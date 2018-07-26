国家队基金二季度偏爱蓝筹

见习记者 王禹心

公募基金2018年中报都已公布，记者注意到，华夏新经济、招商丰庆A、易方达瑞惠、南方消费活力、嘉实新机遇这五只国家队基金走得很“稳”，仓位比例与一季报相比略有下降，但总体差距不大，在股票配置上偏爱蓝筹股。

据东方财富Choice数据显示，五只国家队基金总体重仓持股比例与一季度变化不大。记者注意到，其中国电电力位居华夏新经济、易方达瑞惠、嘉实新机遇等三只基金前十大重仓股之列；大秦铁路也在嘉实新机遇、招商丰庆混合A十大重仓股之中，其中大秦铁路在招商丰庆混合A的十大重仓股中排名第一，占其基金净值比4.11%；用友网络、华能国际也都被嘉实新机遇、易方达瑞惠重仓持有。

与此同时，在这五只国家队基金中，华夏新经济和嘉实新机遇基金二季度末前十大重仓股基本与一季度保持一致，华夏新经济前十大重仓股与一季度相比，持仓股数变动为0，嘉实新机遇在其前十大重仓股中增持了天士力和用友网络，持仓变动分别为185万股和129万股；招商丰庆混合A持有的美克家居顶替华西能源首入前十大重仓股之列，除此之外，在其前十大重仓股中招商丰庆混合A增持了南京高科520万股，其余不变；易方达瑞惠在二季度末增持了用友网络107万股，与一季度相比，其持股的歌华有线、国机汽车离开前十大重仓股行列，取而代之的是金发科技和华能国际； 南方消费活力持有的白云山也首次进入其前十大重仓股中。