍摄）
△24日下午，两国元首通过远程连线见证了北汽南非工厂的首车下线。恐怕没有哪辆车的下线会像它这样被如此高大上的嘉宾见证。（图片由北汽提供）
△这里就是此次金砖峰会的主会场Sandton会议中心。巨幅广告写清了本次峰会的主题：“金砖国家在非洲：在第四次工业革命中共谋包容增长和共同繁荣”。（央视记者李辉拍摄）
△7月23日，金砖峰会会议中心附近的骑警。（央视记者吴璇拍摄）
△约翰内斯堡即将进入金砖峰会时间。（央视记者王萌萌拍摄）
△视频：晚宴现场吹奏迎宾曲。（央视记者张淳拍摄）△晚宴菜单的封面和扉页。（央视记者张淳拍摄）
拉马福萨总统在晚宴上表示，习主席此访彰显南中关系已超越一般的双边关系，具有战略意涵。
△纪念建交20周年的酒（央视记者张淳拍摄）
一句话，中南关系不一般。未来的任务，就是要在中南关系已经处于历史最好时期的基础上，创造新时代中南关系新的辉煌。
△晚宴上到底吃的是什么？来看看菜单。（央视记者张淳拍摄）
监制/申勇 杨继红 唐怡
记者/龚雪辉 沈忱 郁振一
编辑/郭爽 李婷婷