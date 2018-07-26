2018上海书展8月15日至21日举办，首发新书500种，设立分会场100个-八月，申城又飘书香

晨报记者 徐 颖

记者昨日从上海书展组委会获悉，2018上海书展暨“书香中国”上海周定于8月15日至21日举办，主会场仍然设在上海展览中心，同时在全市设立100个分会场。今年迎来第15届的上海书展，将着眼于提升上海书展标识度，更大力度推进“上海首发”，预计书展7天里将有上海和全国各地出版社首发新书500种，举办首发活动200场。在服务上，为适应网络时代消费习惯，本届书展将首次探索网络售票方式。

亮点1

主题图书集中展示

今年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年。

上海书展主会场入口处的序馆堪称“点睛之笔”。今年序馆以“新时代、新作为、新篇章”为主题，集中展示学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想等的重点主题图书；展示近两年“打造传世精品”的新成就，包括去年以来获中宣部“五个一工程”奖、中国出版政府奖和上海图书奖的精品力作； 同时展示长三角三省一市新近出版的优秀图书。

作为序馆的延伸和扩展，序馆左右长廊分别特设中国改革开放40周年精品图书展，“红色文化、海派文化、江南文化”主题出版展以及上海书展15周年回顾展。

中国国际出版集团展区将特设“习近平重要著作翻译出版成果展”。东一馆入口处特设“新时代、新作为、新篇章”主题图书展销馆，汇集优秀出版物逾千种。上海书展组委会、《解放日报》社和静安区人民政府共同主办的主论坛暨“书香中国”阅读论坛，以“改革开放再出发”为立意，邀请嘉宾与听众一同回顾思考“开放时代的光荣与梦想”。

“读懂中国”丛书、《大国厚土：中国传统文化的承继与复兴》、《梁家河》 等多种优秀图书将举办新书首发式、读者见面会等活动。

亮点2

“上海首发”汇集好书

2008年，上海书展首次提出“上海首发、全国畅销”，在全国出版界引起强烈反响。经过10年积累，国内越来越多的大社、名社、强社，以8月为节点制作重点新书，在上海书展首发，以此为起点推向全国市场。“首发机制”已成为上海书展服务读者、服务行业的重要发力点。

今年上海书展将以更大力度推进“上海首发”，经过努力，预计书展7天里将有上海和全国各地出版社首发新书500种，举办首发活动200场。

为了汇集全国好书，2008年上海书展首设“主宾省”，今年的主宾省是贵州。此外，本届书展还将设立长三角精品新书展销专区。

为方便读者选购，前两届颇受欢迎的社科精品馆今年继续优化，将集中展销利用大数据技术筛选、又经专家团队评定的万余种近期叫好又畅销的图书。本届主会场新设国学馆，展销由国内一流古籍出版机构和专家遴选的中国传统文化典籍和经典释读专著，傅杰、陈引驰等专家学者将来到书展现场，每天为读者带来一堂国学课。

亮点3

持续提升国际知名度

上海书展的子品牌——上海国际文学周今年将迎来第8届，由书展组委会和上海市作家协会共同主办。今年文学周以“旅行的意义”为主题，在近40场活动中，30多位海内外知名作家将从文学角度阐发“一带一路”的意义。

今年书展将进一步丰富优化国际图书展区的品类，中国国际出版集团以300平方米展位，重点展销习近平著作外文版图书以及中华优秀传统文化等著述的翻译版；上海外文图书公司、中图上海公司等将展销来自世界各地的原版图书万余种。

亮点4

100个分会场惠及市民

上海书展是上海“促进全民阅读、建设书香社会”最重要的标志性和示范性平台。今年书展将继续携手各方，在全市范围内配送因书展而汇聚的阅读文化资源，以8月为一个单元时段，以“同一主题、固定场所、展销结合”模式，把高品质图书和阅读活动送到更多市民身边。

今年书展将设立100个遍布城市各处的分会场，其中78个分会场是实体书店，集中呈现近年来本市实体书店行业回暖向好的新态势。

亮点5

探索网络售票方式

为适应网络时代消费习惯，书展将首次探索网络售票方式； 进一步优化书展官网、微博、微信，同时借力各类媒体，及时提供服务信息。

提升观众现场体验舒适度，继续在主会场场外读者排队购票区域设置喷雾降温装置，搭建凉篷；“动静分隔”，优化重量级嘉宾活动在日场、夜场的均衡安排；本届书展主会场继续禁止举办投资理财类、养生类图书相关活动，以免人群过量聚集和长时间逗留。

本届书展仍保持7天夜场（每天9点开馆，21点闭馆）；继续设置总咨询服务台、读者休息区，提供导购、寄书、餐饮、医疗急救、法律咨询、投诉接待、失物招领、WiFi全覆盖等便民服务。

此外，为了更好地在2018中国国际进口博览会期间展示上海发行行业窗口形象，由上海新华传媒股份有限公司、上海书刊发行行业协会发起的“窗口优质服务”倡议活动，将以本届书展为平台开展“大练兵”。