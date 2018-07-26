拼了120分钟，没能熬过点球-无缘足协杯四强 上港只剩下联赛

晨报记者 俞 炯

在昨晚结束的足协杯四分之一决赛第二回合比赛中，上海上港在主场经过120分钟鏖战，2∶1击败北京国安，双方两回合战成3∶3。在随后进行的点球大战中，上港4∶5不敌国安，无缘足协杯四强。

比赛在极为闷热的天气下进行，好好休整了一周的上港队，上半场一开始就气势如虹，为了扭转第一回合客场1∶2落败的局面，全力进攻。仅仅3分钟，埃尔克森就有一次接角球的头球攻门击中门柱。在技战术方面，上港队和上一场比赛中超客场对阵山东鲁能一样，将进攻集中在了北京国安的两个边路，这也是主教练佩雷拉在夏训时主要演练的进攻套路。这样的战术安排也的确收到了效果，无论是于海在乱战中打入的球队第一个进球，还是造成蔡慧康头球破门的那个边路任意球，都是上港队从边路发起的攻势。如果不是埃尔克森在上半场补时阶段浪费了武磊边路下底传中制造的单刀机会，上港队其实早早就将锁定晋级足协杯四强的资格。

下半场，上港队还是以控球为主，加上北京国安毕竟三天前刚刚踢了一轮中超比赛，所以也一直没有真正组织起有威胁的进攻。但是，就像北京国安主帅施密特在赛前发布会上说的，“这场比赛的决定因素是两队谁在细节上做得好。”上港队偏偏在细节上出了问题，全场伤停补时阶段他们自己犯下低级失误，后场莫名其妙地不合理传球被北京国安赢得了一个位置极佳的前场定位球，结果客队就是凭着这个机会，由比埃拉用一脚世界波将两回合总比分扳成了3∶3平，由于两队客场进球一样，比赛进入了30分钟的加时赛。

加时赛阶段两队的体能都已经透支，这时候中场控球能力强的北京国安就占到了优势，基本压制着上港队进攻，而上港队这边只能靠反击来寻找可能的进球机会。不过由于两边在90分钟常规时间内都用完了换人名额，加时赛受限于体能不足，两边都没有再获得进球，随即进入点球大战。率先主罚点球的埃尔克森，球运不佳，球击中横梁弹出，随后两队球员均将球罚进。随着奥古斯托罚进第五粒点球，国安通过点球大战5∶4力克上港，晋级足协杯四强。