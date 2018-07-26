须确认产品资质和风控能力-信用卡代偿别只盯低利率

见习记者 商依琳

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

如今，信用卡前置消费已逐渐成为现代社会年轻人的主流消费方式。然而过度消费导致许多人不得不选择分期还款，信用卡的分期手续费率较高，给年轻人造成了不小压力。因此，信用卡代偿业务应运而生，主打比银行更低的分期费率吸引了不少用户。但是，信用卡代偿业务监管尚未完善，用户选择之前必须确认产品资质和风控能力并注意保护好个人信息安全，不能只盯着低利率而不注意风险。

代偿业务费率优势明显

信用卡代代偿业务指的是信用卡持卡人偿还发卡银行的信用卡账单时，通过在第三方机构申请较低利率（低于信用卡账单分期利率）贷款的方式一次结清信用卡账单，然后再分期还款给第三方机构的过程。

近年来，内地信用卡代偿业务蓬勃发展，业内人士普遍认为，其关键原因在于银行信用卡的普及。中国人民银行《2017支付体系运行总体情况》显示，截至2017年末，全国信用卡和借贷合一卡用发卡数量共计5.88亿张，同比增长26.53%，随之而来的是信用卡授信总额及应偿信贷余额的上升：截至2017年末，银行卡授信总额为12.48万亿元，同比增长36.58%，应偿信贷余额5.56万亿元，同比增长36.83%，信用卡逾期半年未偿信贷总额663.11亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.26%。

目前，国内市场上专注于信用卡代偿业务的大小平台不胜枚举，据国家互联网金融风险分析技术平台监测显示，“信用卡代偿”结合互联网金融业务的运营平台共计140余家，其中相关网站平台70余家，在运营APP有80余款。其中比较热门的有省呗、还呗、卡卡贷、拉卡拉等10多款产品。

这些信用卡代偿平台往往有着“比银行利率低”的优势，所以当持卡人面对大额账单无法一次性还款又不想支付银行较高的分期手续费时，便会主动尝试使用第三方信用卡代偿业务来缓解资金压力。而费率无疑是这些用户最大的关注点，部分信用卡代偿平台甚至明确在广告语中提到“费率低至银行5折”。

据了解，以某款称其分期最低费率为0.5%的信用卡代偿APP来算：若当月账单金额为5万元，招商银行账单分期6期对应每期手续费费率为0.75%，则每期还款总额为8708.33元；而使用代偿APP还款，每月总还款金额为8556.35元，即共省下911.88元。能节省下的金额确实比较客观，不仅保住了银行征信，也减小了用户的账单压力。

另外，信用卡代偿业务也为部分信用资质差的用户提供分期还款，只是利率会相对较高。对于一些银行征信记录较差或其他原因导致不可直接信用卡分期的用户来说也方便他们进行短期资金周转。

代偿模式套路多风险较大

用户在选择信用卡代偿业务平台的时候一定要提前确认好产品资质和风控能力，并且搞清楚它采用的是哪一种模式。部分不良平台会采用“套现贷”的方式来偿还用户的欠款。具体而言，“套现贷”模式是指用户在使用前需设置还款期限、还款次数、还款金额等信息，并预先在信用卡中存入部分现金，代偿平台就会按照用户设置进行刷卡-返现循环操作设置，套取用户消费金额，并用于支付本期信用卡账单，将本期账单过渡到下个月。平台在此过程中收取一定的手续费，一般为账单金额的0.8%-1%。

这种实为信用卡套现的代偿模式需要面临着巨大的风险。中国人民银行上海总部网站曾发布信息，信用卡套现行为不仅给发卡行带来巨大风险隐患，还给持卡人带来了信用风险、偿债风险和法律风险，而且也严重扰乱了正常的金融秩序，助长洗钱等一系列犯罪行为，其社会危害性极大。

即使是正常的平台代偿模式，用户也要注意保护好自己的个人信息安全。据了解，有许多代偿平台需要先上传资料，系统才能测算出具体的费用金额。部分平台甚至要求提供手机服务密码或信用卡安全码（信用卡后面有个三位的 CVV 码），这些信息一旦落入代偿平台手中，再加上全套的个人信息，用户的财产安全就岌岌可危了。

此外，某些代偿平台在用户注册时会自动勾选“我已阅读并同意用户协议”，其中可能隐藏着对用户个人信息保护不利的条款。如“用户特此授权：平台获取互联网信息后，可将互联网信息用于为用户预估授信额度。”即用户通过该平台申请借款后，平台有权不经用户授权将其资料提供给任何合作方。

另外，如果用户最近有房贷、车贷等大额贷款需求，要注意是否被平台多次查询征信报告。如果征信报告上短期出现太多的查询记录，可能影响银行对用户资金情况的判断，进而影响大额贷款审批。在个人征信报告中，无论是贷款审批还是贷后检查等名义查询的个人征信，一般显示两年的记录，即两年之内所有的查询记录都会在报告中显示。

我国信用卡代偿业务还处于起步阶段，监管尚未完善，用户应确认好这类产品的资质和风控能力，同时定期查询自己的征信报告，及时发现因信息泄露产生的虚假贷款业务，规避损失。