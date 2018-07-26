见习记者 王禹心

余额宝在今年5月首次扩容接入5只货币基金外，7月又有一只货币基金接入其中。目前市场上的货基采用的都是摊余成本法来计算收益，今年4月资管新规明确理财产品打破刚性兑付，7月已有6只市值法货基上报证监会。业内人士称，市场上摊余成本法的货基会继续存在，但市值法货基将或是未来趋势。

作为普通投资者，把钱放在余额宝里似乎很常见。早期余额宝只对接一只货币基金，即是天弘余额宝货币。今年5月，余额宝扩容，把博时现金收益货币A、广发天天利货币E、景顺长城景益货币A、华安日日鑫货币A、国泰利是宝货、中欧滚钱宝货币A 接入其中。7月份，余额宝又接入诺安基金旗下的诺安天天宝A货币基金，给普通投资者提供了多种选择。

摊余成本法货基成主流

据东方财富Choice数据显示，截至7月24日，货币基金资产净值已达7.7万亿元，占公募基金总净值的60.49%，常被看作是基金公司冲规模的利器。对于货币基金的收益算法，目前市场上大部分的货币基金采用的都是摊余成本法，所谓“摊余成本法”是指，将买入债券的成本价格及票面利率收益平均摊销在基金期限中，并于每日计提收益。例如本金为1000元，购买的货币基金投资债券等，期限为30天，预计到期时收益为40元，那么采用摊余成本法就会将到期时的40元收益平均每天按照1.3元的标准返还给投资者。如大多普通投资者所熟知的余额宝和零钱通，一定的本金存入其中，每日都可看到具体收益。

货币基金投资的主要标的是国债、央行票据、银行定期存单等风险性很低的产品，丙炔在其过往的表现中，几乎没有出现让投资者收益受损的情况，所以大部分投资者都会认为货币基金是只赚不赔的买卖。然而货币基金作为重要的理财产品之一，有收益即伴随着风险。

多家公司上报市值法货基

资管新规出台，明确指出理财产品打破刚性兑付，而货币基金作为重要的理财产品之一，之前采用的摊余成本法来计算收益或已行不通。某华南公募基金工作人员告诉晨报记者，早前采用的摊余成本法不会过审批，基金公司如果想继续申报货币基金，就要采用市值法。据证监会网站信息显示，自易方达基金在今年1月份率先上报市值法货币基金之后，富国、华宝、中融、建信、南方等基金公司也紧随其后。7月以来，市值法货币基金又有6只产品上报，包括汇添富汇鑫、易方达添利、永赢市值法货币基金、汇添富汇成、南方添添鑫、海富通惠利等多只浮动净值型货币基金。

市值法就是在计算货币基金收益时每天按照基金净值进行波动，例如基金净值为100元，采用市值法进行计算就可能会出现第一天基金净值达到102元的情况，反之也会出现基金净值为98元的情况，如果在此时投资者选择赎回货币基金，就会亏损。

有业内人士对记者表示，市值法货币基金是未来的趋势，除了已上报的几家基金公司外，其他基金公司也都在着手布局，未来投资者会看到越来越多此类型的货币基金。其次，他认为这对于基金公司来说是个挑战，市值法货币基金因为有净值波动，所以在销售过程中会增加难度，也很难会在短时间内再次成为基金公司冲规模的“法宝”。

投资者将有多种选择

该业内人士也表示，对普通投资者来说就有很多选择性，一方面，普通投资者可以继续选择市场上存有的摊余成本法货币基金，在基金公司的官网、第三方基金售卖平台都可以申购，这一点与过去无变化。

另一方面，市值法货币基金还在审批中，如果未来有具体的基金产品，普通投资者选择购买，货币基金在大部分情况下不会出现大幅变动。但是遇到净值回撤的情况，大多投资者可能会有所不适，认为货币基金也会亏损。

然而实际上，不管是摊余成本法还是市值法货币基金，一旦短期内市场收益率大幅上升，导致券种价格大幅下跌，货币基金同时又发生大额赎回，不能将价格下跌的券种持有到期，货币基金都会出现实际亏损，只是说上面的情况要同时满足，所以说货币基金出现亏损的概率很低，但其也绝非稳赚不赔。