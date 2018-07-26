理财新规对银行理财三大影响

晨报记者 刘志飞

银保监会日前发布《商业银行理财业务监督管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》）。《办法》在“资管新规”框架下，对银行理财业务进行了进一步全面规范。普益标准就《办法》对银行理财业务发展的营销管理、投资配置、运营管理等三个大的方面做相应解析。

从营销管理来看，《办法》将公募理财产品单一投资者销售起点调至1 万元。银行理财投资起点的降低使得银行的客户优势与自身的渠道优势进一步放大，银行公募理财将拥有更强的募集能力。

从投资配置来看，银行理财投资资产证券化类资产、不良资产等有所限制。《办法》规定，商业银行理财产品可以投资于国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场发行的信贷资产支持证券、在交易所市场发行的企业资产支持证券、公募证券投资基金、其他债权类资产、权益类资产以及国务院银行业监督管理机构认可的其他资产。

投资范围明确指出银行理财投资范围为“在银行间市场发行的信贷资产支持证券、在交易所市场发行的企业资产支持证券”，如此保险系ABS、银行间市场发行的资产支持票据（ABN）、报价系统ABS 等将不在银行理财投资范围当中，除非后续有进一步的执行通知规定。

从运营管理方面来看，开展银行理财业务，必须因地制宜，制定符合本行经营目标、投资管理能力、风险管理水平的总体战略规划和理财业务管理制度。

类货基产品或成为过渡期内银行的主打产品。与《资管新规》一致，《办法》要求对理财产品实施净值化管理，坚持公允价值计量原则，鼓励以市值计量所投资资产。

《办法》规定，商业银行已发行的保本型理财产品可按照结构性存款或者其他存款进行规范管理，这意味着保本理财将正式退出历史舞台。

在披露信息要求方面，要求银行及时、准确、完整地向理财产品投资者披露理财产品的募集信息、资金投向、杠杆水平、收益分配、托管安排、投资账户信息和主要投资风险等内容； 且应当在理财产品销售文件中明确约定与投资者联络和信息披露的方式、渠道和频率，以及在信息披露过程中各方的责任，确保投资者及时获取信息。如果银行在未与投资者明确约定的情况下，在其官方网站公布理财产品相关信息，不能视为向投资者进行了信息披露。